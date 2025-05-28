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联想控股旗下君联资本及联想之星共同投资企业派格生物医药在港交所成功上市

消息来源：联想之星、君联资本微信公众号

香港，2025年5月27日 - (亚太商讯) - 5月27日，联想控股（3396.HK）旗下君联资本及联想之星共同投资的慢病创新药企业派格生物医药（02565.HK）在香港联交所成功上市。招股期间，派格生物医药香港公开发售认购额达到743.78倍。

派格生物医药成立于2008年，是一家专注于自主研究及开发慢性病创新疗法的生物技术公司，重点关注内分泌代谢领域。派格生物医药针对慢病领域未被满足的临床治疗需求，利用自主开发的技术体系，设计和筛选具有"新靶标、新位点、新机制"的创新分子实体，形成优势互补、多重获益的产品管线。依靠高效及经验丰富的研发团队，通过自主研发，开发了一系列包括多肽药物、蛋白质药物及小分子药物在内的优势产品。

派格生物医药构建了以代谢性疾病为核心，广泛覆盖多种慢病的研发管线，公司已自主开发一款核心产品及其他五款在研产品，以把握2型糖尿病（T2DM）、肥胖症、代谢功能障碍相关脂肪性肝炎（MASH）、阿片类药物引起的便秘（OIC）及先天性高胰岛素血症等常见慢病及代谢疾病的巨大市场机会。按照公司规划，治疗2型糖尿病的PB-119预计将于2025年上半年获准在中国上市。这也意味着，派格生物医药即将成功实现商业化落地。

作为创新药企业，派格生物医药始终坚持自主研发，截至最后实际可行日期，公司拥有83项专利和专利申请，包括与核心产品有关的13项专利和15项专利申请，且所有重大专利及专利申请均为自有，临床候选药物均来自公司的HECTOR®平台及聚乙二醇（PEG）化技术。

对此，联想之星总裁、主管合伙人王明耀表示，"祝贺派格生物成功上市，联想之星有幸长期陪伴并与其一路成长。在多年深耕中，派格生物最终做出令人惊叹的国产创新好药。凭借深厚积累和技术优势，相信他们在生物医药行业能够继续创造出更大的价值。"

联想之星与派格生物结缘可追溯到2010年，当时联想之星已经成立了当时国内最大的天使基金，并且将生物医药当作重点方向之一进行投资布局。作为苏州工业园区为发展生物医药产业而建立的专业科技创新载体 - 苏州生物医药产业园，自然成为联想之星重点关注的对象。巧合的是，派格生物刚好是最早一批入驻这个园区的企业。这家专注于慢性病创新疗法的生物技术公司，正好符合联想之星的投资主题。

与派格生物接触的过程中，联想之星发现对方自主开发的GLP-1受体激动剂 - PB-119，不仅能治疗2型糖尿病及肥胖症，而且与同类产品相比效果更好、成本更低。当时，仅中国的糖尿病患者人数就已经达到数千万。有数据显示，2021年，中国糖尿病发病人数就已超过400万，患病总人数超过1.17亿，死亡人数超过17.8万。其中，2型糖尿病是最常见的糖尿病类型。更为重要的是，派格生物创始人徐敏拥有哥伦比亚大学生物物理学博士学位，并且在《科学》等期刊上共发表六篇文章，还曾经长期在中国生物医药行业做过风险投资和项目孵化，工作和管理经验相当丰富。

据联想之星合伙人陆刚回忆，"不管是在药物研发上的严谨和扎实，还是拥有非常清晰的商业意识，亦或是对市场竞争情况以及药物未来市场定位的精准判断，徐敏都给我们留下了深刻的印象。"

再加上合适的价格，联想之星很快便做出投资派格生物的决定。2011年，联想之星在对方新一轮融资中投资了120万美元，与此同时，派格生物也成为联想之星真正意义上投资的第一个生物医药项目。三年后，这家公司不仅已经在国家十二五规划"重大新药创制"科技重大专项的政府支持下启动PB-718的研发项目，而且这款产品还获得I期临床试验的IND（新药临床试验申请）批准。

当派格生物需要资金支持时，联想之星又及时伸出援手，果断于2014年追加投资了对方100万美元，让派格生物成为自己的第一个追投项目。此外，除了通过整合中国科学院与联想控股强大的导师和资源的"联想之星创业CEO特训班"帮助徐敏提升创业理念和管理能力，联想之星还积极为派格生物对接君联资本等投资方来解决对方发展所需的资金问题。随着上市钟声的响起，联想之星也在长期的陪伴中，获得了13倍的投资回报。王明耀表示，联想之星更加看重的是，派格生物不仅成功穿越了多个周期，最终还做出了令人惊叹的国产创新好药，"一方面，体现了联想之星深耕生物医药行业的巨大价值；另一方面，这家公司的成功为生物医药行业提供了借鉴价值。"

在联想之星的积极对接之下，联想控股旗下君联资本亦于2014年、2016年两次投资派格生物医药，一路支持公司发展。投资后，君联资本在高管招聘、后续融资、BD合作等方面为派格生物医药提供了帮助。

对于派格生物医药的成功上市，君联资本表示祝贺，并认为公司从创立初期发展至今，实现了里程碑式的跨越。君联资本表示，见证了公司在慢病创新药研发领域的深耕与突破，此次成功登陆港交所不仅是市场对派格生物医药技术实力与长期价值的认可，更是中国创新药发展的更进一步。公司看好派格生物医药上市后将进一步释放产品及研发潜能，加速惠及全球患者。



话题 Press release summary

部门 电子产品, Funds & Equities, Venture Capital & PE
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