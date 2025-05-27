CBL International Limited宣布更名新加坡子公司 以支持区域增长战略



吉隆坡，2025年5月26日 - (亚太商讯) - CBL International Limited（纳斯达克代码：BANL）（"CBL"或"公司"），万利集团（"万利"或"集团"）旗下的上市平台，是一家领先的亚太地区船用燃料物流公司，今日宣布正式更名其位于新加坡的全资子公司Majestic Energy (Singapore) Pte Ltd，以支持其区域增长战略。 自即日起， Majestic Energy (Singapore) Pte Ltd 正式更名为 Banle International (Singapore) Pte Ltd ，反映出集团对新加坡市场的深入承诺，以及向可持续燃料领域扩展的战略方向。 根据新加坡海事及港务管理局(MPA)的数据，新加坡仍是全球最大的船用燃料加注枢纽，2024年的年销售量接近5,500万吨，较2023年同比增长6%。尽管传统燃料仍占据市场主导地位，但生物燃料、液化天然气(LNG)和甲醇等可持续燃料的需求持续稳步上升。尤其值得注意的是，根据新加坡海事及港务管理局统计，2025年前四个月的新加坡生物燃料销量已超过2024年全年总量的一半。 作为亚太地区主要的燃料加注枢纽，新加坡是CBL区域扩张的重要战略基地。2024财年，CBL在新加坡的收入同比2023财年增长了102%。继于马来西亚、香港及中国多个港口开展生物燃料供应业务，2025年3月，公司在新加坡这一关键区域港口启动了首次生物燃料供应服务，作为其在整个区域提供可持续替代燃料更广泛计划的一部分。受供应商关系强化与供应链稳定的支持，CBL的2024年生物燃料销售量和销售额实现了同比增长超600%，助力客户实现国际海事组织（IMO）温室气体（GHG）减排目标，同时提供可持续且具有成本效益的替代方案。 "新加坡在我们的长期发展战略中扮演着关键角色，"集团主席兼行政总裁谢威廉博士表示。"此次子公司的更名彰显了我们在这一关键市场实力的增强，并重申我们支持全球航运业向绿色能源转型的承诺。" 尽管新加坡的燃料加注行业竞争日益激烈，CBL仍凭借灵活的运营模式和以客户为中心的服务理念脱颖而出。公司自豪于能够根据客户和供应商的具体需求定制解决方案，从而在传统和新兴燃料领域中把握新机遇。 新加坡区域主管田祥福先生补充道："随着我们品牌升级为Banle International (Singapore) Pte Ltd，我们不仅更加贴近集团的整体品牌形象，也进一步表明了我们对新加坡市场的长期承诺。随着全球燃料加注格局的发展，特别是在可持续燃料快速采用的背景下，我们已做好充分准备，与新加坡成为可持续海事解决方案领导者的愿景共同成长。" 凭借健全的监管环境、成熟的基础设施以及强大的政府支持，新加坡具备持续引领全球燃料加注市场的条件，而CBL也将坚定地与其一同成长。 前瞻性声明 本公吿中的某些陈述并非历史事实，而是前瞻性陈述。前瞻性陈述一般使用"相信"、"可能"、"可以"、"将要"、"估计"、"继续"、"预期"、"打算"、"期望"、"计划"、"应该"、"将会"、"规划"、"未来"、"展望"、"潜力"、"预测"等类似词语来预测或表达未来事件或趋势或不属于历史事项的陈述，但不使用这些词语并不意味著陈述并非前瞻性。这些前瞻性陈述包括但不限于对其他绩效指标的估计和预测，以及对市场机会的预测。这些信息涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于各种假设（无论本新闻稿中是否指明）以及BANL管理层的当前预期，而非对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅供帮助目的，不得被任何投资者作为且不得被依赖为对事实或可能性的担保、保证、预测或确凿陈述。实际事件和情况难以或不可能预测，也会与假设不同。许多实际事件和情况不在BANL的控制范围内。一些重要因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述存在实质性差异，包括国内外商业、燃料价格和关税、市场、金融、政治、法律环境、地缘政治及其他导致燃料价格发生重大变化的事件的影响。公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述来反映随后发生的事件或情况或预期的变化，法律可能要求者除外。尽管公司认为该等前瞻性陈述中表达的预期合理，但不能向您保证此类预期最终正确无误。公司提醒投资者实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者细阅公司的注册声明和向SEC提交的其他文件所载可能影响其未来业绩的其他因素。 关于万利集团 万利集团成立于 2015 年，以CBL International Limited（纳斯达克：BANL）在纳斯达克股票市场上市。我们致力于为客户提供一站式燃油供应服务，被业内称为燃油供应服务商。截至2025年4月 16日，我们主要通过当地实体供货商为船舶提供燃油加注服务，遍布比利时、中国、香港、印度、日本、韩国、马来西亚、毛里裘斯、巴拿马、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、土耳其和越南，共覆盖超过60个港口。集团积极推动可持续燃料，并已取得ISCC EU和ISCC Plus认证。 如欲了解更多信息，请到集团网站 https://www.banle-intl.com 浏览。 如需更多资讯，请联系： CBL International Limited

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