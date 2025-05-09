华莱士·麦克唐纳控股公司（WMH）在内华达州推出革命性“美国制造”科技园区，开启美国制造业新时代



内华达州里诺, 2025年5月8日 - (亚太商讯) - WMH 自豪地在内华达州里诺市揭幕全美首个全面整合的科技园区，这项具有历史意义的65亿美元投资标志着唐纳德·J·特朗普总统与副总统 JD·万斯坚定不移地致力于恢复美国工业优势的承诺。这一最先进的设施将生产100%本土采购的半导体晶圆、太阳能电池晶圆、尖端储能系统，以及高效异质结（HJT）双面太阳能组件，同时在与麻省理工学院（MIT）及其他顶尖机构的合作下，开创全球最先进的航空航天研究项目之一。该项目与现任政府的6417-6418条款下的45X先进制造生产税收抵免（MPTC）、“美国制造”计划以及“建设美国、购买美国”（BABA）倡议保持一致，充分体现了我们振兴美国制造业、强化国家安全以及推动可持续经济繁荣的坚定承诺。通过利用支持制造业和能源独立的政策，例如税收激励、对外国进口产品的关税、监管简化、劳动力发展以及关键矿产资源获取，WMH 确保构建一个有韧性、自给自足的供应链，使美国在关键技术和航空航天领域占据全球领导地位。这一先进科技园区是美国创新精神的灯塔，充分展现了我们对本土制造业的热爱与对国家的承诺，为后代带来更加光明的未来。 为什么 WMH 将成为美国领先的半导体、太阳能晶圆、储能系统和航空航天创新制造商。 WMH 通过构建一个垂直整合、100%本土供应链体系，正准备重新定义美国在先进制造业和航空航天领域的领导地位，生产以下关键产品： 半导体晶圆：采用99.8%高纯度石英制造的超纯硅晶圆，缺陷率低于0.01%，针对人工智能、5G 和汽车应用进行优化，支持3纳米至5纳米工艺节点，性能卓越。

太阳能电池晶圆与HJT双面组件：光伏电池具备25%的能量转换效率，HJT组件功率范围为600至770瓦，效率达24.6%，适用于公用事业规模及商业应用，并针对400-1100纳米波长优化。

PerovHybrid螺旋储能系统（PHESS）Novexion Q12：专利电池系统，具备约1.8分钟超快速充电能力（100C倍率），能量密度达955.7至1276瓦时/公斤，功率密度达20千瓦/公斤，彻底变革微电网、公用事业、电动车、卫星与军事领域的能源解决方案。

