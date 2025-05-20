IFCX与Black Spade Capital联手推动全球投资进入新兴市场

香港, 2025年5月20日 - (亚太商讯) - 亚洲领先的国际房地产经纪控股公司IFCX今日宣布获得黑桃资本有限公司（"黑桃资本"）的战略投资。此项投资不仅是IFCX全球化发展的重要里程碑，更将集团定位于房地产、科技及跨境投资解决方案的领导地位。

此次合作聚焦国际市场扩张，将助力IFCX强化其综合性平台，包括Asia Bankers Club - 环球资产管理专家；Knightsbridge Partners - 全球开发商总代理；以及Easy Pro - 一站式物业售后及管理服务平台。

这笔投资也将加速IFCX在房地产科技人工智能（Proptech AI）领域的发展布局，重点打造以AI与数据科学驱动的智能平台，涵盖数字交易系统、预测性市场分析及投资者互动工具。 这些技术革新将重塑个人与机构在跨境房地产领域的互动模式。此次战略合作使Asia Bankers Club得以加速全球扩张，在国际市场建立坚实据点。此里程碑不仅彰显该集团跨区域提供顶级服务的承诺，更巩固其作为全球领军者的地位。

成立于2014年的IFCX（国际房产投资平台），在连结亚洲投资者与全球顶级房地产投资机会方面扮演关键角色。该公司已于多个核心市场与知名发展商建立战略合作伙伴关系，布局范围涵盖泰国、越南、马来西亚、英国，以及近期重点拓展的中东地区（包括巴林、沙特阿拉伯、阿曼及阿联酋）。过往在特定重大交易案中，IFCX透过旗下子公司 Knightsbridge Partners担任开发商首席代理机构。借由此次战略结盟，IFCX预计未来五年将促成超过50亿美元的亚洲资金，投入中东、越南及泰国房地产市场。

IFCX创始人暨执行总裁赖衍铭（Kingston Lai）表示："中东、越南与泰国等新兴市场，完美体现我们合作伙伴关系的核心价值：稳定、机会与全球连结。在黑桃资本的支持下，我们不仅在拓展业务版图，更将重新定义全球房地产交易模式，搭建机构投资桥梁，同时赋能个人投资者。我们的目标非常明确：透过将高效能投资引入指针性开发项目，在房地产市场留下深远影响。"

黑桃资本与IFCX将携手打造全球房地产投资新标杆，实现科技、资本与全球资源的战略汇聚。此次合作使IFCX能充分运用黑桃资本横跨亚洲及国际市场的强大生态系统，该网络涵盖高净值投资者渠道、酒店业及娱乐产业等多元领域。



图片说明：

（左起）王艳婷女士-IFCX管理合伙人及中国负责人，潘陈逸颖女士-IFCX 合伙人及商务总监，胡嘉晋先生-IFCX 合伙人及营运总监，赖衍铭先生-IFCX 创办人及行政总裁，谭志伟博士-黑桃资本总裁兼首席执行官，及

黑桃资本代表

关于IFCX

成立于2014年，IFCX通过三大专业平台运营：环球资产管理专家Asia Bankers Club（B2C）、全球开发商总代理Knightsbridge Partners（B2B），以及一站式物业售后及管理服务平台Easy Pro（售后服务）。该集团提供三大核心服务：全球物业销售、经纪网络管理及完整售后支持，并通过Asia Bankers Club提供跨境交易商业咨询。此综合商业模式确立IFCX作为全方位全球房地产解决方案供应商的地位。

集团创始人赖衍铭（Kingston Lai）曾任摩根士丹利香港执行董事。IFCX致力革新房地产产品的包装与营销模式，为投资者开创无缝接轨的全球高端物业投资渠道。透过Asia Bankers Club会员制度 - Elite Circle of Oracles - ECO，我们已汇聚超过10万名包含企业高管、创业家与产业领袖的会员群体，透过国际人脉网络与精英领袖交流活动持续扩展影响力。

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