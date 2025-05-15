第四届「国际医疗健康周」凸显香港医健创新优势



香港, 2025年5月15日 - (亚太商讯) - 由香港贸易发展局 (香港贸发局) 策动的第四届「国际医疗健康周」将于5月26日至6月15日举行，当中备受瞩目的两大旗舰活动将同步展开：由香港特别行政区政府及香港贸发局合办的亚洲医疗健康高峰论坛（ASGH）将于5月26至27日假湾仔香港会议展览中心举行；而由香港贸发局主办、香港医疗及保健器材行业协会协办的香港国际医疗及保健展（医疗展）将于5月26至28日举行，致力促进全球医疗健康产业持份者的交流合作，展现香港作为区域医疗枢纽的领先地位。 香港贸发局总裁方舜文表示：「香港作为国际医疗创新枢纽，发挥『超级联繫人』及『超级增值人』角色，积极推动区域合作，引领医疗健康创新，并加速生物医药技术新质生产力的发展。与此同时，人口老化及慢性病等公共健康问题日益严重，令全球医疗需求持续攀升。面对这些挑战，业界正积极拥抱创新科技，推动医疗产业升级转型。为响应这一趋势，本届论坛特别增设『银髮健康专章』，论坛及医疗展亦聚焦乐龄健康议题和乐龄科技，探讨相关技术的最新发展及银髮市场所带来机遇。香港贸发局将继续发挥平台作用，积极促进跨界别协作，支援生物科技、数字医疗及智慧康养等领域的产学研对接。我们期待通过亚洲医疗健康高峰论坛及香港国际医疗及保健展，匯聚环球专家、投资者、企业及业界机构，为亚洲健康产业注入新动能，共同开创医疗产业的未来。」 全球匯智 共塑医疗未来 踏入第五届，一连两天的亚洲医疗健康高峰论坛以「全球协作 共创未来」为主题，透过不同环节及ASGH Business Hub展览专区等丰富内容，展示香港作为亚洲医疗科技枢纽的优势，为全球医疗健康产业提供一站式交流平台，连结投资者和项目拥有人。大会在公共衞生、医疗技术突破、全球商业合作与投资机会等不同范畴，邀请来自全球医疗衞生领域的政府官员及组织丶科研先驱、投资者及企业领袖分享真知灼见，共同探讨医疗产业趋势与国际间的合作机遇，推动香港、内地以至环球企业在医健投资及创科领域的深度合作。 开幕环节将由香港贸发局主席林建岳博士致欢迎辞，香港特别行政区行政长官李家超致开幕辞，并由中华人民共和国国家衞生健康委员会副主任曹雪涛院士作特别致辞。论坛首天早上举行的「主题环节I」将讨论如何塑造更公平及可持续的医疗体系，由香港特别行政区政府医务衞生局局长卢宠茂教授作特别致辞，亦会有一众重量级演讲嘉宾共商对策，包括香港科学院创院院长及香港大学教研发展基金主席徐立之教授、香港科技大学校长叶玉如教授、法国大学医院全国协会主席国际事务特使Frédéric Rimattei、中国医药创新促进会副会长吴晓滨博士及世界衞生组织驻华代表Martin Taylor，探讨如何透过政策制定与国际协作，推动更公平、包容及具韧性的医疗体系，以应对未来健康挑战。 随后，主题环节II将探讨全球各界如何携手合作，应对当前经济及医疗创新环境，并寻找医健产业的投资与市场机遇。该环节由第一东方投资集团董事长兼首席执行官诸立力主持，嘉宾包括：DEFTA Partners集团主席兼行政总裁原丈人、香港中文大学内科及药物治疗学系裘槎医学科学教授黄秀娟教授、田边三菱制药株式会社代表董事上野裕明博士及IHH Healthcare Berhad 集团行政总裁Prem Kumar Nair医生。 在「与环球医疗衞生专家对谈」环节，获颁生命科学突破奖以及大脑研究奖的英国伦敦大学学院（UCL）皇后广场神经学研究院神经疾病分子生物学讲座教授John Hardy教授，将会分享对阿兹海默症等神经退行性疾病未来研究和治疗的展望。 论坛首设「银髮健康专章」探讨人口老化的挑战和机遇 全球正面对人口老化的挑战，今年论坛特设「银髮健康专章」，聚焦如何应对老龄化社会带来的挑战与机遇。第二日早上的「迎接银髮海啸：老年医学与长寿科技的发展」环节，邀请到香港中文大学赛马会老年学研究所所长胡令芳教授、安老事务委员会主席李国栋医生、Apollo Health Ventures联合创办人暨创投合伙人Alexandra Bause博士、招商高利泽总经理杜立伟、Cedars-Sinai先进老年治疗学中心主任James L. Kirkland教授及Quant Biomarkers行政总裁Sanja Tomovska博士，共同探讨老年医学的科研突破及银髮市场趋势与投资机会。 同日，来自世界各地的企业领袖将以「下一波神经科学创新趋势」爲题，专注讨论神经科学的最新趋势和尖端创新，包括改善柏金逊及其他疾病症状的方法。