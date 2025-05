Tuesday, 27 May 2025, 12:04 HKT/SGT Share:

来源 HKTDC 「国际医疗健康周」今日揭开序幕 - 亚洲医疗健康高峰论坛、香港国际医疗及保健展同步登场 匯聚全球医健力量 共拓合作商机

- 论坛匯聚超过80位全球医疗衞生领域的政府官员及组织、科研先驱、投资者及企业领袖,共同探讨医疗科技、银髮健康、医健体系等方面的国际合作前景;首设「银髮健康专章」,聚焦应对人口老化 - 阿兹海默基因研究之父John Hardy教授、2024-2025年亚太经合组织健康工作组主席Victor Yosef Melt Campos医生及世界衞生组织驻华代表Martin Taylor等星级嘉宾亲临论坛,分享最新医疗创新发展



- 香港国际医疗及保健展聚焦领先医疗技术、乐龄科技及绿色方案三大范畴,网罗世界最新医疗健康器械、产品和应用方案,包括不少应用了AI人工智能的方案



- 医疗展吸引13个国家及地区、约300家展商齐聚一堂,来自英国、泰国及以色列的展团,以及新加坡、德国、意大利和卢森堡的展商首度参展 香港,2025年5月27日 - (亚太商讯) - 由香港贸易发展局(香港贸发局)策动的「国际医疗健康周」今日隆重开幕,重点旗舰活动之一第五届「亚洲医疗健康高峰论坛」(ASGH)在今明两日(5月26至27日)假湾仔香港会议展览中心盛大举行,以「全球协作 共创未来」(Fostering Global Collaboration for a Shared Future)为主题,匯聚超过80位来自世界各地的医疗领袖与专家,共同探讨行业未来发展方向与合作机遇。另一旗舰活动第16届「香港国际医疗及保健展」(医疗展)亦于同日展开(5月26至28日),匯聚约300家来自13个国家及地区的参展商,聚焦领先医疗技术、乐龄科技及绿色方案,包括不少应用了AI人工智能的方案,促进环球业界合作。 论坛开幕环节由香港贸发局主席林建岳博士致欢迎辞,他表示:「当前全球医疗健康领域正面对多项挑战,涵盖下一波传染病大流行、人口老化带来的医疗需求以及健康公平等议题。这些问题极需全球社会共同关注与协作,以保障世界各地社群的健康福祉。踏入第五届,『亚洲医疗健康高峰论坛』已成为全球医疗业界的瞩目盛事,成功促成多个医疗创新的投资与合作项目,令我们引以为傲。同期举办的『香港国际医疗及保健展』,云集全球最新医疗科技方案,包括医院仪器、復康及长者护理用品和生物科技等。作为『国际医疗健康周』的旗舰活动,论坛与医疗展将进一步彰显香港致力与各界携手,推动创新医疗健康产业发展。」 香港特别行政区行政长官李家超致开幕辞时表示:「本届论坛以『全球协作 共创未来』为主题,再次肯定香港作为区域医疗创新枢纽的关键角色。『一国两制』下,香港与中国内地及全球保持独特联繫。作为全球最自由经济体及三大国际金融中心之一,我们提供高效、开放与公平的营商环境,并拥有健全的知识产权保护制度。我们维持资讯、资金、货物与人才自由流动。香港亦正积极发展为科学创新、技术发展与国际教育枢纽。」 国家衞生健康委员会副主任曹雪涛院士发表特别致辞时指出:「中国推动医疗领域有序、扩大开放、以及稳步推进外商独资医院试点,引进中外合适、合资、合作的高水平医院资源。希望外资企业加快本土化进程,推进中高端产品本土化升级,实现合作共赢 。」 此外,大会亦邀得世界衞生组织总干事谭德塞博士在论坛开幕环节发表视像致辞,他表示:「今年论坛的主题贴合全球公共衞生正面临的挑战。世衞近日通过谈判歷时三年半的《大流行协定》,体现全球衞生领域真正的国际合作精神。共同威胁需要共同责任,透过共同努力,我们可以为所有人建立一个更健康、更安全、更公平的世界。」 匯聚各国星级行业领袖 共商全球协作机遇 今日的「主题环节I - 塑造更公平及可持续的医疗体系」,由香港特别行政区政府医务衞生局局长卢宠茂教授及中华人民共和国工业和信息化部消费品工业司一级巡视员冯海沧发表特别致辞,卢宠茂教授表示:「构建可持续医疗体系需要人才和充足的医疗人力。政府已通过多管齐下的策略应对人力短缺问题,包括增加本地大学的招生名额、吸纳合资格的非本地培训医护人员。此外,2024年施政报告宣佈,政府支持设立第三间医学院的计划。事实上,香港已拥有两间跻身全球前30的顶尖医学院,但我们既有能力,亦有需要发展第三间医学院。该医学院将採取创新的战略定位,与现有两间医学院实现优势互补,共同推动医疗教育与产业发展。」