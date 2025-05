交易宝助力香港盛事经济及亮相InnoEX 2025

香港, 2025年5月16日 - (亚太商讯) - 金融云支付处理及收单机构交易宝有限公司("交易宝"或"PCG")与旗下成员今年4月取得多项进展,并积极以创新支付技术赋能香港科创及盛事经济发展。PCG旗下电子支付服务商BBMSL荣获"经一品牌大奖2025 - 最佳电子支付服务供应商"殊荣;收单业务品牌Yedpay继续支持本地不同盛事,包括青衣戏棚2025、2025年国泰/汇丰香港国际七人榄球赛等;另一初创业务、亚洲首家开发前沿支付处理系统A3A则受邀参加香港国际创科展2025(InnoEX 2025)及2024香港资讯及通讯科技奖(金融科技)交流活动。 BBMSL引领电子支付创新,荣获业界肯定 自2024年12月正式成为 PCG 集团成员以来,BBMSL持续为本地支付生态带来革新发展。凭借"Payment Beyond Imagination"理念及"商户优先"策略,BBMSL最近获《经济一周》颁发"经一品牌大奖2025 - 最佳电子支付服务供应商"殊荣,充分肯定了BBMSL为中小企商户提供创新、安全支付解决方案的卓越表现。

业界活动方面,PCG于4月8日成为香港货品编码协会(GS1 HK)会员周年晚宴2025的金赞助机构之一,BBMSL团队更代表PCG在现场展示最新电子支付方案,并与超过500名业界精英交流及探讨合作机会。

此外,BBMSL于4月13日成为InnoEX 2025举行的IOT Data Hackathon 2025颁奖典礼的支持机构之一,见证年轻业界精英将物联网数据应用于智能商业及智能生活的创新实践。

近期,BBMSL获得Capital资本平台的报导,重点介绍PCG与BBMSL的策略性整合如何重塑支付新生态。透过与A3A整合,BBMSL成功将支付效率提升25%,并凭借PCG卡组织认可收单机构的优势,优化流程与资金安全保障。展望未来,BBMSL与PCG将继续携手推动香港电子支付发展,迈向深度服务的新阶段。



完整报导详见:https://www.capital-hk.com/column/blogger-AvyYu-20250424 Yedpay支持盛事经济,推动无现金支付发展 Yedpay持续推动香港无现金社会发展,近期成功支持多项本地盛事,彰显电子支付科技的多元应用价值。体育盛事方面,Yedpay于3月28至30日为2025年国泰/汇丰香港国际七人榄球赛提供电子支付服务,让现场观众体验流畅的无现金交易。文化活动方面,Yedpay在4月9日至13日期间为青衣戏棚2025现场游戏摊位提供全方位的电子支付服务,包括信用卡机及二维码支付方案,让市民及游客在体验传统戏棚文化的同时,享受现代支付科技带来的便利。 此外,Yedpay还在同月举行的Coldplay及谢霆锋演唱会中提供电子支付服务,让乐迷能尽享快捷交易,与香港共建智慧城市。 A3A获邀参与InnoEX 2025及2024香港资讯及通讯科技奖(金融科技)交流活动 PCG旗下成员A3A凭借其创新的金融云解决方案,于去年荣获"2024香港资讯及通讯科技奖:金融科技奖"殊荣。今年4月,A3A受邀参与两项重要创科活动,展现其在支付科技领域的领导地位。 在4月13至16日举行的InnoEX 2025上,A3A获香港数字政策办公室 (DPO) 邀请参展,展示其获奖的支付处理创新技术及分享未来发展规划。展会期间,A3A团队与众多业界专家进行深度交流,探讨支付科技的未来发展趋势,并建立宝贵的合作关系。 同月,A3A应亚洲金融科技师学会 (IFTA) 邀请,出席2024香港资讯及通讯科技奖(金融科技)交流活动暨 2025年度启动典礼,并在会上重点分享业务策略方向,包括A3A如何重新定义电子支付与安全数据生态系统,未来计划加速云端支付处理平台的发展与市场应用。 这些重要参与不仅彰显了PCG的技术实力,也为未来发展奠定了坚实基础。未来,PCG将继续与企业成员提升支付解决方案,提供更安全、高效的支付服务体验,推动香港无现金城市的愿景。 关于交易宝有限公司

交易宝有限公司("交易宝"或"PCG")是一家创新且领先的支付科技公司,业务遍及新加坡、香港及亚太地区。成立于2016年,PCG已发展成为一家收单机构,拥有所有主要发卡机构和电子钱包网络的主要会员资格。PCG品牌Yedpay已在香港建立稳固领先的支付业务,而另一业务A3A则通过RESTful API开发了金融云支付处理系统,这不仅显著节省成本、减少复杂的流程,还为用户提供实时交易数据和洞察。作为收单处理商,PCG凭借其亚洲首个金融云处理和结算平台,为整个支付行业提供了重要支持。公司将秉持"扎根香港,放眼全球"的策略,以尖端的金融科技赋能商户,助力全球支付生态实现高质量发展。欲查询更多资料,请浏览网站:https://www.yedpay.com/zh/ 如有传媒垂询,请联络: 交易宝有限公司

萧嘉聪

电邮:alice.siu@a3a.global

电话:(852) 9121 8145 AJA (IR and Communications)

庾婉华

电邮:avy.yu@ajacapital.com.hk

电话:(852) 9500 4443

罗思正

电邮:eudice.law@ajacapital.com.hk

电话:(852) 9326 1113



话题 Press release summary



部门 信用卡和付款, FinTech

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network