宠物饮食正悄然加剧气候变化——但有一个简单的解决方案

伦敦, 2025年5月22日 - (亚太商讯) - 给你的狗或猫喂食，可能对地球造成的破坏比你想象的更大。

一项最新研究显示，传统以肉类为主的宠物食品带来了一个长期被忽视的环境代价——它在土地使用、温室气体 (GHG) 排放以及气候恶化方面有着显著影响。该综述研究刚刚发表，指出宠物食品的生产与畜牧业密切相关，而畜牧业每年至少占全球温室气体排放总量的五分之一。

随着全球宠物数量接近十亿只，其环境影响已经不容忽视。仅在美国，狗和猫的饮食就占畜牧业环境负担的25%至30%。一项分析 甚至发现，一只中型犬在日本的饮食，其环境足迹超过了普通日本人的饮食。

但专家指出，这一问题有一个既强有力又切实可行的解决方案。该研究主要作者比利·尼科尔斯（Billy Nicholles）表示：“将宠物转为营养均衡的纯素饮食，可以显著减少狗和猫的‘环境爪印’。这是一个极具潜力的机会，能减轻我们食物系统带来的环境负担。”

研究审查了21项现有的宠物食品可持续性分析，并得出结论：饮食是推动环境影响的最大单一因素。其中，蛋白质的选择尤为关键——富含动物成分的宠物食品始终与更高的环境影响密切相关。

相比之下，如果纯素宠物饮食在营养上配方合理，则在所有环境影响指标 上都有显著的 减排效果。研究指出，如果全球所有宠物狗都采用纯素饮食，其节省的食物能量足以养活4.5亿人，减少的温室气体排放将超过英国一整年的排放总量。

“这代表着巨大的潜力，”该研究的合著者、兽医专家安德鲁·奈特教授表示，“现代的纯素宠物食品不仅安全，往往还更健康，并且可持续性大大提高。”

报告还提到了一些正在兴起的创新产品，如培养肉 培养肉和精密发酵蛋白精密发酵蛋白，这些替代品正逐步进入宠物食品市场。它们承诺提供与肉类相同的口感与营养，但不带来巨大的环境负担。

随着消费者需求的增长，研究作者呼吁政府、品牌和公众重新思考宠物碗里的内容。尼科尔斯表示：“可持续的宠物食品不仅是一个小众趋势，它是一个显而易见却被忽视的气候解决方案。”

联系信息

Billy Nicholles

Pet food researcher

billy@bryantresearch.co.uk

+44 7921461778

Andrew Knight

Veterinary Professor of Animal Welfare

andrew.knight@murdoch.edu.au

来源: Sustainable Pet Food Foundation

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