及后的讨论环节由香港大学教研发展基金主席徐立之教授主持,聚焦医疗体系在应对全球挑战所面对的关键问题,由世界衞生组织驻华代表Martin Taylor及香港科技大学校长叶玉如教授等嘉宾,分享宝贵经验与前瞻见解,为全球医疗领域提供启发。叶玉如教授指出:「大学不仅是学术机构,更是连结全球的中立平台及创新的引擎,其独特地位能跨越学科、产业与国家之间的鸿沟。」 「主题环节II - 全球协作 共创未来」获多位国际重量级嘉宾出席,包括曾担任日本首相官邸内阁府特别顾问的DEFTA Partners集团主席兼行政总裁原丈人等,共同探讨全球医疗健康合作趋势,为建构更具协同效应的全球医疗格局注入新思维。 在「与环球医疗衞生专家对谈」,大会邀得英国伦敦大学学院(UCL)皇后广场神经学研究院神经疾病分子生物学讲座教授,并享有「阿兹海默基因研究之父」美誉的国际知名神经遗传学家John Hardy教授,分享对阿兹海默症等神经退行性疾病未来研究和治疗的展望,他表示:「关于阿兹海默症治疗,我认为有两大进展可能很快便实现:一是提升早期诊断准确度,二是开发能绕过血管类淀粉蛋白的新药。在药物研发方面,我们致力延缓病情恶化。若能釐清导致恶化的根本机制,就能找到治疗的方法,目前已有令人振奋的新发现。」 「健康中国2030」是中国国民健康相关政策的规划蓝图,在「实现『健康中国2030』与医健产业高质量发展」中,江苏恒瑞医药股份有限公司执行副总裁张连山博士及默克集团全球执行副总裁兼默克中国总裁何慕麒等嘉宾,一同探讨内地医疗市场发展机遇,剖析国内医疗创新生态系统的发展趋势,为国际合作开闢新途径。 多元议题匯聚前瞻洞见 银髮健康专章探索新商机 大会首次与香港科技大学合办以「创造医疗新未来」为题的两场专题环节,伦敦帝国学院医学院副院长(研究)Graham Cooke教授等嘉宾,聚焦人工智能在医疗领域的潜能,向与会者分享创新科技如何推动医疗新突破。此外,同日的「展望基因及细胞疗法的前景」、「女性健康新焦点」等环节亦紧扣全球医疗发展脉搏。 延续今日的深度对话,明日将呈上更精彩的讨论环节。大会今年首设「银髮健康专章」,聚焦应对人口老化。Cedars-Sinai先进老年治疗学中心主任James L. Kirkland教授等嘉宾将聚首明天上午的「迎接银髮海啸:老年医学与长寿科技的发展」,深入探讨如何应对人口老化所带来的挑战,剖析银髮市场的未来发展趋势与潜在投资机遇。 此外,全球知名的嘉宾明日将亲临现场,分享宝贵经验及真知灼见。养和医疗集团营运总监李维文及法国国家公立医院研究委员会(CNCR)总裁Karim Asehnoune教授等嘉宾将在「医健产业未来协作新模式」剖析如何透过多方持份者的协作,推动医健产业的可持续发展。而上海中医药大学首席教授兼中药学院名誉院长徐宏喜教授等嘉宾,亦将于「中西医药结合促进全球健康」讨论中西医药结合的最新发展与商业潜力。同时,「下一波神经科学创新趋势」、「如何利用数据化医疗重塑病人旅程」、「癌症治疗新方向」等多个环节亦将陆续登场。 全球医健资源对接平台 创新合作新机遇 除专题讨论,论坛亦致力促进与会者洽谈合作,例如环球投资项目对接环节,透过线上或线下一对一会议,为全球各地医健领域的投资者及项目拥有人搭建国际合作与投资桥樑。 ASGH亦设立ASGH Business Hub展览专区,云集超过170个来自澳洲、泰国、上海及厦门等13个国家及地区的创新科技企业和获奖项目。其中InnoHealth Showcase展区作为探索商机和创新方案的平台,集合逾70家由创新科技署连同数码港及六家本地大学牵头组织的企业和项目,围绕医药与治疗、智能医疗、医疗器械与诊断,以及社区健康与保健四大重点类别。展区中不少项目聚焦应对人口老化问题,以作「银髮健康专章」的展览环节,如阿兹海默症的早期血液检测技术等,展现出长者医疗方面的前沿实力与潜在机遇。 融匯全球顶尖科技成果 全面展示医健产业未来 由香港贸发局主办、香港医疗及保健器材行业协会协办的第16届香港国际医疗及保健展同步于今日揭幕,以「智慧医健 创新体验」为主题,聚焦领先医疗技术、乐龄科技及绿色方案三大范畴,网罗世界最新医疗健康器械、产品和应用方案。 在领先医疗技术方面,英国展团的London Medical Exchange(展位号码: 3F-H15 )带来全自动人工智能患者监测系统,藉以改善患者护理,将医疗从被动应对转变为主动预防。而香港大学公共衞生学院研究团队成立的卓匯生物科技(展位号码: 3F-G04),带来了「唿吸类器官平台」,可以透过採集个别人士鼻咽或咽喉唾液样本,预测一旦感染唿吸道病毒后,身体将作出甚么反应,让医护更精准用药。 乐龄科技方面,香港科技园展团的医念科技(展位号码: 3F-G04),展出认知障碍评估应用程式,透过让中老年人使用电子仪器打麻雀等,以人工智能进行评估及提供个人化脑部训练,帮助他们预防和及早发现患上认知障碍,系统亦可以为患者监测病情。 