Monday, 28 April 2025, 17:52 HKT/SGT Share: 钧达股份在港招股:引领光伏制造再全球化 进入价值重塑新阶段

香港, 2025年4月28日 - (亚太商讯) - 当应对气候变化已逐渐成为全球的共同目标,中国在优先发展可再生能源、推动可再生能源技术的应用加快步伐,尤其具备环境友好、低成本、分布广、安全性高等优点的光伏发电产业发展迅猛,培育出具有国际化发展格局的龙头企业。 4月28日,A股光伏发电龙头钧达股份(02865.HK;002865.SZ)在港启动招股,拟全球发行6,343.23股万股H股,最高发售价每股H股28.60港元,华泰国际、招银国际、德意志银行为联席保荐人。通过是次港股IPO,公司拟打造「A+H」双上市平台,进一步扩大客户群、推进国际化策略及提升国际品牌知名度。 持续推动技术升级,行业领军地位稳固 招股书显示,钧达股份持续专注于高效光伏电池的研发、生产和销售。围绕「预研一代、测试一代、量产一代」的前瞻性研发理念,公司深刻把握光伏技术发展趋势,踩准每一次变革的风口,在光伏技术不同历史周期中,通过大量研发投入及技术积累,始终走在行业前列,持续推动技术升级。值得一提的是,公司获得了多个国家级的荣誉和认证,包括山西省能源局、中国能源报评选的全球新能源企业500强及中国能源经济研究院的全球新能源企业500强。 于持续至2017年的多晶光伏电池时代,钧达股份子公司的前身通过生产线的智能化、自动化改进,实现了行业领先的产品效率及节省了生产成本。在于2018年开启单的晶时代时代,公司开发的单晶P型PERC电池转换效率达23.8%以上,产品性能处于国际先进水平,非硅成本效益持续领先行业。其后,在2022年开始的N型TOPCon电池时代,公司成为全球首家开展N型TOPCon电池研发和实现大规模量产的专业光伏电池制造商,再一次引领行业技术变革。 根据弗若斯特沙利文的资料,按2024年的出货量计,在专业制造商中,公司的N型TOPCon电池全球市场份额达至约24.7%,排名第一,其光伏电池全球市场份额达至约17.9%,排名第二。 优质客户群夯实发展根基,海外业务成就「第二增长极」 多年来,在长期服务不同市场、不同场景、不同客户的过程中,钧达股份构建了卓越的产品交付与客户服务能力。截至目前,按出货量计,全球排名前十的光伏组件企业中,有九名于往绩记录期是公司的客户,包括晶科、晶澳太阳能、隆基、天合光能及正泰新能,均为光伏组件行业的领先制造及贸易企业。 受益于光伏行业高速增长,钧达股份主要客户的产能规模和采购需求增幅较大,进而又促进了公司的销售增长。于2022年至2024年,公司光伏电池销量分别为10.7GW、30.0GW及33.7GW,呈逐年递增之势。截至2024年12月31日,其光伏电池年化产能约为44.4 GW,均为N型TOPCon电池的年化产能。 为进一步扩大客户基础,钧达股份重点发力海外市场,积极打造业绩的「第二增长极」。尤其2024年四季度以来,海外光伏需求持续火热,具备独立价值体系的新兴市场逐步兴起,带来巨大增量空间。同时,海外各国正逐步构建本土光伏产业链,但受限于行业高技术壁垒,使得海外光伏电池产能较为短缺,从而为中国光伏电池企业加速产品出海及建设海外先进电池产能提供有利机遇。 于2022年、2023年、2024年及2025年3月31日,公司海外收入分别约为人民币3,117.1万元、8.75亿元、23.73亿元、37.50亿元,占总收入的比重约0.3%、4.7%、23.9%及58.0%,销售遍布亚洲、欧洲等地。海外市场强劲扩张带动下,公司的全球竞争力持续提升,于2024年及2025年首季度,分别实现总收入约人民币99.24亿元、18.72亿元。 国金证券最新研报认为,随着美国对等关税落地,钧达股份的阿曼产能作为低税率输美产能的稀缺性增强,投产后有望进一步凸显公司全球化竞争优势,强化整体盈利弹性。该行根据公司海外产能建设进度,预计2025-2027年盈利分别为7.86/15.53/17.11亿元,维持公司「买入」评级。 在当今光伏制造产业链再全球化的清晰趋势下,钧达股份凭借丰厚的历史出货业绩、领先的产品性能和全球布局能力,料将强化拓展盈利空间,呈现超预期的修复弹性和持续性。乘车登陆香港市场的东风,公司的价值重塑之路也正在敞开。



话题 Press release summary



部门 能源 , 替代能源, EVs, Transportation

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network