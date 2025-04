Tuesday, 29 April 2025, 15:00 HKT/SGT Share: 纽曼户外电源出海中亚热卖 极海传媒海外推广助推“用电自由梦”

CHANGSHA,CHINA, 2025年4月29日 - (亚太商讯) - 在荒漠、山谷与城市边缘,人们对"电"的渴望远远超出了想象。当一块强劲稳定的户外电源出现在他们眼前,仿佛拯救的不只是设备,还有对自由生活的执念。 这一次,纽曼(http://newsmy.com/)N2000户外电源,在中亚市场一炮而红。要问背后推手是谁?答案显然离不开长沙极海传媒(https://hnjihai.com/)- 这家在亚洲、中东乃至北欧媒体圈"混得风生水起"的推广机构,以一套精准有力的出海打法,成功把纽曼这块"国产硬核"送上了海外户外圈的C位。 "用电自由",从纽曼N2000开始 作为纽曼旗下主打款,N2000户外电源凭借600Ah的超大容量、2000W额定功率(峰值5000W)的硬核输出,以及USB、Type-C、AC、DC等多口支持,不仅能给手机、笔记本、无人机充电,还能带动电饭煲、小火锅,甚至是车载冰箱。 在中亚这片极具冒险精神的土地上,野营、越野、自驾游早已不是小众爱好。纽曼N2000凭借强悍性能和金属机身耐造属性,一经上线,便收获了一大波"实战派粉丝"。无论是哈萨克斯坦草原上的帐篷聚会,还是乌兹别克斯坦沙漠探险营地,总能看到N2000默默发着光(还有电)。 当然,产品再好,也得有人帮你"开口说话",尤其是在语言不通、文化不同的海外市场。讲真,光靠几张产品图、几行参数表,是感动不了哈萨克牧民和土库曼斯坦探险家的。纽曼深知其中的道理,因此在产品布局海外市场初期,就选择了与极海传媒合作,展开了全方位的本地化推广。 极海传媒:亚洲中东北欧,媒体地毯式"开路先锋" 作为国内外媒推广领域的老玩家,极海传媒一向以资源广、执行快、打法准著称。东南亚是他们的基本盘,中亚、中东、北欧,则是他们近年来持续深耕的高潜力区域。 这次,纽曼N2000的出海计划中,极海凭借与中亚核心媒体如哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等多家知名顶煤深度合作,成功将纽曼户外电源的"便携、强悍、耐造"特点送达目标用户面前。 更妙的是,极海并未一味堆砌冰冷的参数,而是量身定制了一系列接地气的本地化内容。例如在哈萨克草原体验营上,组织真实用户分享"用纽曼电源烤羊腿"的生活场景;在塔什干的户外展会上,策划"纽曼电力挑战赛",让用户用N2000为多台设备供电,亲眼见证它的"硬核能耐"。 与此同时,在中东地区,极海还精准选用迪拜科技频道、沙特阿拉伯户外生活杂志等垂直媒体,以及北欧市场上的环保科技博主资源,形成多维度曝光。可以说,无论你是在撒马尔罕体验丝路风情,还是在斯德哥尔摩看极光,总能偶遇关于纽曼N2000的热议。 极海传媒市场总监总结道:"在中亚和中东这样的市场推广,不能只是技术堆砌,更要讲好品牌故事、放大真实体验。纽曼N2000的使用场景本身就很有说服力,我们所做的,就是把它'放到正确的聚光灯下'。" 市场总监:不是"卖电",是卖"用电自由" 谈及此次海外布局,纽曼市场总监一针见血地说:"我们的目标,不只是让N2000成为一个便携电源,而是让它成为一种生活方式的标配 - 在荒野里,也能享受冰箱、热饭和笔记本的电力自由。" 市场总监表示,选择极海传媒合作,正是因为极海能在复杂多变的市场环境下,找到最适合品牌的推广语言。"他们了解中亚人爱自由、重体验、讲究实用,也知道在中东要注重产品性能和豪华感,更懂得北欧用户对环保与品质的双重关注。这种深入理解,让我们的产品被真正理解和接纳,而不仅仅是被看见。" 据极海透露,目前纽曼N2000在中亚地区的月销量已连续三个月稳步攀升,部分国家出现了短期供不应求的局面。哈萨克斯坦某大型户外用品商超甚至专门开设了"移动电站专区",将纽曼摆在了最醒目的位置。 出海,是一场品牌与文化的双向奔赴 纽曼N2000在中亚市场的成功,不只是一次单纯的出口贸易,而是一次关于品牌故事、文化理解与用户共鸣的深度探索。而能让这种探索真正落地生根的,正是像极海传媒这样的专业推广机构。 在海外市场,每一个小小的细节 - 比如一篇当地用户体验稿的措辞,或者一次本地展会中摊位位置的选择 - 都可能决定品牌被接受的速度。极海传媒多年积累下的国际媒体资源与本地化执行能力,成了纽曼出海路上的"超级助推器"。 未来,随着新能源、户外自驾、智能硬件等行业在全球范围内持续升温,可以预见,纽曼N2000这样的"便携电力站"还将走向更多国家和地区。而在每一次"插上电源"的背后,都有极海传媒在默默"充电助力"。 世界那么大,停电不再怕 - 纽曼户外电源,为你插上真正的"自由之翼"。



