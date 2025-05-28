现代牙科集团泰国公司Hexa Ceram举办三十周年庆典暨牙科论坛

香港，2025年5月28日 - (亚太商讯) - 全球领先之义齿器材供应商 - 现代牙科集团有限公司 (简称「现代牙科」或「本集团」，股份代号：03600.HK) 旗下泰国牙科实验室Hexa Ceram Dental Laboratory ("Hexa Ceram") 于5月24日在泰国曼谷举办「Hexallence Beyond 30: Pioneering Tomorrow's Dentistry」30 周年庆典暨学术交流论坛。作为现代牙科集团在亚太区域战略版图的重要落子，Hexa Ceram三十周年庆典不仅是行业共襄盛举的里程碑，更标志着双方协同发展的全新起点。

自 1995 年成立至今三十年，Hexa Ceram秉持推动齿科技术革新使命，至2023年当地市占率达29%，为泰国TOP1牙科实验室，已成为泰国及东南亚齿科领域标杆企业。本届庆典以「开拓牙科未来」为主题，旨在回顾品牌三十年技术沉淀与行业贡献，通过全球顶尖学者的巅峰对话，为从业者开启齿科领域的前瞻视野。盛典特邀全球300位牙医、100位业界菁英客户、10所顶尖学府院长及牙科协会主席，共绘齿科发展蓝图。在迎接新的里程碑之际，Hexa Ceram将致力于提供高质量、创新的牙科解决方案和服务，持续扩大在东盟经济共同体中的影响力，促进对牙科产业发展的卓越追求与行业进步。

当前全球齿科行业正经历从传统诊疗模式向精准化、智能化的加速转型。随着Hexa Ceram正式纳入现代牙科集团全球体系，双方将通过技术创新驱动与资源协同整合，持续强化在泰国市场的领导地位，并有力推动集团在全球齿科产业价值链中的竞争力。展望未来，集团将持续以数码化创新为引擎，充分发挥Hexa Ceram的战略作用构建辐射东南亚的齿科生态网络。通过技术跨界融合、服务模式革新与全球资源联动，集团致力推进东南亚地区以至全球口腔诊疗技术提升，缔造突破性的齿科解决方案。

关于现代牙科集团

现代牙科集团有限公司 (股份代号: 03600.HK) 为全球领先的义齿器材供应商、经销商和顾问，专注于发展迅速的义齿行业为客户提供定制式义齿。我们的产品组合大致可分为三类﹕固定义齿器材，例如牙冠及牙桥；活动义齿器材，例如活动义齿；及其他器材，例如正畸类器材、透明牙套、运动防护器及防鼾器。

现代牙科集团拥有多个备受称许的全球品牌，包括西欧的Labocast、Permadental及Elysee Dental、中国的洋紫荆牙科器材、香港的现代牙科器材、美国的Modern Dental USA及MicroDental 、澳洲及新西兰的Modern Dental Pacific、新加坡的Modern Dental SG、台湾的 Modern Dental TW及马来西亚的 Apex Digital Dental等。我们提供稳定和优质的产品及卓越的客户服务，令这些公司品牌能茁壮成长。我们于全球超过 28个国家拥有超过 80 家服务中心及服务逾 30,000 名客户。

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