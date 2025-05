小黄鸭德盈双轨并进战略升级：打造“世界级IP文旅标竿” 开创“AI智能互动新蓝海”

香港, 2025年5月9日 - (亚太商讯) - 小黄鸭德盈控股国际有限公司(「小黄鸭德盈」或「集团」或「B.Duck 小黄鸭」),股份代号:2250)欣然公布两项战略升级重大进展:与贵州黄果树旅游区达成十年期合作, 开发全球首个B.Duck小黄鸭主题漂流文旅项目;同时正式进军AI大模型领域,成立合资公司开发智能IP产品。 上述战略升级将进一步丰富集团以创新驱动IP生态发展的多元化业务布局,促进商品零售、生态文旅及游戏文娱三大业务的协同发展。 透过「IP+文旅」与「IP+科技」的双轮驱动模式,持续强化IP生态系统的协同效应,为长期稳健发展注入新动能。 黄果树携手小黄鸭,打造「世界级景区+国民IP」的标杆 集团旗下全资附属公司与贵州黄果树旅游区相关方正式签署合作协议,共同开发运营贵州黄果树小黄鸭主题漂流项目。 集团将通过小黄鸭B.Duck品牌全方位赋能该项目的规划设计、经营配套及周边产品销售,合作期限为十年(2025年5月1日至2035年4月30日)。 此次合作不仅是集团「IP+全产业链」战略的重要里程碑,更是打造兼具娱乐价值与永续发展的IP文旅新生态之关键布局。 (黄果树x B.Duck小黄鸭多彩漂流乐园 联名视觉) (黄果树小黄鸭主题漂流项目签约现场) 作为国内首条IP主题漂流项目,「黄果树×B.Duck小黄鸭多彩漂流乐园」由中国原创第一IP B.Duck小黄鸭与世界级文化名片黄果树风景名胜区强强联手打造,将于2025年6月1日正式开园。 此漂流项目选址于天星桥景区出口至郎宫半岛码头,全长4.2公里,漂流时长约1至1.5小时,创新融合「自然奇观+国民IP+沉浸式多元业态」,游客可体验漂流、美食、乐园、露营及树屋住宿,获得全方位游玩享受。 项目突破传统漂流季节限制,提供「玩在黄果树、住在黄果树」的完整体验,成为景区新名片,实现从静态山水到动态体验的飞跃。 此外,为推进文旅业务战略布局,集团已成立小黄鸭德盈文旅(深圳)有限公司,以「IP+全产业链」模式深耕文旅业态,重点发展「中型文旅项目+小型游乐项目」。 五一期间,位于深圳万象前海的B.Duck小黄鸭城市乐园欢乐开园、热闹非凡,占地2000㎡的户外街区,集合了6项主题动力游戏、3项装置打卡点以及人偶巡演等活动,线上线下反响热烈,社交媒体推荐笔记超5万篇,假期5天即录得营收近50万元人民币。 小黄鸭城市乐园同步与位于万象前海的B.Duck潮玩快闪店、位于前海石公园的趴趴鸭充气乐园有效联动,形成了多维的消费娱乐体验,进一步提升品牌曝光及认知。 未来通过整合AI、元宇宙等创新技术,集团将持续深化与各地文旅项目合作,构建「IP授权+规划设计+EPC建设+运营管理」的全链条能力,致力于打造全球领先的IP文旅生态圈,打造一个「Playful World」。 (万象前海B.Duck小黄鸭城市乐园游乐设施) (万象前海B.Duck小黄鸭城市乐园户外街区) 小黄鸭融合AI 科技,开拓「数字内容+ 智能交互」新蓝海 2025年4月28日,集团全资附属公司与马克数创(深圳)文化发展有限公司、贾珂先生及吕行远先生签订合资协议,共同成立专注于开发及销售基于IP矩阵的AI大模型智能产品的合资公司。 根据协议,集团以现金出资人民币275万元,持有合资公司部分股权。 此次合作标志着集团正式进军AI智能产品领域,将B.Duck小黄鸭IP与前沿人工智能技术深度融合,开拓智能化IP产品新赛道。 小黄鸭德盈近年来积极拥抱AI技术变革,自2023年末成立AIGC项目小组以来,已成功应用Deepseek、ChatGPT、Midjourney等多模态大模型,大幅提升IP孵化、设计产出和商品规划效率。 新成立的合资公司将专注于开发与B.Duck小黄鸭IP形象高度契合的AI智能产品,涵盖智能硬件、互动软件等多个类别。 透过整合集团强大的IP资源与合作伙伴的技术优势,合资产品将实现从研发设计到渠道销售的全链条运营,为消费者带来全新的智能化IP体验。 展望未来,集团将持续加大在AI领域的投入力度,重点布局三个方向:一是深化AI大模型在IP内容创作中的应用,提升内容产出效率; 二是拓展智能硬件产品线,开发更多具有互动功能的AI+IP产品; 三是构建智能化IP生态体系,通过技术赋能提升IP商业价值。 相信AI技术的引进将为传统IP业务注入新动能,开创「IP+科技」的创新发展模式。 小黄鸭德盈董事会主席许夏林先生表示:「黄果树项目将成为『IP+文旅'的标杆』; AI合资公司的成立标志着集团正式迈入『IP+科技'新纪元』。 未来,我们将持续强化『'IP授权、商品零售、生态文旅、游戏文娱』四大板块的战略协同,透过科技赋能提升各业务线的运营效率与商业价值。 我们正加速构建『IP创作-智能产品-场景运营』的全产业链生态,以创新驱动中国原创IP产业升级,为股东创造长期可持续的回报。」 关于小黄鸭德盈控股国际有限公司 小黄鸭德盈控股国际有限公司是一家主要从事角色知识产权业务的投资控股公司。 集团自 2005 年创立明星 IP「B.Duck 小黄鸭」以来,在 IP 各类授权及运营上拥有丰富经验。 以「Make a Playful World」为核心愿景,集团着力于IP 实景文旅、互联网文娱、商品零售、跨境出海等业务增长点,实现授权品类、商品企划、销售渠道、供应链、业务板块的优化整合,小黄鸭德盈不断深化IP商业化生态圈建设,致力打造B.Duck成为「全球快乐符号」,推动「Make A Playful World」的使命落地。 传媒查询:

