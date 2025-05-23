中信国际电讯CPC信息安全方案及SOC服务实力获市场认可



香港, 2025年5月22日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯(信息技术)有限公司(「中信国际电讯CPC」) 欣然宣布接连在多个国际奖项中夺得佳绩。近日知名IT行业媒体《IT PRO》在4月进行的「IT PRO企业SOC调查[1] 」结果正式发布，中信国际电讯CPC荣幸地获选为可信赖的香港安全运作中心 (SOC) 前三甲，杰出表现备受业界及市场肯定，也充分展现其在安全运营领域的技术实力和市场领导地位。此外，连续三年参与的「2025网络安全卓越奖」中更一举勇夺三大奖项。而凭借人工智能技术打造之创新「AI渗透测试 (AI Pentest)」安全方案，项目同时获得「2025亚太史蒂夫®奖」的「数字化转型创新奖-电讯业」金奖，和再度蝉联《Computer Weekly》「2025 亚太区创新奖」。 中信国际电讯CPC荣获多个国际行业殊荣，包括:

- 香港安全运作中心（SOC）前三甲

- 连续三年夺得「2025网络安全卓越奖」，斩获三大奖项

AI安全解决方案

年度SOC团队

最佳托管安全服务供应商（MSSP）

- 荣获「2025亚太史蒂夫®奖」的「数字化转型创新奖-电讯业」金奖

- 蝉联《Computer Weekly》「2025 亚太区创新奖」 中信国际电讯CPC行政总裁黄政华先生表示：「赢得多个知名机构认可并颁发的奖项，我们深感荣幸。也成为动力驱策我们要加快创新步伐，突破框限，追求更佳成绩。我们的AI-SOC安全运作中心在该市场调研中获评为香港前三强，结果不仅展示了SOC的综合实力，也是对我们深厚积累的服务经验与技术投研能力的双重肯定。过去多年团队积极革新创新，以AI赋能企业提升防御能力，确保安全运营。我们的AI创新应用不但屡获国际奖项，展现数智实力。未来，中信国际电讯CPC将继续推动以智能SOC服务为核心，加入更多AI功能及增值服务，打造更完备的数据安全底座，致力成为客户首选。」 获评《IT PRO》香港SOC三强｜自建三地架构，赋能出海进华企业 中信国际电讯CPC凭借高质量的SOC服务能力，于《IT PRO企业SOC调查》中，获评为香港SOC服务供应商前三甲。据该调查显示，企业客户更重视SOC服务的「安全事故调查、分析、定期会诊」，而挑选SOC供应商两大准则，分别是「用户推荐及跟进事件体验」与「安全服务水平合乎预期」，而中信国际电讯CPC凭借跨地域SOC服务及全天候AI驱动的威胁防护方案脱颖而出。 跨地连接、安全无忧：中信国际电讯CPC的专业优势 1.跨地域自营SOC中心：拥有近20年安全服务经验，少数在中港两地提供「自建、自营、自管」跨地式双SIEM SOC服务平台的供应商，以香港、广州及上海三地SOC中心为支撑，服务全球客户，提供7x24全天候安全事件管理。

2.提供一站式云网安服务：全球化网络资源布局及设有20个云服务中心，少数能提供一站式无缝「云网」安全连接的安全服务供应商。

3.拥有专业技术及客服团队：少数单一安全服务供应商能提供一站式「云网安」管理服务，从网络建设、关键应用（如CRM、ERP），到不同技术厂商的设备管理，简化企业IT运维。

4.AI 创新能力：通过「AI攻防」红蓝队演练，结合崭新AI智能分析实现主动防御，精准识别潜在攻击，为企业提供实时威胁应对与安全托管服务。

5.跨境数据合规管理：团队了解各地安全威胁模式、风险资讯及合规要求，能为出海进华企业量身定制全方位安全防护策略。 专业团队 服务在地 全天候为企业提供安全保障 2025网络安全卓越奖是一项全球性的年度盛事，由业界权威资安网络社群 Cybersecurity Insiders主办，旨在表彰在信息安全领域展现优异成就、创新精神和领导风范的公司、产品和专业人士。中信国际电讯CPC非常荣幸以AI 创新能力、安全专家和信息安全管理服务在2025年网络安全卓越奖获得三大奖项-AI安全解决方案（AI Security Solutions）、年度SOC团队（SOC Team of the Year）以及最佳托管安全服务供应商（Best Managed Security Service Provider (MSSP) ）。 年度SOC团队的荣誉印证了中信国际电讯CPC在安全领域的领导者地位。凭借拥有7x24专业团队，持有国际认证证书如CISA、CISSP、CCIE-RS及PMP等，融合他们对服务不同地区及行业的经验，展示对各种安全领域的理解和快速回应；团队秉承「以客为本」的服务理念，为每个客户定制安全解决方案，满足其独特场景和法规要求；结合「AI攻防」的创新实践概念，通过红蓝队模拟练习，实现主动防御，识别潜在漏洞并迅速采取措施，确保组织有效地应对网络威胁。 AI创新能力 打造更高效的数字化未来 中信国际电讯CPC的AI Pentest凭借优质的创新应用，荣获「2025亚太史蒂夫®奖」的「数字化转型创新奖-电讯业」金奖；并蝉联《Computer Weekly》「2025 亚太区创新奖」。作为TrustCSI 3.0™ 云网神盾的核心方案，AI Pentest采用独特的AI驱动绕过技术，能自动识别WAF潜在漏洞，并通过自动化的例行任务调度，实现7x24无间断的内部网络资产评估。这款轻量级智能化解决方案如同「网络AI扫地机器人」，不仅大幅提升漏洞检测效率，更帮助企业在快速变化的数字环境中建立主动防御体系。 黄政华先生续说：「我们将持续推动AI技术与网络安全的深度融合，助力客户实现安全运营的自动化与智能化，共同迈向更安全、更高效的数字化未来。中信国际电讯CPC的专业团队将充分发挥专业能力，与AI技术结合，进一步强化客户的安全防护，我们的SOC（安全运作中心）也借此迈进 AI 驱动的新时代，计划于下半年度提供第三个『自主研发』并备有AI技术的SIEM技术平台，赋能企业以更具成本效益、更高效率应对网络威胁，加速实现安全与数字化转型的双轨并进。」 [1] 调查是根据IT PRO 于2025年4月向逾12,000名本地企业中至高层人员发电邮问卷进行的线上调查。

原文: https://itpromag.com/2025/05/16/it-pro-soc-result 中信国际电讯CPC简介 中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案，满足不同行业的ICT服务需求。 凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，提炼"技术赋能"，将人工智能、扩增实境、大数据、物联网和其他尖端新兴技术，融合深度学习及智能数据分析技术，转化为"数据赋能"生成式AI+应用，重塑企业智能营运之旅。 中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的一站式ICT服务。全球化网络资源连接近170个服务据点、60多个SDWAN 网关；20个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运作的安全运作中心，服务遍布逾160个国家和地区，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际认证（SD-WAN Ready、ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及专业在地服务能力，成为客户信赖的信息智能化服务供应商。请浏览www.citictel-cpc.com获取更多资讯。 传媒查询：

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(852) 2170 7536

电邮：catherine.yuen@citictel-cpc.com



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