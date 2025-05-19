吉宏股份在港招股 冲刺「AI驱动跨境社交电商A+H第一股」

香港, 2025年5月19日 - (亚太商讯) - 今日，吉宏股份（2603.HK；002803.SZ）正式启动港股招股，招股时间为5月19日至5月22日，并预期于5月27日在港交所主板挂牌。是次IPO，公司拟全球发行6791万股H股，招股价介乎每股7.48港元至10.68港元，每手500股，预计最多集资7.25亿港元。中金公司、招银国际为联席保荐人。

吉宏股份成立于2003年，致力于为快消品企业客户提供一站式纸制包装产品及服务，于2016年在深交所上市后，已成功转型并扩大业务范围，发展成一家以亚洲市场为战略重点的领先跨境社交电商公司。若顺利登陆港股市场，公司将成为首家完成A+H两地上市的跨境社交电商企业，树立行业标杆与发展里程碑。

商业模式华丽升级，双轮驱动业务增长

最初，以产品设计和营销为基础，吉宏股份主要从事纸制包装业务，积累了在产品营销和识别消费者需求方面的丰富经验。而在长达数十年的纸制包装业务之外，公司积极推动业务创新升级，于2017年通过打造跨境社交电商业务抓住了移动互联网发展带来的新兴跨境电商商机，步入了双轮驱动的发展新阶段。

无论是跨境社交电商业务还是纸制快消品包装业务，吉宏股份都十分注重创新，紧跟科技发展趋势并为其所用，借此构筑差异化的竞争优势。在跨境社交电商业务方面，运用AI演算法，深度分析海外市场资讯并了解消费者，且与卖家依赖于电商平台及平台流量的传统模式不同，主要利用社交媒体流量开展，确保了经营自主权。在纸制包装业务方面，为快消品企业客户提供纸制包装「从剧本到电影」的全流程创意转化，使其产品脱颖而出，吸引关注并刺激需求。

凭借商业模式的持续创新，吉宏股份构筑了跨境社交电商业务与纸制快消品包装业务协同发展的「二元增长曲线」。于2024年，跨境社交电商业务录得收入约人民币33.66亿元，占据比60.9%；纸制包装业务收入约人民币20.99亿元，占比38.0%。根据灼识咨询的资料，按2024年收入计，公司在中国B2C出口电商公司中排名第二，及在中国内地纸制快消品销售包装公司中排名第一。

高筑技术壁垒，数智化水平显著提升经营能力

高效且灵活的跨境社交电商业务，使吉宏股份能够驾驭复杂的跨境社交电商业务环境并满足多样化的消费者需求，逐步增厚其护城河壁垒。公司将AI技术贯穿整个业务流程，不断推动业务从数字化向数智化转型。

推出跨境社交电商业务以来，吉宏股份持续训练及强化数据分析能力及AI技术，包括AI垂类模型、机器学习及大数据分析。针对跨境社交电商的关键流程，公司已成功开发涵盖选品、图像素材设计、视频素材生成、广告文案与翻译、精准产品推荐、广告投放及客服等AI技术，实现数智化水平升级。

优异的数智化水平，显著提升了吉宏股份的经营能力，有效将人工处理流程转化成标准化及可复制的系统。于2024年，公司的ROI达到191.1%。于2022年至2024年，签收率介乎84.9%至88.4%。公司亦成功部署AI技术，从而将数据分析能力及经验扩展至更多国家及地区，协助业务快速扩张。

通过在研发方面的不懈努力及持续投入，吉宏股份加快推动行业变革，不断引领跨境社交电商发展潮流。随着公司港股IPO进入最后冲刺阶段，「AI驱动跨境社交电商A+H第一股」的诞生也将翘首可期。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network