开放对话"世界的未来。全球增长新平台"在俄罗斯国家中心启动

Moscow, Russia, 2025年4月29日 - (亚太商讯) - 来自48个国家的超过一百名代表齐聚莫斯科,参加在俄罗斯国家中心举行的开放对话"世界的未来。全球增长新平台"。



这是首个此类活动,旨在创建一个讨论全球经济未来的平台。开放对话将于4月28日至30日举行。俄罗斯联邦总统行政部门副主任Maxim Oreshkin参加了开幕式。他强调,这是首次举办这样的国际开放活动,并指出建立新全球经济的重要性。"今天,我在莫斯科的俄罗斯国家中心欢迎大家。确实,这是我们第一次举办这样一个国际开放活动。我们将一起讨论新想法,开发新项目,并将其付诸实施,以造福我们的国家、人类和人民。非常感谢。欢迎来到莫斯科。" Maxim Oreshkin说道。 在开放对话期间,收集了来自102个国家的696篇作品,使用18种语言编写,包括普什图语、马达加斯加语、塞尔维亚语、希腊语等。作者们对"投资于人"这一主题表现出最大兴趣(41%),其次是"投资于连接性"(24%)、"投资于技术"(22%)和"投资于环境"(13%)。每个主题将举行专家推介会。 "我们已经启动了一个真正的开放对话,收到了来自全球100多个国家的大约700篇文章。来自世界各地、所有大洲的人们表达了他们对未来发展的看法,并提出了需要实施的有趣项目。"Maxim Oreshkin补充道。 开放对话的参与者代表了来自所有大洲的48个国家。超过200次在线访谈使得组织者能够选出101位受邀到莫斯科亲自参与的作者。与他们一起,还有24位世界级专家 - 科学家、经济学家、学生、年轻专业人士、记者以及商业界代表 - 参与此次对话。 开放对话的形式独特:在新兴的经济现实背景下,参与者被邀请根据平等、相互尊重和合作的原则,提出他们的假设、想法和科学发展,以造福人类。在三天的讨论中,参与者将寻求解决当今主要挑战的方案,并为未来世界的发展制定指导方针。 Social Links Telegram: https://t.me/gowithRussia