航空航天研发：WMH 将与麻省理工学院（MIT）合作建立世界级的航空航天计划，研发下一代推进系统、聚变反应堆，以及基于PHESS的先进卫星与军事动力系统，并设立针对青年工程师和天体物理学家的精英扶植计划。 这项总额达65亿美元的三阶段投资将建设本土生产能力，扩展我们的一体化园区，并打造一个技术创新的核心枢纽。我们与 MB Rail 的合作进一步增强物流能力，该公司由第二代开拓型领导者、首席执行官艾弗瑞·贝格斯（Avory Beggs）领导，致力于通过“美国制造”的铁路网络改善运输系统，与当前政府推动本土基础设施建设的方针高度契合。采购总监克里斯汀·艾兰（Kristen Island）负责推动符合 BABA（《建设美国、购买美国法》）的采购体系，而土木与结构工程总监罗德里克·格里尔（Roderick Grier）则依托美国工程技术，达成全球领先标准。格里尔表示：“我们的工程实力扎根于美国的决心，构建的未来将使每一片晶圆、电池、组件与推进系统都体现国家的力量。”这句话精准概括了 WMH 的使命。这一协同效应，在我们对美国制造卓越品质的热情驱动下，将 WMH 推向全球领导者的地位。 与特朗普及万斯制造与能源政策的战略协同 “美国制造”合作伙伴兼战略制造商 Solarix（弗吉尼亚州，美国）因美国清洁能源行业对本土供应链的迫切需求，与 WMH 建立合作关系面对重塑并保障美国清洁能源供应链日益紧迫的需求，Solarix（位于美国弗吉尼亚州）与 WMH 建立了强有力的战略伙伴关系，该合作基于共同的价值观、互补的专业能力以及大胆的工业愿景。这一战略协同将 Solarix 在“美国制造”HJT太阳能组件方面的领先地位，与 WMH 全面整合的本土科技园区相结合，打造出涵盖太阳能、半导体与储能组件的垂直一体化解决方案。通过融合工程人才、生产能力与美国制造精神，Solarix 与 WMH 正共同回应国家对能源安全、本土就业增长以及基础设施韧性的呼唤。 info@solarix.group 现任政府的政策在推动 WMH 这项65亿美元项目中发挥了关键作用，营造出一个令美国制造业与创新蓬勃发展的生态体系： 由现任政府大力倡导的这些政策，催生了数以千计的高技能就业岗位，消除了外部供应链的脆弱性，并巩固了美国在半导体、可再生能源、储能与航空航天等领域的全球领导地位。WMH 与“美国制造”使命同心同行，积极响应这一制造业复兴愿景，致力于为美国工人、社区和未来世代创造繁荣的明天。 技术卓越与创新 超高纯原材料 WMH 专属掌握的99.8%高纯度石英（杂质仅为0.02%），来自《关键矿产安全法案》下受保护的美国本土矿源，使得公司具备以下优势： 半导体：高性能芯片，缺陷率低于0.01%，支持3纳米至5纳米工艺节点，适用于人工智能、5G 与汽车领域（载流子浓度达10¹⁵ cm⁻³）。 太阳能组件：电池效率达25%，组件效率达24.6%，具备抗反射涂层（ARC），优化波长范围为400-1100纳米，可将反射损耗降至低于2%。 PHESS 与航空航天：用于钙钛矿合成与高温超导（HTS）线圈的超高纯石英，确保制造出高纯度的 YBCO 超导体，用于磁重联技术。 先进制造生态体系 这项总额为65亿美元的三阶段投资将实现： 第一阶段（2025–2026年，25亿美元）：创造3,200个高技能岗位（涵盖机械、电气、核能、工艺工程），以及超过5,000个建筑类岗位，为内华达州经济注入12亿美元。将建立半导体与太阳能生产线，并启动与 MIT 合作的初期航空航天研究设施。 第二阶段（2026–2027年，20亿美元）：实现日产1万片晶圆、5,000颗电池、1,000块HJT组件及500套PHESS模块的产能，新增2,000个工作岗位。扩大航空航天计划，包括聚变反应堆原型开发及天才工程师培养项目。 第三阶段（2027–2028年，20亿美元）：全面产能达每日5万片晶圆、2万颗电池、5,000块HJT组件及1,000套PHESS模块，累计创造8,000个就业岗位。完成航空航天园区建设，实现PHESS推进系统与卫星动力装置的量产。 关键技术包括： 霍恩玻璃工业 (Horn Glass Industries)：提供每日产量为1,000至8,000吨的浮法玻璃、图案玻璃与2毫米太阳能玻璃生产线，具备99.9%的高透明度。 半导体熔炉：支持锭块生产，具备精确的掺杂剂控制功能（硼/磷），用于制造p型与n型晶圆。 自动化计量系统：通过椭偏仪、X射线衍射仪与阻抗谱仪，实现晶圆厚度与组件效率的波动控制在0.005%以内。 可扩展性：模块化设计，支持从10千瓦时（住宅用）到100兆瓦时（公用事业级）的多种应用场景，可堆叠的螺旋模块便于扩容。 脉冲磁重联技术说明： PHESS的生产集成于WMH科技园区，采用国产石英制造钙钛矿材料与高温超导线圈，确保符合《建设美国、购买美国法》（BABA），并充分利用《CHIPS与科学法案》及《先进能源研发法案》所提供的资金支持。 与麻省理工学院（MIT）合作的航空航天研究计划 WMH 将在内华达州科技园区内，与麻省理工学院及其他领先机构合作，设立一项先进的航空航天研究计划，获得《先进能源研发法案》的支持。主要研究方向包括： 聚变反应堆开发：致力于设计紧凑型聚变反应堆，用于清洁能源生产与推进系统，目标是到2030年实现100兆瓦输出，基于PHESS系统衍生的磁重联原理。

