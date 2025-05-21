DCLI 部署 BlackBerry Radar 技术覆盖10万个车架，提高车队运营效率



安大略省滑铁卢, 2025年5月22日 - (亚太商讯) - BlackBerry Limited（纽约证券交易所代码：BB；多伦多证券交易所代码：BB）今日宣布，美国联运行业最大的集装箱底盘供应商 Direct ChassisLink, Inc.（简称 “DCLI”）将于其10万个 DCL53 型53英尺国内底盘上部署 BlackBerry® Radar®解决方案。此次部署是 DCLI 推动提升其车队质量、可靠性、可视性及运营效率的重大举措之一，旨在通过数据驱动的决策制定，为货运行业树立新标杆。 此次大规模部署标志着双方技术合作的进一步深化。过去五年，DCLI 已在部分车队中使用 Radar 设备，并充分认可其在可靠性和智能性方面的表现。基于出色的使用效果，DCLI 决定大幅扩大该技术的应用范围，并将 Radar 评为顶级供应商之一。 借助 BlackBerry Radar 资产监控解决方案，DCLI 将获得更强的运营可视性，帮助客户优化资产利用率，实现更加高效的运营管理。Radar 提供持续、接近实时的信息流，使 DCLI 能够实现精准的资产追踪、先进的库存洞察、基于位置的警报，以及驾驶员和货运站点效率的优化。集成传感器还将简化账单流程并提升车队优化能力，实现底盘的实时监控，从而减少延误并提升物流规划水平。 该技术的推广还进一步强化了 DCLI 对车队安全与可靠性的承诺，通过提升维护可视性和响应速度，实现更高水平的管理。这包括针对需进行 FMCSA 检查的底盘的预备工作、优化的维护排程，以及道路救援响应能力的增强——所有这些举措都有助于减少停机时间，协助法规合规，并为所有利益相关方打造更安全的运营环境。 “当前货运行业仍在应对司机短缺、成本上升和供应链中断等多重挑战，先进的资产可视化能力与增强的车队管理解决方案变得前所未有的重要，”BlackBerry Radar 高级副总裁兼总经理 Christopher Plaat 表示。“随着 Radar 的部署，DCLI 在其数字化转型中迈出了关键一步。我们很高兴展示在实现底盘状态可视化后所能释放出的无数数据洞察。我们也期待根据客户的使用案例与反馈，持续优化我们的平台。” DCLI 首席执行官 Lee Newitt 表示：“在 DCLI，质量始终是我们的首要任务，此次举措体现了我们致力于为客户提供卓越价值的承诺。为我们全体 DCL53 底盘配备 GPS 技术，正是我们持续引领联运行业、提供创新解决方案与卓越车队质量的最好证明。” BlackBerry Radar 是一款易于安装的资产监控解决方案，适用于铁路车辆、拖车、底盘和集装箱，能够提供接近实时的位置、货物装载状态、运动情况、行驶里程、温度、湿度、车门开关状态、手刹是否拉起以及冲击事件等信息，并通过直观的仪表盘呈现。该平台不依赖特定设备，为客户提供统一的资产管理视图，所有数据都通过安全的云平台传输和存储，始终保障用户信息的隐私。 欲了解更多关于 BlackBerry Radar 的信息，请访问：www.blackberry.com/radar 。 关于 BlackBerry BlackBerry（NYSE: BB；TSX: BB）为企业和政府提供支撑世界运行的智能软件与服务。总部位于加拿大安大略省滑铁卢，BlackBerry 的高性能基础软件帮助主要汽车制造商及工业巨头实现应用变革、开创新营收模式并推出创新商业模式，同时确保安全性、可靠性与稳定性不受影响。 凭借在安全通信领域的深厚积淀，BlackBerry 提供全面、高度安全并经过严格认证的产品组合，涵盖移动防护、关键任务通信及重大事件管理，以确保业务持续运行与运营韧性。 商标声明：包括但不限于 BLACKBERRY 及 EMBLEM Design 及 QNX 及 QNX logo在内的商标均为 BlackBerry Limited 的商标或注册商标，BlackBerry 明确保留其专有权利。所有其他商标均为其各自所有者的财产。 BlackBerry 不对任何第三方产品或服务负责。 关于 Direct ChassisLink, Inc.（“DCLI”） DCLI 是美国联运行业最大的集装箱底盘供应商。自2009年率先推动海运承运人退出底盘业务以来，公司通过不断扩张、并购与创新，持续实现稳步增长。目前，DCLI 拥有、租赁并管理约137,000个海运底盘和152,000个国内底盘，在全美关键港口设施、堆场和联运枢纽附近设有超过415个运营点。自成立以来，DCLI 一直致力于与汽车承运人、海运承运人、货主及国内托运人合作，推动底盘在联运供应链中的运作方式变革。我们专注于设备质量、运营效率以及优化驾驶员体验，最终目标是成为行业首选的底盘合作伙伴。如需了解更多信息，请访问我们的网站：www.dcli.com 。 媒体联系:

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