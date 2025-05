OMP在2025年Gartner《供应链规划解决方案关键能力报告》中四项用例排名前二

Tuesday, 6 May 2025, 17:00 HKT/SGT Share:

比利時安特衛普, 2025年5月6日 - (亚太商讯) - 全球供应链规划解决方案领导者OMP,在2025年Gartner®《供应链规划解决方案关键能力报告》中,于五项用例中取得四项第二高分。本报告是Gartner魔力象限™的配套报告,评估了参与本研究的供应链规划(SCP)解决方案供应商。 此次认可紧随OMP在2025年Gartner《供应链规划解决方案魔力象限》中“执行能力”维度获得最高排名——这是OMP连续第十次被评为领导者。 在现实规划挑战中展现持续实力 该关键能力报告从五项SCP用例出发,针对15项关键能力对20家供应商进行了评估。我们认为,OMP在供应规划、决策/计划对齐以及资源类型广度等关键领域的得分,展示了其在这些方面的卓越表现。 “如今的供应链需要能够带来可衡量影响的真正解决方案,而本报告正验证了我们实现这一目标的能力,”OMP首席商务与市场官Philip Vervloesem表示。“Unison Planning™在端到端多企业规划及决策/计划对齐方面表现突出,这两项能力在当今快速变化的环境中至关重要。它使在复杂环境中的智能、高效、统一决策成为可能。” Unison Planning™:赋能实时数据驱动决策 OMP's Unison Planning™是一款开放的、云原生的、AI驱动平台,支持从战略到运营、从供应到需求的全层级供应链规划。该平台专为灵活性和弹性而设计,实现了实时协作、优化与响应。 “通过在平台的每一层嵌入生成式AI和可解释AI(XAI)——从数据驱动预测到情境管理——我们赋能规划人员以更快速度和更高智能适应变化,”OMP首席产品官Tom Wouters补充道。 卓越表现,赢得全球信任 “我们认为,在魔力象限和关键能力两大报告中获得认可,进一步印证了我们在执行力和创造实际业务价值方面的能力。”OMP首席行业与商务官Kurt Gillis表示,“这反映了我们深厚的行业专业知识,使我们能够为不同行业的特定挑战开发切实可行的解决方案。我们为能够帮助全球各行业的领导者将复杂性转化为竞争优势而感到自豪。” Gartner,《供应链规划解决方案关键能力报告》,Pia Orup Lund 等人,2025年4月14日。 Gartner,《供应链规划解决方案魔力象限》,Pia Orup Lund 等人,2025年4月14日。 Gartner 和 Magic Quadrant 是Gartner公司及其附属机构在美国和其他国家/地区的注册商标,此处经授权使用。版权所有。 免责声明 Gartner不为其研究出版物中提及的任何厂商、产品或服务背书,也不建议技术使用者仅选择评级最高或获得某种指定的厂商。Gartner的研究出版物仅代表其研究机构的观点,不应被视为事实陈述。Gartner对本研究不作任何明示或暗示的保证,包括对适销性或特定用途适用性的任何保证。 聯絡資訊

