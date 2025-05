Monday, 19 May 2025, 16:09 HKT/SGT Share: 君联资本所投企业汉邦科技在科创板成功上市

香港, 2025年5月19日 - (亚太商讯) - 据联想控股微空间报道,5月16日,联想控股(3396.HK)旗下君联资本所投色谱纯化装备领域领先企业汉邦科技(688755.SH)在科创板成功上市。汉邦科技首次公开发行2200万股,发行价格为22.77元/股,预计募集资金总额5.01亿元。 汉邦科技成立于1998年,是国家级专精特新"小巨人"企业,公司以色谱技术为核心,集研发、生产和销售于一体,主要为制药、生命科学等领域提供专业的分离纯化装备、耗材、应用技术服务及相关的技术解决方案。汉邦科技深耕色谱技术二十余年,通过持续创新,打造出独具特色的"一心两核多用"色谱技术体系,并致力于成为国际色谱行业第一品牌。 汉邦科技长期坚持自主创新,具备较强的研发和技术成果转化能力,已自主掌握主要产品的核心技术,开发了具有自主知识产权的先进工艺装备。截至目前,公司已获得授权的发明专利共53项,其中境内发明专利40项、海外发明专利13项。公司曾主持或牵头承担省级以上科研或产业化项目15项,包括国家重大科学仪器设备开发专项项目"超临界流体色谱仪的研制与应用开发"、国家科技型中小企业技术创新基金项目"药物等制备用模拟移动床色谱分离纯化装置"等国家级项目6项。 汉邦科技注重研发及技术储备,通过自主研发和委托研发等多种形式提升研发实力,核心产品的各项性能指标都已达到先进水平。目前,汉邦科技已发展成为国内色谱纯化装备领域的领先企业,产品远销德国、英国、印度、韩国、挪威等国际市场,并与多家知名药企建立了稳定良好的合作关系。 君联资本于2020年两次投资汉邦科技,投资后,在公司的文化建设、海外拓展、IPO进程、核心高管招聘等方面给予了支持和帮助。 君联资本表示,汉邦科技深耕色谱分离纯化产品领域,通过持续研发突破色谱线性放大等分离纯化技术难题,有力推动了色谱分离纯化装备的国产替代和下游制药行业的产业升级。此次登陆科创板是汉邦科技跨越式发展的新起点,也标志着其硬科技实力与市场价值的深度协同。期待公司借力资本市场,加速产能升级与技术创新,巩固色谱纯化装备全球竞争力,推动中国高端制药装备走向世界,为生物医药产业高质量发展注入更强动能。 截至目前,君联资本投资的专精特新企业已超过240家,其中有43家企业已成功上市。 君联资本作为联想控股旗下专注于早期创业投资以及成长期私募股权投资的专业投资机构,在二十多年的发展历程中,遵循国际通行标准,经历了多支基金的完整管理周期,创造了优秀且可持续的基金业绩。据其官网显示,迄今为止,君联已累计投资了600多家企业,其中有114家企业在全球不同的资本市场IPO退出,近100家企业通过并购退出。



