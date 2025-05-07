全产业链贯通的抗血清头部平台商：江西生物持续引领行业发展



香港, 2025年5月7日 - (亚太商讯) - 在生物制药领域，抗血清产品作为临床急救与中毒治疗中不可或缺的生物制剂，长期以来处于高壁垒、低关注的特殊地位。而在这一细分赛道中，江西生物制品研究所股份有限公司（「江西生物」）以其深厚的技术积淀，成为抗血清细分龙头。 根据弗若斯特沙利文的资料，江西生物是中国及全球最大的人用破伤风抗毒素（「TAT」）提供商，按2024年销量计，市场份额分别为65.8%及36.6%。4月11日，公司向港交所递交上市申请，有望为港股市场增加一枚稀缺的优质医药标的。 锚定高壁垒下的蓝海市场，技术构筑发展护城河 受限于高进入门槛，中国十家动物源性抗血清生产商中，具备完整的全产业链整合能力的企业仅有三家，其中江西生物为规模最大者。横跨全产业价值链的端到端能力，使江西生物能够实现可靠的质量及成本控制，并确保稳定及时的供应。 据了解，江西生物的动物免疫及抗血清制备工艺整合了先进的纯化及制剂技术，使其得以保持较高的技术壁垒，并确保产品的质量与疗效。根据弗若斯特沙利文的资料，江西生物是全球唯一一家使用重组蛋白、mRNA及无血清抗原开发抗血清产品的公司。技术路线的优势，客观上优化了公司的研发投入结构。随着多项开发项目完成阶段性目标，当期费用相应减少，公司2024年研发费用呈现结构性下降，反映其研发进程上取得了实质性进展，助力公司未来发展。 技术护城河直接转化为市场统治力。根据弗若斯特沙利文的资料，江西生物已连续 18 年稳居中国人用 TAT 市场第一，市场份额保持50%以上，尤其TAT出口占中国于相关年度出口量的近100%。在菲律宾、埃及等重点海外市场，其人用TAT市占率约 90%，形成「国内 + 国际」双轮驱动的发展格局。该机构预计全球人用抗血清市场2024年至2028年及2028年至2033年的复合年增长率分别为19.1%及20.6%，而同期中国人用抗血清市场的复合年增长率将分别为19.9%及17.0%，广阔前景将为江西生物的全球化发展提供有利机遇。 持续进化，从「单品王者」到全产业链平台企业 实际上，江西生物的脚步并不止于人用TAT 单品。凭借在人用抗血清产品领域的长期积淀以及全产业链能力，其正向全球领先的抗血清平台商转型。 目前，江西生物已构建一个丰富而差异化的创新人用及兽用药品管线，瞄准严重未满足的需求，打造业务的第二增长曲线。除人用TAT外，江西生物兽用TAT预计将于2025年第四季度上市，与人用药一起成为推动公司业务快速增长的双飞轮。公司现有产品还包括PMSG以及若干用于补充或支持PMSG治疗的兽用激素类药物，这些产品将在完成上市批准的重新注册后投放市场。 此外，江西生物亦在开发蛇咬伤抗毒血清、马狂犬病免疫球蛋白F(ab')2、其他用于呼吸道合胞病毒（「RSV」）感染及抗生素耐药细菌感染的人用抗血清产品以及多种兽用抗感染药物，预计未来五年内将有六至七个人用及兽用産品陆续上市。公司还计划加快在现有及新增生产线上整合创新技术，包括辛酸纯化技术、离子交换层析及特异性亲和层析，以提升产品质量及效力。 总体而言，在抗血清这一被极具潜力却被市场低估的赛道，江西生物以全产业链优势构建高技术壁垒，稳居行业领先地位。随着抗血清价值的认知深化与创新管线的不断落地，这家行业龙头的成长故事，或许才刚刚开始。



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部门 制药及生物技术, 健康与医药

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