基于PHESS的推进系统：开发轻量化、高能量密度的PHESS单元（目标在2028年达成1500瓦时/公斤），用于卫星与军事用途，使任务持续时间延长10倍以上。

天才工程与天体物理项目：每年遴选100余名青年工程师与天体物理学者，接受麻省理工学院教授的指导，专注于聚变、推进与PHESS系统的空间与国防应用创新。

军事应用：为无人机、卫星及定向能武器系统提供超高可靠性的PHESS单元，响应特朗普“美国优先”国防战略，强化国家安全。 航空航天计划将设立在园区内一座占地200万平方英尺的专属园区，在总额65亿美元的投资中，将有10亿美元专用于研发，创造1,000多个专业岗位。 可持续发展与经济影响 WMH 通过以下方式将碳排放量减少30%： 高能效工艺：通过优化的PECVD（等离子体增强化学气相沉积）、CZ（柴可拉斯基）与HTS（高温超导）系统，每单位产品电耗降低20%。 可再生能源整合：园区配备50兆瓦太阳能与10兆瓦风力发电系统，获得《清洁能源制造倡议》和《能源独立与安全法案》的政策支持。 循环经济：硅、玻璃与金属材料回收率高达95%，符合特朗普政府“美国能源主导战略”中对资源效率的重视。 这项65亿美元的投资将创造超过8,000个直接就业岗位与15,000个间接岗位，预计到2028年每年带来25亿美元的经济效益。WMH 并与内华达大学雷诺分校（UNR）、拉斯维加斯分校（UNLV）及麻省理工学院（MIT）建立合作关系，每年培养1,500多名工程师与天体物理学人才，项目亦得到“美国劳动力政策顾问委员会”的支持。 内华达州的战略优势 物流优势：园区毗邻I-80州际公路与联合太平洋铁路，并配套由 MB Rail 开发的铁路园区，获得《基础设施投资与就业法案》的支持，极大提升运输效率。 人才资源：每年拥有逾10,000名STEM（科学、技术、工程、数学）专业毕业生，并在麻省理工学院（MIT）的参与下进一步提升技术水平，人才培养遵循特朗普总统提出的“优先雇佣美国人”政策。 治理支持：获得由内华达州州长乔·隆巴多（Joe Lombardo）、州经济发展办公室（GOED）以及内华达经济发展联盟（EDAWN）共同推动的5,000万美元州级激励资金，体现联邦与州政府间的高效协同。 战略合作伙伴 WMH 合作对象包括： 人才资源：每年培养超过10,000名STEM（科学、技术、工程、数学）专业毕业生，MIT的参与进一步提升技术深度，人才培养依循特朗普总统提出的“优先雇佣美国人”政策。 治理支持：内华达州州长乔·隆巴多（Joe Lombardo）、州经济发展办公室（GOED）以及西内华达经济发展局（EDAWN）共同提供5,000万美元州级激励资金，体现联邦与州政府的协同合作。 战略合作伙伴 WMH 与以下机构和企业开展合作： 新型多式联运场站：自有并运营，彻底革新物流效率。

