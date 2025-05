英国认证“保护者”号为首个同类远程操控飞行器

圣地亚哥, 2025年5月9日 - (亚太商讯) - 英国军事航空管理局(Military Aviation Authority)已向英国皇家空军的“保护者”RG Mk1无人机(也称为MQ-9B)颁发了军用型号认证(Military Type Certificate,MTC),确认其通过了严格的适航性评估,并认证其在无地理限制的条件下,包括在人口密集地区上空飞行是安全的。该决定于4月29日作出,是大型无人飞行系统中首个获得此类认证的里程碑事件。这不仅是英国的一项重大成就,也标志着无人飞行系统技术的分水岭。通用原子航空系统公司(GA-ASI)也因此成为首家通过严格遵守STANAG 4671(北约无人飞行系统适航性标准)获得MTC的大型无人机制造商。 自2014年1月MQ-9B项目启动以来,获得MTC一直是GA-ASI的目标。公司在原有MQ-9A无人系统平台的基础上,加入了性能增强功能,并确保新设计符合STANAG 4671第二版的适航性要求。为了满足这些严苛标准,该机型加入了许多其他大型无人机不具备的改进,例如防雷保护、防火系统、防结冰系统,以及具有疲劳与损伤容限能力的模块化设计方法。所有飞行关键软件均严格遵循Do-178/254标准开发,任务软件与飞行关键软件被严格隔离。这些设计不仅确保了飞行器的适航性,也显著提升了其可靠性和作战灵活性,远超其他无人飞行系统。 GA-ASI首席执行官林登·布鲁(Linden Blue)表示:“为MQ-9B取得MTC认证是公司上下艰苦努力的成果,是具有里程碑意义的重大成就。我们在过去11年中投资超过5亿美元,研发符合北约严格适航标准的无人飞行器。这包括制造三架飞行测试机,开展了符合Do-160和军用标准的全组件与系统级环境测试(在埃尔金和帕克斯河基地),进行了全尺寸静态机体测试以验证地面和飞行极限载荷,还完成了鸟击测试、冰雹防护测试及覆盖三个寿命周期(3 × 40,000飞行小时 = 总计120,000小时)的全尺寸疲劳测试。我们的工程团队编写了超过14万页的详细技术数据,以验证MQ-9B符合所有要求。我为团队取得这一杰出成果表示祝贺,也知道我们的客户迫切需要这样的型号认证,以便他们的飞行任务能够顺利进入民用空域。” 英国皇家空军目前仍在接收新的“保护者”无人机,这些飞机将部署在英国北部的沃丁顿皇家空军基地(RAF Waddington)。在已订购的16架中,英国目前已接收了10架。 “获得同类首个军用型号认证,是多年奉献与坚持不懈的成果,充分展现了所有相关人员的辛勤付出。作为首个获得‘保护者’航空系统MTC的单位,我深感荣幸。”英国皇家空军组长尼尔·维纳布尔斯上校(Gp. Capt. Neil Venables)表示,他也是“保护者”型号适航负责人及型号证书持有者。 MQ-9B是目前全球最先进的中空长航时无人飞行系统。该机型包括SkyGuardian®、SeaGuardian®两个版本,以及由英国皇家空军操控的“保护者”。 除了英国,通用原子航空系统公司(GA-ASI)还收到了来自比利时、加拿大、波兰、日本海上保安厅、日本海上自卫队、台湾、印度以及美国空军(用于支援特种作战司令部)的MQ-9B订单。MQ-9B也曾参与多项美国海军的军事演习,包括“北方之锋”(Northern Edge)、“综合战斗问题”(Integrated Battle Problem)、“环太平洋演习”(RIMPAC)和“舰队联合演练”(Group Sail)。 关于 GA-ASI 通用原子航空系统公司(GA-ASI)是通用原子公司的子公司,致力于设计和制造成熟可靠的远程驾驶航空系统(RPA)、雷达及电光和相关任务系统,包括 Predator® RPA 系列和 Lynx® 多模式雷达。GA-ASI 运营超过 800 万飞行小时,提供具备长航时和任务能力的航空平台,并集成传感器和数据链系统,以实现持续态势感知。公司还研发多种传感器控制和图像分析软件,提供飞行员培训及支持服务,并开发超材料天线。 更多信息,请访问: www.ga-asi.com 。 Avenger、Gray Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 均为通用原子航空系统公司在美国及其他国家/地区注册的商标。 联系信息