此外，InnoHealth Showcase展区亦会展出多个针对高龄社会需求的创新科技项目，为应对人口老化提供智慧化解决方案。 在论坛的其他专题环节，滙丰香港工商金融董事总经理暨商业金融主管区佩君、IHH医疗（北亚洲）区域首席执行官及港怡医院执行总裁曾庆亷医生、香港理工大学高等研究院副院长章伟雄教授及富卫集团医疗保健总监薛慧雅医生将分别就实现「健康中国2030」与医健产业高质量发展、数据化医疗，以及医健产业未来协作新模式，分享真知灼见。论坛亦会涵盖基因及细胞疗法前景、女性健康、中西医药结合、癌症治疗、孤儿药与罕见病等医健业界热门议题。 大会也首次与香港科技大学合办以「创造医疗新未来」为主题的两场专题环节，聚焦人工智能在医疗领域的潜能和创新科技如何推动医疗新突破，演讲嘉宾包括腾讯健康总裁吴文达医生、伦敦帝国学院医学院副院长（研究）Graham Cooke教授、香港科技大学助理教授陈浩及朱丹青等。 论坛环球投资项目环节连接初创企业与投资者 论坛同时设有环球投资项目对接环节，通过线上线下一对一会议，连接全球各地医疗保健领域的资金和项目，促进与会者洽谈合作。潜在投资者包括天使投资者、创业投资者、企业风险投资者、私募基金、家族办公室等；投资项目涵盖医药、医疗器械与诊断、智慧医疗以及社区健康与保健等行业。 此外，论坛亦设有ASGH Business Hub展览专区，展示来自13个国家及地区，超过170个医健产业相关的创新科技企业，包括来自澳洲、泰国、上海及厦门的展团，而InnoHealth Showcase展区中超过70家企业和项目是由创新科技署连同数码港及六家本地大学牵头组织，其中不少为获奖项目。 医疗展匯聚崭新科技及产品 一站式平台促环球业界合作 第16届香港国际医疗及保健展将于5月26至28日举行，以「智慧医健 创新体验」为主题，吸引来自13个国家及地区约300家展商参展，除了香港、中国内地、台湾、日本、韩国及匈牙利的展团和展商，亦首度有来自以色列、泰国及英国的展团，以及新加坡、德国、意大利和卢森堡的展商参展。 医疗展为来自世界各地的研发机构、生产商、公营医疗机构、医院、诊所、经销商和医疗保健专业人员等业内人士提供了一个理想平台，建立环球商贸联繫，并了解医疗行业的最新发展趋势。展览设有多个展区，包括：生物科技、医院仪器、復康及长者护理用品、初创专区，和香港医疗及保健器材行业协会专属展区等。 今届展览聚焦领先医疗技术、乐龄科技及绿色方案三大范畴，网罗最新医疗健康器械、产品和应用方案，特别是医学诊断、智慧医院和数码健康方案。 有展商利用计算机视觉和人工智能分析患面瘫、吞嚥障碍等面颈部功能障碍者的数据，从400多种训练动作中配对最适合患者的復康方案，供治疗师参考和微调；亦有展商带来用于治疗认知障碍的医疗级数码疗法，系统利用人工智能评估患者病情，再度身订造復康训练项目；另有展商展出创新医用手持式子宫检查仪器，透过分析子宫颈组织预防早产。 此外，首次参展的香港社会服务联会将带来乐龄科技和产品，涵盖的范畴包括復康及行动辅助、支援认知障碍和智能家居。另分别有展商带来用回收胶樽制成的进食围兜，及可生物降解的医疗用托盘。 还有多间重量级科研及学术机构参展，包括七家本地大学、香港科技园展团率领的逾30家创科企业，及香港医疗及保健器材行业协会带来的逾20家医疗企业，展会将积极推动「政、产、学、研、投」协同创新。 医疗展期间将举办多项活动，助业界掌握市场最新资讯，当中香港医疗及保健器材行业协会协办的论坛以「大湾区的医疗科技枢纽」为题，邀得业界专家分享生物医药创新的知识产权策略、医疗企业的跨境理财方案、跨境健康数据的发展，及在大湾区推广医疗科技的成功经验等。「粤港澳大湾区医疗器械监管与协作发展」论坛将匯聚国家药品监督管理局医疗器械技术审评检查大湾区分中心、衞生署及业界专家，探讨相关领域的最新发展、管理制度和法规。 今届展览将继续沿用「EXHIBITION+」（展览+）模式举行，实体展将于 5 月 26 至 28 日在香港会议展览中心举行，环球展商、业界人士和买家可由5月19日起，透过「商对易」（Click2Match）智能商贸配对平台进行洽商，直至 6月 4 日。 除了亚洲医疗健康高峰论坛和香港国际医疗及保健展，「国际医疗健康周」亦包含2025年医院管理局研讨大会等其他精彩活动。 亚洲医疗健康高峰论坛 日期 5月26日至27日（星期一至星期二） 时间 开幕环节将于5月26日上午10时正举行 地点 香港会议展览中心展览厅5FG 香港国际医疗及保健展 日期 5月26至28日（星期一至星期三） 地点 香港会议展览中心展览厅3FG

图片下载：https://bit.ly/3F1aoFp 亚洲医疗健康高峰论坛去年盛况。 亚洲医疗健康高峰论坛邀请到英国伦敦大学学院（UCL）皇后广场神经学研究院神经疾病分子生物学讲座教授John Hardy教授作为主题演讲嘉宾。 论坛设置ASGH Business Hub展览专区，展示超过170个医健产业相关的创新科技企业，当中超过70家企业和项目是由创新科技署、数码港及六家本地大学牵头组织，其中不少为获奖项目。 香港国际医疗及保健展今年吸引来自13个国家及地区约300家展商参展，首度有来自新加坡、德国、意大利和卢森堡的展商，及来自泰国、英国和以色列的展团参展。图为去年医疗展盛况。 今届医疗展设有多个展区，包括：生物科技、医院仪器、復康及长者护理用品、初创专区，和香港医疗及保健器材行业协会专属展区等。

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国际医疗健康周：https://internationalhealthcareweek.hktdc.com/sc

亚洲医疗健康高峰论坛︰https://www.asiasummitglobalhealth.com/conference/asgh/sc

论坛议程︰https://www.asiasummitglobalhealth.com/conference/asgh/sc/programme

论坛讲者名单︰https://www.asiasummitglobalhealth.com/conference/asgh/sc/speaker 香港国际医疗及保健展：https://www.hktdc.com/event/hkmedicalfair/sc

精选产品及详情：https://www.hktdc.com/event/hkmedicalfair/sc/product

活动详情：https://www.hktdc.com/event/hkmedicalfair/en/intelligence-hub 如欲邀约论坛嘉宾讲者进行访问，请于2025年5月20日或之前，电邮至tleung@yuantung.com.hk，将有专人联络跟进。 传媒查询 新闻界如有查询，请联络 圆通财经公关有限公司： 宋柳逸 电话：(852) 3428 5691 电邮：lsong@yuantung.com.hk 梁婉彤 电话：(852) 3428 2361 电邮：tleung@yuantung.com.hk 香港贸易发展局传讯及公共事务部： 亚洲医疗健康高峰论坛 夏妙婷 电话：(852) 2584 4575 电邮：sharon.mt.ha@hktdc.org 黄家欣 电话：(852) 2584 4524 电邮：katy.ky.wong@hktdc.org 张敏萱 电话：(852) 2584 4137 电邮：jane.mh.cheung@hktdc.org 香港国际医疗及保健展 石婉婷 电话：(852) 2584 4537 电邮：kelly.yt.shek@hktdc.org 刘茸 电话：(852) 2584 4472 电邮：clayton.y.lauw@hktdc.org 香港贸发局新闻中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc 香港贸易发展局简介

香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构，负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有超过50个办事处，其中13个设于中国内地，致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团，为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台，提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯，请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。



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