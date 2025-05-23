52TOYS即将赴港上市 打造IP玩具新标杆



香港, 2025年5月23日 - (亚太商讯) - 5月22日，中国知名IP玩具公司52TOYS向港交所递交招股书，由花旗集团与华泰国际担任联席保荐人。52TOYS是继受市场热捧的泡泡玛特、布鲁可之后，又一家奔赴港股的IP玩具公司。 市场稀缺的多品类IP玩具公司 泡泡玛特股价走高、"奥特曼"背后的布鲁可上市火爆、名创优品被传言拆分TOP TOY筹备上市，IP玩具消费新势力们正不断刷新市场热度。 IP玩具是IP衍生品中规模最大的一个细分领域，通常是指与具有知识产权的文化内容相关联的玩具产品，这些文化内容可以是动漫、影视、游戏、文学作品、音乐、艺术形象以及各类热门话题或潮流文化等。 52TOYS品牌创立于2015年，目前主要提供静态玩偶、可动玩偶、发条玩具、变形机甲及拼装玩具、毛绒玩具及衍生周边等多品类IP玩具产品。根据灼识咨询报告，按2024年中国GMV计，52TOYS是中国第二大多品类IP玩具公司。 52TOYS联合创始人、CEO陈威拥有二十余年玩具行业经验，早年曾先后长期获授万代和麦克法兰等国际玩具品牌的经销权。另一位联合创始人黄今，曾联合开发了风靡全国的桌面游戏《三国杀》，拥有丰富的IP运营经验。"大玩家"型的创始人，决定了52TOYS的品牌基因，公司聚集了一批真正热爱玩具、了解玩具的人，这使得52TOYS能够持续推出让市场眼前一亮的产品。 早在2016年，52TOYS就推出了中国首个原创变形机甲IP - 猛兽匣系列，该系列产品可在动物形态和方块形态之间变形，有很高的设计门槛。招股书显示，2022-2024年，猛兽匣系列产品的GMV超1.9亿元，尤其受到日本和美国资深玩具迷的喜爱。2023年，52TOYS推出多款与《流浪地球2》联名的变形玩具，在玩具市场引发广泛关注。 依托强大的IP内容洞察能力、IP产品设计能力和IP商业化能力，52TOYS开创了独特的"IP中枢"战略，以IP为核心驱动跨部门协同合作，统筹各职能部门围绕IP展开企划、开发和执行。今年4月，52TOYS官宣「异形」系列新品，六款产品形态横跨可动人偶、变形玩具、发条玩具、雕像四大品类。在高度还原角色外形和行为特征的同时，兼顾设计的艺术性和玩具的趣味性，引发玩家热切期待。 在IP玩具行业，提供多品类产品的能力稀缺却极有价值，不仅意味着品牌掌握多样的创意设计与生产工艺，同时有能力依据IP特点打造不同产品，凸显和阐释每个IP的内核。以发达玩具市场日本和美国为例，IP玩具市场由少数多品类运营商主导，两个市场中三大龙头所占市场份额分别达72.2%及49.3%。根据灼识咨询的资料，中国市场预计将呈现相同格局，而52TOYS凭借优势明显的产品开发能力，有望进一步取得领先地位。 52TOYS独家"爆品孵化公式" 近期，有多个成功的影视动漫IP合作案例的52TOYS又一次被跨界合作伙伴相中。5月，万达电影公告，称其旗下全资子公司影时光拟与关联方中国儒意共同投资52TOYS，双方将在IP玩具产品的开发及售卖、市场营销和其他相关领域展开战略合作。 万达电影为A股影院龙头公司，中国儒意为港股文化内容龙头公司，这是一次被称为"强强联合"的合作。对于中国影视动漫行业而言，优质IP如"流浪地球"等，需要优质全产业链运营平台加持其IP运营，52TOYS这样熟悉"爆品孵化公式"的企业，能够通过定制化的产品开发及设计、全渠道销售和全链路运营，帮助合作伙伴进一步丰富IP价值并延长IP生命周期。 无独有偶，5月16日，备受瞩目的史迪奇首部真人电影《星际宝贝史迪奇》在全球同步首映。当晚，由迪士尼与52TOYS合作呈现的、位于该片中国首映礼举办地北京三里屯太古里的南门广场的史迪奇巨型装置亮灯，配色灵感正是来自52TOYS于电影上映前夕推出的新品"史迪奇暖粉系列"。 52TOYS通过"自有IP运营+顶级授权IP合作"的模式，一方面与国内外顶级授权IP达成长期合作。