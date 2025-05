Wednesday, 7 May 2025, 18:45 HKT/SGT Share:

来源 CTF LIFE 周大福人寿冠名赞助 - 飞越启德「小剑神」培训计划正式启动 - 近800位学员参与选拔 成就未来世界冠军

周大福人寿首席策略总监欧阳明欣(左三)、启德体育园总监(策略发展)邓竟成(右三)、中国香港剑击总会主席杨颖

新(左一)、计划总教练林衍聪(右一)、艺人陈蕾(右二)及曾比特(左二)合照 香港, 2025年5月7日 - (亚太商讯) - 由周大福人寿冠名赞助的年度盛事、飞越启德举办的「小剑神」培训计划(下称「计划」)日前(4日)於启德体艺馆竞技场正式启动。今届计划亦为周大福人寿.生活圈会员第一届参与。计划旨在透过系统化的训练发掘具潜质的剑击选手,为香港培养未来的体育精英,并促进香港体育普及化及精英化。获选学员将可接受为期接近两年的系统化训练。计划更设有「小剑神」杯,藉此甄选表现杰出的学员进入精英培训,更有机会衔接香港14岁以下专业运动员培训,及参加由周大福人寿全力支持的「亚洲少年剑击精英联赛」,与不同国家及地区剑手竞赛。同场亦举行开放公众参与的剑击初体验环节,公众可通过亲身试玩测试项目,备战来年报名参加计划。 周大福人寿首席策略总监欧阳明欣、启德体育园总监(策略发展)邓竟成、中国香港剑击总会主席杨颖新及计划总教练林衍聪等多位重量级嘉宾出席启动礼,共同见证这一重要时刻。活动亦邀得剑击运动员文毅施(佩剑)、杨子加(花剑)及黎家俊(重剑)三位本地剑坛高手,亲自示范及教导三大剑击项目的基本技术,更即场邀请学员上台接受指导,传承剑击精神。艺人陈蕾及曾比特亦有到场支持,献唱歌曲为学员打气,并於林衍聪指导下首尝剑击体验。



周大福人寿.生活圈会员第一届参与计划 为客户呈献独特体验



周大福人寿执行董事兼行政总裁叶文杰表示:「周大福人寿首次冠名赞助的年度盛事、飞越启德举办的『小剑神』培训计划,象徵我们积极为推动本地运动发展作出贡献,为新一代运动员提供迈向国际舞台的机会,并藉此推动香港体坛的长远发展,开创体艺新价值。今届计划亦是周大福人寿.生活圈会员第一届参与,彰显我们致力为客户带来创新而优质的多元体验。」启德体育园总监(策略发展)邓竟成则於致词时,感谢周大福人寿:「『飞越启德』一直致力於社区推广全民运动,透过举办各类型的体育及健体相关活动,让不同年龄及运动水平的人士积极参与,而『小剑神』培训计划正是『飞越启德』的重点项目。特别感谢周大福人寿冠名赞助,支持是次计划,为年青人提供了高质素的训练及竞赛机会,为培育新一代的剑击运动员不遗馀力。」



逾千人报名参加计划 期望成为「小剑神」



今次计划反应热烈,总共收到过千份申请参加,其中合资格基层家庭学员更获得周大福人寿全额资助。首阶段的体适能选拔於启动礼当日同步展开,近800位成功报名计划的学员,进行十项以体适能为主的测试,包括速度、敏捷及反应等。计划由前香港剑击队奥运代表、有「香港佩剑一哥」之称的林衍聪担任总教练,结合专业教练团队的指导,由浅入深令学员建立扎实基础再加以深造。 周大福人寿更将於训练期内,安排一系列与运动息息相关的工作坊,例如营养学、物理治疗、体育记者及旁述等,学员可藉此发掘更大潜能,达致全方位发展。 作为启德体育园的独家创始保险合作夥伴,周大福人寿未来会继续全力支持启德体育园这个香港最大型的综合体育及娱乐新地标,为本地运动员及表演者带来更多发挥潜能空间,并全力支持体育园引入国际盛事,加强巩固香港作为「亚洲盛事之都」的地位。「周大福人寿.生活圈」会员将有机会优先参与由公司举辧或赞助的世界级体育娱乐盛事及各项社区公益活动,享受更多优质体验。 关於「小剑神」培训计划详情: 第一阶段:

2025年5月4日 选拔赛

为近800位6-10岁学员进行遴选,具潜质的学员将进入基础训练。 第二阶段:

2025年7-8月 基本培训

为学员提供全面且系统化的基础剑击训练,包括剑击基本姿势与动作、体能训练及剑击规则与礼仪教育。 第三阶段:

2025年10-11月 进阶培训

为入门训练表现优异的学员,提供更高强度、更深入的技术提升课程,提升学员技术。 第四阶段:

2025年12月27-28日(暂定) 周大福人寿「小剑神杯」及嘉年华

计划的最後阶段将以剑击比赛与嘉年华作为总结,为学员提供展示训练成果的舞台,让学员体验竞技的乐趣与挑战。 第五阶段: 精英培训 关于周大福人寿

周大福人寿保险有限公司(「周大福人寿」)扎根香港 40 年,为周大福创建有限公司 (「周大福创建」)(香港股份代号:659)的全资附属公司,也是香港最具规模的寿险公司之一。作为周大福企业成员,周大福人寿紧扣郑氏家族(「周大福集团」或 「集团」)多元业务体系的雄厚资源,致力为客户及其挚爱于「生活、成长、健康、 传承」的人生旅程中,提供个人化的匠心规划、终身保障及优质体验。凭借集团财务实力及环球投资布局,周大福人寿矢志成为亚太区领先的保险公司,持续开创保险新价值。 传媒联络



周大福人寿

品牌发展及传讯部

陈佳容

+852 2591 8504

deronie.tan@ctflife.com.hk



周大福人寿保险有限公司(于百慕达注册成立之有限公司)



