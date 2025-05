Wednesday, 7 May 2025, 08:58 HKT/SGT Share:

来源 CALB Co., Ltd. 中创新航拟控股苏奥传感 锚定新能源产业战略并购

香港, 2025年5月7日 - (亚太商讯) - 5月6日,中创新航科技集团股份有限公司("中创新航"或"公司",股票代码:3931.HK)公告,拟通过协议转让方式受让A股上市公司江苏奥力威传感高科股份有限公司("苏奥传感",股票代码:300507.SZ)11%的股份,结合苏奥传感原实控人放弃大部分表决权,中创新航将成为苏奥传感控股股东、实际控制人。苏奥传感董事会将设置5名董事,董事成员均由中创新航推荐。此外,苏奥传感拟向中创新航定向增发15%公司股份,股份发行后,中创新航持股与表决权比例升至22.61%。 本次交易安排凸显苏奥传感原实控人对中创新航战略入局的远望。不仅如此,通过中创新航深度赋能,苏奥传感将深度融入新能源产业链,锚定更广阔的市场与持续的业绩增长,在新能源发展变革的浪潮中实现业绩与估值的双重提升。中创新航亦可围绕产业链上下游,发挥新能源产业链"链主"地位和全球化市场布局优势,为苏奥传感提供多方面、多场景赋能。 此次交易是"并购六条"发布以来,为数不多的H股收购A股的案例,也将成为并购重组活跃资本市场、助推产业升级又一标杆案例。2024年4月,国务院发布资本市场新"国九条",明确表示要加大并购重组改革力度,多措并举活跃并购重组市场。同年9月,中国证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》,进一步指出支持上市公司向新质生产力方向转型升级、鼓励上市公司加强产业整合。 在并购重组浪潮持续推进的背景下,中创新航本次收购控股苏奥传感是对国家战略的积极响应,也是发挥新能源产业链"链主"企业引领作用的战略实践。本次交易将助力实现双方企业强强联合,并通过双方在多领域协同赋能,共同推动新能源产业高质量发展。业内人士指出,产业并购及整合带来的产业升级和效率提升预期将带来估值溢价,产业链龙头会拥有更多估值重塑的机会。 事实上,中创新航与标的公司苏奥传感同处汽车产业链,在细分领域均属头部企业。中创新航是港股动力电池第一股,作为全球范围广具影响力的电池专家,其乘用车主力客户已覆盖小鹏、吉利、长安、广汽、零跑、丰田、本田、大众、奥迪等众多国内国际车企;商用车主力客户已覆盖奇瑞、吉利、瑞驰、福田、东风、中国重汽、徐工、三一、陕汽等多家轻型、重型商用车头部企业;在储能领域,中创新航已与"五大六小"等电力集团建立了合作关系,并且与阳光电源、国家电投、中核汇能、中国能建等多家龙头企业实现了战略合作。2024年,中创新航动力电池装机量位列全球第四、国内第三,储能电芯出货量全球第五,以覆盖乘用车、商用车、储能、船舶、eVTOL等全场景的多元化布局构建新能源产业生态闭环。 对中创新航而言,本次收购也将进一步提升公司价值。资料显示,本次并购标的苏奥传感是国内汽车传感器领先企业之一,该公司拥有超30年的行业专业经验。2022年至今,其营收增速持续双位数增长,业务转型显露成效。近年来,随着汽车行业快速革新,新能源与智能化步入深水区,苏奥传感亦主动向新能源汽车零部件领域转型升级。从行业角度看,其所专注的传感器、热管理系统在电池智能化、电池安全等领域有重要应用空间。在此背景下,中创新航通过并购控股,将充分发挥自身在新能源产业链等方面的资源和优势,为苏奥传感业务发展赋能,进一步提升双方企业价值。 总体来看,中创新航此次战略布局,将充分发挥自身在新能源及汽车产业链等方面的资源和优势,赋能至具备技术沉淀的优质标的,激活苏奥传感的发展潜能,形成"链主"赋能"专精特新"企业,进而推动产业升级的发展范式。未来双方还有望推进更广泛深入的合作,在产业链协同、市场扩容等方面形成合力,强化在新能源及其智能化领域的综合竞争力,共同做大做强,实现共赢发展。进一步看,中创新航此次控股苏奥传感,或许还有更长远、更深层次的战略考量。 关于中创新航集团有限公司 中创新航(3931.HK)是专业从事锂电池、电池管理系统及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发的新能源高科技企业。作为电池专家,公司致力于构建全方位能源运营体系,为以动力及储能为代表的新能源全场景应用市场提供完善的产品解决方案和全生命周期管理。 目前,公司已建立江苏、福建、四川、湖北、安徽、广东等多个产业基地,完成全方位国内产业布局,同时已设立欧洲产业基地、泰国产业基地,大力拓展海外产业布局,打造拥有规模化智能制造实力的国际化领先企业。



话题 Press release summary



部门 EVs, Transportation, Manufacturing

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network