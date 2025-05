2025年 Aster守护者全球护理奖公布十大入围决赛选手，逾10万人报名参赛

来自199个国家的护理人员共提交了超过10万份报名申请——相比第三届的78,000多份报名,增长了28%。

入围的10位决赛选手之一将获得最终大奖头衔及25万美元奖金。

这些决赛选手是通过严格的评审流程选出的,由专业评审团和终审评审团共同领导。整个评审过程由指定的“流程顾问”安永会计师事务所(Ernst & Young LLP)独立监督。 迪拜,阿联酋, 2025年5月8日 - (亚太商讯) - Aster DM Healthcare 今日宣布第四届 Aster 守护者全球护理奖(Aster Guardians Global Nursing Award)十强入围名单。该奖项旨在表彰全球护理人员的卓越贡献,奖金高达25万美元,享有国际声誉。此次共有来自199个*国家的10万多名护士报名,创下历史新高。入围的十位决赛选手是通过由专家评审团与终审评审团领导的严格评审流程选出,整个评审过程由指定的“流程顾问”安永会计师事务所(Ernst & Young LLP)独立监督。 2025年度十强入围者包括:Catherine Maree Holliday(瑞士 社区响应中心)、Edith Namba(巴布亚新几内亚 芒特哈根省医院)、Fitz Gerald Dalina Camacho(阿联酋 Mediclinic City 医院)、Dr. Jed Ray Gengoba Montayre(中国香港 香港理工大学)、Dr. Jose Arnold Tariga(美国 Insight Global Health)、Khadija Mohamed Juma(肯尼亚 Tudor 郡立医院)、Maheswari Jaganathan(马来西亚癌症研究中心)、Naomi Oyoe Ohene Oti(加纳 Korle-Bu 教学医院)、Dr. Sukhpal Kaur(印度 PGIMER)、Vibhaben Gunvantbhai Salaliya(印度 心理健康医院)。了解更多入围者详情,请访问官方网站:[https://www.asterguardians.com/](https://www.asterguardians.com/) Aster DM Healthcare 创始主席 Dr. Azad Moopen 表示:“这十位入围者展现了非凡的奉献精神、专业技能和仁爱之心。他们是从第四届护理奖超过10万份报名中脱颖而出,不仅是医护人员,更是推动变革的领导者,积极影响着他们所服务的社区。通过本奖项,我们向他们改善全球生命质量的热情与承诺致敬。” 第四届 Aster 守护者全球护理奖不仅将向最终获奖者颁发25万美元大奖,还将为其他九位入围者颁发荣誉与奖励,以表彰他们的卓越贡献。最终评审阶段将包括与终审评审团成员的访谈,评审团由多位国际医疗卫生领域的杰出专家组成,包括:Sheila Tlou 教授:全球艾滋病预防联盟联合主席,非洲国家疟疾联盟特别大使,博茨瓦纳;James Buchan 教授:悉尼科技大学 WHO 合作中心兼职教授,《人力资源与健康》期刊名誉主编;Dr. Peter Carter:OBE 勋章获得者,英国中北伦敦国家医疗服务体系(NHS)及英国皇家护理学院前首席执行官,现为独立医疗顾问;Dr. Niti Pall:国际糖尿病联盟候任主席,AXA EssentiAll 高级顾问,法国;Harbr 董事会主席及 Health4all Advisory 董事总经理,英国;Vishal Bali 先生:亚洲医疗控股公司执行主席,TPG Growth 高级顾问,印度新生儿基金会理事会成员。 最终阶段还将结合公众投票与终审评审团访谈,最终获奖者将于2025年5月26日在阿联酋迪拜举行的盛大颁奖典礼上正式揭晓。*根据 worldbank.org/country 提供的数据。 关于 Aster DM Healthcare FZC(海湾合作委员会地区) Aster DM Healthcare 由 Dr. Azad Moopen 于1987年创立,是一家领先的一体化医疗服务提供商,在海湾合作委员会(GCC)五国及约旦均有强大布局。Aster 始终致力于实现“提供可及且高质量医疗服务”的愿景,涵盖从基础医疗到四级专科医疗服务,秉持“我们将用心对待您”(We’ll Treat You Well)的承诺。其完善的一体化医疗服务体系包括:GCC地区15家医院、122家诊所及313家药房,覆盖社会各阶层,旗下运营三大品牌:Aster、Medcare 与 Access。Aster 也不断适应患者不断变化的需求,在线上线下渠道均提供优质医疗服务,代表性成果即为推出中东地区首个医疗超级应用程序——myAster。 关于 Aster DM Healthcare Limited(印度) Aster DM Healthcare Limited 是印度最大的医疗服务提供商之一,在基础、二级、三级及四级医疗领域均具备强大影响力。其在印度五个邦共运营19家医院(合计5,128张病床)、13家诊所、203家药房(由 Alfaone Retail Pharmacies Private Limited 以品牌授权方式运营)、254家实验室与患者服务中心。公司向各利益相关方传递一个简明却有力的承诺:“我们将用心对待您”(We’ll Treat You Well)。 如需了解更多信息,请联系: Lavanya Mandal