另一方面，则成功孵化出胖哒幼Panda Roll、Sleep、NOOK、猛兽匣等多个自有IP。招股书显示，截至2024年末，52TOYS已拥有自有IP35个，授权IP80个。 凭借强大的产品设计开发能力和多品类的产品线，52TOYS与IP版权方/授权方建立及保持相辅相成、深度绑定的长期合作，反哺IP价值。例如根据2024年中国GMV统计，52TOYS的蜡笔小新以及猫和老鼠产品系列位列中国同类IP产品第一。 除了蜡笔小新、猫和老鼠外，52TOYS还授权运营了哆啦A梦、迪士尼旗下草莓熊、史迪奇等80个国内外知名IP，成功打造多个爆款产品。 自有IP方面，52TOYS孵化和运营的自有IP主要分为三类，包括潮流IP，例如NOOK、Sleep、Lilith及CiCiLu；科幻IP，例如猛兽匣；文化IP，例如胖哒幼Panda Roll及超活化IP系列。 其中猛兽匣是52TOYS重点打造的护城河产品，除了设计门槛，猛兽匣还拓展了包括漫画、小说和动漫在内的内容生态，促成跨业态增值的机遇。随着故事角色的持续发展，IP热度和粉丝群体不断扩大，为公司带来了更广阔的商业化机会。 拥有自有IP和授权IP等多样化的IP矩阵，能够根据不同市场需求和消费者兴趣调整产品组合，以强大的产品力掌控自营渠道和经销商渠道，从全球范围来看，52TOYS的模式与孵化出"海贼王""七龙珠"等知名IP的日本企业 - 万代南梦宫很像。2024-2025财年，万代南梦宫营收达到9556亿日元（约454亿人民币），这让人不禁对52TOYS的未来充满期待。 复合年增长率超过100% 出海前景广阔 当下随着泡泡玛特在海外爆火，潮玩IP出海是头部IP玩具公司必答的课题，而52TOYS是中国最早一批布局海外的IP玩具企业。招股书显示，2022至2024年，52TOYS收入由4.6亿元增至6.3亿元，复合年增长率达16.7%。海外市场增速尤其突出，2022年至2024年，其海外收入由3500万跃升至1.47亿元，复合年增长率超过100%。 从2017年起，52TOYS开始布局并深耕全球化战略，目前已成功进入东南亚、日韩及北美等关键市场。2024年52TOYS日本GMV同比实现增长三倍，其原创的变形机甲产品"猛兽匣 - BEASTBOX系列"成为日本与欧美市场的销售主力，而"瑞兽系列"以中国传统文化中的龙、麒麟形象为创作原型，深受海外玩家喜爱。 同年，52TOYS还与泰国当地经销商合作，于曼谷开设首家品牌店，随后在当地迅速复制同类模式并开设多家新门店，2024年其泰国GMV实现同比增长四倍。 52TOYS能快速实现征战海外，得益于其搭建的全球化供应链和线上线下营销系统，截至2024年末，52TOYS在海外授权品牌门店数量已达16家，覆盖亚马逊、虾皮购物及TikTok等主流电商平台。 根据灼识咨询的数据，全球IP玩具市场规模预计于2029年增长至人民币7717亿元，2024年至2029年期间的复合年增长率为8.0%。面对广阔市场，玩具消费新势力开启了新一轮的跑马圈地。52TOYS的招股书也提到，未来将继续探索海外自营模式，从而提升全球品牌影响力和海外盈利能力。 国内市场空间同样可观。2024年，中国人均国内生产总值突破10000美元。根据灼识咨询报告，当一个国家的人均GDP超过这一里程碑后，消费者通常会增加其在文娱产品和服务方面的开支。此外，随着出生率放缓和家庭小型化，年轻人也面临着现代社会生活的压力，这催生了他们对情感消费产品的强劲需求。IP玩具凭借其情感属性，未来在满足新消费模式中将扮演更加重要的角色。这与日本及韩国等其他亚洲发达市场的发展路径高度类似。 目前中国IP玩具行业仍处于发展初期，正逐步从品类有限、质量参差不齐的阶段，向产品多元化、工艺精致化的方向转型，行业由头部企业引领创新，推动IP玩具的质量提升与市场规范化发展。同时，高质量、具有文化特色的中国IP玩具正在逐渐受到国际市场的关注，为52TOYS这样的中国IP玩具企业解锁了宝贵的增长机遇。



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