总承包商：与一家享誉全球的北美建筑服务公司合作，具备大型工程交付经验。

建筑与工程设计公司（A&E）：SSOE——一家拥有76年电池与太阳能产业设计经验的全球知名公司，负责本科技园区的前沿设计。

铁路物流咨询与工程：Via Rail Engineering 设计区域铁路园区，实现强大的物料流动。

霍恩玻璃工业股份公司(Horn Glass Industries AG)：提供世界级玻璃工厂的咨询与工程服务。

林德化工与气体公司（Linde Chemical & Gas）：为先进制造提供关键材料支持。

政府合作伙伴：内华达州经济发展办公室（GOED）、雷诺/斯帕克斯/太浩湖地区经济发展局（EDAWN）、内华达州州长乔·隆巴多阁下，以及美国总统唐纳德·J·特朗普阁下。 媒体垂询请联系：press@wallacemac.com 或访问 wallacemac.com。 领导愿景 WMH 工程总监 Hygenes A. Garcia 拥有近30年先进技术设施（ATF）经验，他表示： “受当前政府愿景启发，WMH 投资65亿美元打造的内华达科技园区，堪称美国制造业与创新的丰碑。我们100%本土供应链、HJT组件、PHESS技术与由MIT主导的航空航天计划，重新定义了韧性、繁荣与全球领导力。我们诚邀合作伙伴携手，共同将美国建设成为全球制造与技术强国。” 关于 WMH WMH 是美国先进制造与航空航天领域的领导者，专注于100%本土采购的半导体、太阳能晶圆、组件、储能系统与推进技术的生产。公司在亚利桑那州、内华达州、佛罗里达州与纽约州均设有办公室，致力于推动创新与经济增长。 媒体联系： press@wallacemac.com 技术联系： tech@wallacemac.com WMH 工程与开发部：2325 East Camelback Road, Suite 417, Phoenix, AZ 85016 WMH 公司总部：830 Brickell Plaza, Floor 32, Miami, FL 33131 经济影响：第一阶段将创造3,200多个就业岗位，为内华达经济注入12亿美元。 战略合作伙伴：SSOE、Via Rail Engineering、Linde Chemical & Gas、Horn Glass Industries、内华达州州长乔·隆巴多，以及联邦/州政府机构。 联系方式：press@wallacemac.com ，tech@wallacemac.com 随着 WMH 在太阳能晶圆、组件与储能生产方面率先实现垂直整合，战略盟友如 H2GEMINI 正通过先进的制造设备与回收基础设施，助力构建本土化生态系统。这些以美国为基础的协同努力，共同打造出强大的制造走廊，响应唐纳德·J·特朗普总统关于能源独立、技术领先与美国韧性发展的号召。 H2GEMINI 是全球高效太阳能制造解决方案的领导者，目前正在美国大力扩张，在内华达州建设一座占地25,000平方米的先进工厂，专注于生产以下设备： 外延晶圆制造设备

异质结（HJT）组件交钥匙生产线

晶圆制造系统

光伏组件组装线

报废组件的集成回收系统 “本届政府创造了我们一直在等待的环境——一个重视速度、创新与本土能力的环境，”H2GEMINI 首席执行官乌韦·哈伯曼（Uwe Habermann）表示。“通过在美国生产我们高效的太阳能技术，我们不仅降低了合作伙伴的成本，还创造了本地就业岗位，并为更具韧性的能源未来做出贡献。” “我们不仅仅是在制造设备——我们是在投资美国人才与自给自足的清洁能源未来。”H2GEMINI 美国制造副总裁丽莎·格兰特（Lisa Grant）补充道。 H2GEMINI 有意等到特朗普总统重返白宫后才启动美国生产，将其投资与以回流制造、简化审批与工业振兴为重点的政策环境相契合。其在内华达州的扩张与 WMH 科技园区相得益彰，为美国晶圆与组件制造提供关键设备，构建出一个100%美国制造的闭环供应生态系统。 爱国领导与坚实联盟 WMH 与特朗普总统和副总统 JD·万斯并肩同行，积极响应“让美国再次伟大”的号召，重振高技能制造业。我们的联盟包括： MB Rail —— 由开创性美国首席执行官艾弗瑞·贝格斯（Avory Beggs）领导，提供由下一代多式联运场站驱动的物流支持

SSOE 集团 —— 拥有76年太阳能与电池工厂设计经验的行业老将

林德化工与气体公司（Linde Chemical & Gas）、霍恩玻璃(Horn Glass)、维亚轨道工程(Via Rail Engineering) —— 材料、系统与运输领域的全球领先供应商 投资者机遇：回流制造的下一个重大布局 在爱国愿景与无可匹敌的垂直整合模式支撑下，WMH 为投资者提供了进入高速增长市场的独特机会： 半导体：预计到2030年市场规模将达1,500亿美元

太阳能：预计到2028年市场规模将达2,000亿美元

储能：预计到2030年市场规模将达4,350亿美元

涵盖人工智能、航空航天、国防、电动车以及电网等领域的关键技术 值得托付的愿景 “华莱士·麦克唐纳正在引领一场美国创新的复兴，”WMH 总裁海金尼斯·加西亚（Hygenes Garcia）表示。“通过我们在内华达州的园区，我们不仅是在打造技术，更是在铸就传承。我们诚挚邀请投资者、合作伙伴与各界社区携手同行，共同重振美国辉煌，为子孙后代照亮前路。” 媒体联络 Wallace MacDonald Holdings

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