全球运动品牌 U.S. Polo Assn. 在阿根廷推出男装系列

佛罗里达州西棕榈滩, 2025年5月15日 - (亚太商讯) - U.S. Polo Assn.是美国马球协会（USPA）的官方品牌，现自豪地宣布，与品牌合作伙伴 Incom S.p.a. 和 Sur Pacifico S.A. 一起进入阿根廷市场。这一举措进一步提升了这个数十亿美元品牌的全球影响力，并将 U.S. Polo Assn. 的版图扩展到了另一个新兴且令人兴奋的市场。

该全球运动品牌在阿根廷的布局将聚焦于一片历史悠久的土地，在那里马球运动不仅广受欢迎，而且深深植根于当地文化之中。U.S. Polo Assn. 将于 2025 年 6 月推出男装系列，涵盖经典款式，如马球衫、梭织衬衫、T 恤、长裤、牛仔裤、针织衫和夹克等。

“与 Incom S.p.a. 和 Sur Pacifico S.A. 合作，将 U.S. Polo Assn. 品牌首次带入阿根廷——这个拥有深厚马球传统和优秀消费者的国家——是一个重要的里程碑，”管理并监督 U.S. Polo Assn. 全球品牌运营的 USPA Global 总裁兼首席执行官 J. Michael Prince 表示。“这一机会有望使 U.S. Polo Assn. 成为整个市场上最具影响力的运动风格品牌之一。

Sur Pacifico S.A. 是一家成立于 1985 年的阿根廷公司，凭借扎实的商业和品牌背景，在纺织服装市场中站稳了脚跟。公司最初专注于男装和童装，近年来也拓展到了女装领域。自 1992 年以来，Sur Pacifico S.A. 一直是 Mistral 品牌的独家授权商。Mistral 是一个起源于荷兰、最初专注于水上运动（特别是冲浪）的品牌。该公司还经营两个国际品牌：Brooksfield 和 Royal Enfield Apparel。

“Incom 很高兴在阿根廷找到像 Sur Pacifico S.A. 这样战略性的合作伙伴，他们与我们的价值观一致，使我们能够将 U.S. Polo Assn. 品牌带入一个与马球运动有着深厚历史渊源的市场，”Incom 首席执行官 Lorenzo Nencini 表示。“这一独特的合作将帮助我们接触到新的、充满热情的消费者，并进一步加强 U.S. Polo Assn. 在体育领域的真实联结，完美融合品牌的传承与阿根廷在这一运动中的卓越表现。”

关于 INCOM S.P.A.

Incom S.p.a. 成立于1951年，总部位于意大利蒙特卡蒂尼泰尔梅（PT），作为 U.S. Polo Assn. 品牌服装部门的授权运营方，同时还在全球范围内生产和分销多个重要服装品牌。此外，Incom S.p.a. 也是意大利国家军队和准军事组织的主要服装供应商之一，提供制服和采用其专有专利“Float”技术制造的漂浮功能服装。自2008年1月起，Incom S.p.a. 便开始在欧洲地区生产和销售 U.S. Polo Assn. 品牌的男装、女装、童装、内衣和泳装，销售业绩持续增长。欲了解更多信息，请访问：www.incomitaly.com。

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来源: U.S. Polo Assn.

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