首次参展的香港社会服务联会亦将带来乐龄科技和产品,涵盖的范畴包括復康及行动辅助、支援认知障碍患者和照顾者,及智能家居。社联还会在展会介绍其乐龄科技教育及租赁服务,以及供大众认识和租用乐龄科技的网上平台,让长者、復康人士、照顾者等人士体验使用乐龄科技产品,及按需要租用或购买,过程中跨专业团队会提供支援。社联希望藉展会吸引其他商家协作,扩展服务,令更多市民受惠。 绿色方案方面,同属香港科技园展团的MassPhoton(展位号码: 3F-H18)展示结合半导体技术和智能控制技术的紫外光消毒系统,可以更有效、更节能地为空气、水和物件表面消毒。 今年医疗展吸引来自13个国家及地区、约300家展商齐聚一堂,当中英国、泰国及以色列的展团,以及新加坡、德国、意大利和卢森堡的展商首度参与,亦有七家香港本地大学、香港科技园展团率领的逾30家创科企业,及香港医疗及保健器材行业协会带来的逾20家医疗企业参展,展示本地创新实力。 展览设有多个专题展区,包括:生物科技、医院仪器、復康及长者护理用品、初创专区,和香港医疗及保健器材行业协会专属展区等,焦点展品包括人工智能康復系统、便携式超声诊断系统及智慧医院机器人等多项前沿科技成果。 医疗展期间亦设有多元化活动,包括论坛、研讨会及交流酒会等。明天会有两场以大湾区医疗为主题的论坛,上午由香港医疗及保健器材行业协会协办的论坛「大湾区的医疗科技枢纽」邀请多位业界专家,分享生物医药创新的知识产权策略、如何整合资源以开发大湾区医疗科技市场,及在大湾区推广医疗科技的成功经验等。下午的「粤港澳大湾区医疗器械监管与协作发展」论坛,将由国家药品监督管理局医疗器械技术审评检查大湾区分中心、衞生署疗器械科及通标标准技术服务的专家,共同探讨相关领域的最新发展、管理制度和法规,促进区域间的监管协作与创新交流。 今届展览将继续沿用「EXHIBITION+」(展览+)模式举行,除了实体展览,环球展商、业界人士和买家亦可透过「商对易」(Click2Match)智能商贸配对平台进行洽商,直至 6月 4日,以促成更多合作。 除了亚洲医疗健康高峰论坛和香港国际医疗及保健展,「国际医疗健康周」亦包含2025年医院管理局研讨大会等其他精彩活动。 图片下载:https://bit.ly/43xCK2b 香港特别行政区政府及香港贸易发展局主办的第五届「亚洲医疗健康高峰论坛」于5月26至27日假香港会议展览中心举行,并以「全球协作 共创未来」作为主题。 香港贸发局主席林建岳博士致欢迎辞。 香港特别行政区行政长官李家超致开幕辞。 国家衞生健康委员会副主任曹雪涛院士发表特别致辞。 世界衞生组织总干事谭德塞博士在开幕环节发表视像讲话。 论坛邀请到英国伦敦大学学院(UCL)皇后广场神经学研究院神经疾病分子生物学讲座教授,曾获颁生命科学突破奖以及大脑研究奖并享有「阿兹海默基因研究之父」美誉的国际知名神经遗传学家John Hardy教授作为专题演讲嘉宾。 环球投资项目对接环节透过线上或线下一对一会议,为全球各地医疗保健领域搭建国际合作与投资桥樑。 论坛促成多项合作协订,开展更多医健产业内不同领域的具体合作。 第16届香港国际医疗及保健展(医疗展)以「智慧医健 创新体验」为主题,聚焦领先医疗技术、乐龄科技及绿色方案三大范畴,网罗世界最新医疗健康器械、产品和应用方案。 香港科技园展团的医念科技,展出认知障碍评估应用程式,透过让中老年人使用电子仪器打麻雀等,以人工智能进行评估及提供个人化脑部训练,帮助他们预防和及早发现患上认知障碍。 首次参展的香港社会服务联会带来乐龄科技和产品,涵盖的范畴包括復康及行动辅助、支援认知障碍患者和照顾者,及智能家居。 匈牙利展团再度参展,带来评估健康状况的仪器及医疗相关的课程等。

香港贸易发展局简介 香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构,负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有超过50个办事处,其中13个设于中国内地,致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团,为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台,提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯,请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。



