剑桥同位素实验室推出ISOLED-D(TM)：革新的OLED制造用氘代试剂

马萨诸塞州图克斯伯里, 2025年5月20日 - (亚太商讯) - 全新ISOLED-D™系列提供高品质、可扩展的氘代试剂，支持OLED合成从研发到商业生产的全过程，依托CIL的全球制造能力与专业技术。

ISOLED-D LOGO

全球稳定同位素标记产品领导者——剑桥同位素实验室（Cambridge Isotope Laboratories, Inc.，简称CIL）宣布推出ISOLED-D™，这是一项专为有机发光二极管（OLED）合成而设计的突破性氘代试剂系列。

ISOLED-D标志着OLED制造技术的重要进展，提供高质量氘代试剂，并在全球战略布局的先进工厂中进行生产。该系列产品可满足多种生产规模需求，从研发阶段的克级用量到商业化大规模生产的吨级供给均可覆盖。

CIL氘代试剂业务发展经理Tasha Agreste表示：“ISOLED-D体现了我们通过创新同位素标记解决方案推动OLED技术发展的承诺。我们从实验室到工业规模的产能转换能力，使我们成为OLED制造生态系统中至关重要的合作伙伴。”

公司灵活的合作模式使其能够从研发到商业化生产全过程与客户无缝协作，确保在快速增长的OLED市场中为制造商提供一致的产品质量与可靠的供应链。

ISOLED-D的主要特点包括：

适用于OLED合成的高品质氘代试剂

具备从克级到吨级的可扩展生产能力

在先进的现代化设施中进行制造

提供从研发到商业化的全流程支持

依托CIL在稳定同位素标记产品领域的行业领先专业技术

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欲了解更多关于ISOLED-D系列及CIL全线同位素标记产品的信息，请访问网站：isotope.com。

联系信息

Crissy Krisko

crissyk@isotope.com

1.978.269.1930

来源: Cambridge Isotope Laboratories, Inc.

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