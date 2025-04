鸿福堂携手Nutribite 推出AI专属健康餐饮服务“鸿小饭堂”

香港, 2025年4月28日 - (亚太商讯) - 鸿福堂欣然宣布与数据化健康餐品牌维小饭(Nutribite) 携手合作,推出全港首个融合中式养生智慧及尖端人工智能(AI)科技的个性化餐点服务 - "鸿小饭堂",为每位顾客精准打造专属的营养餐单,以严选的新鲜食材带来不同餸菜组合及营养均衡的"健康两餸饭",将深受大众热捧的两餸饭进一步提升至快捷、科学与美味兼备的饭餐选择,重塑大众对健康饮食的想象。 鸿福堂自1986年成立以来,始终坚守"真心制造,自然流露"宗旨,以中式草本养生智慧为基础,秉承传统与创新并重的理念,致力于为顾客提供养生汤品、凉茶及多元化健康产品。作为数据化健康餐的引领者,Nutribite则运用先进科技,将每一份食物的关键营养成分和热量精准数据化,为顾客提供健康的餐饮选择,最新更利用DeepSeek,以 AI 科技为核心,实现从数据驱动到智能个性化决策的转型升级。 鸿福堂及Nutribite联合推出的"鸿小饭堂"突破性地将人工智能技术与营养学及传统养生智慧相结合,为消费者带来崭新的个性化健康餐饮体验。顾客只需在平台输入个人资料(如年龄、身高、体重)、饮食偏好、健康需求等,DeepSeek便会利用这些数据生成个性化的健康餐饮方案,包括 Nutribite 精心配搭、符合个人身体需要的健康餐,以及适合顾客体质、多元化的鸿福堂养生产品,让顾客不必再纠结于食物搭配。透过实时互动功能,顾客亦可随时调整饮食建议。 "鸿小饭堂"从营养设计到精准配送,实现全流程的个性化服务,让健康饮食成为每个人的日常。现时,顾客只要透过鸿福堂"自家CLUB"会员应用程式下单,即可在鸿福堂香港指定门店自取订购的餐点。鸿福堂拥有庞大的零售网络,已有超过100间分店,以店铺数量计算,为香港最大的中式草本产品零售商,其中更有超过50%的分店位于港铁站内,随时随地为顾客提供养生产品及Nutribite餐点自取服务。顾客于2025年4月28日到5月31日期间订购"鸿小饭堂"餐点即可获得9折优惠。 鸿福堂行政总裁兼执行董事司徒永富博士表示:"作为现代健康概念饮食企业,鸿福堂致力以传统中式草本养生智慧结合创新科技为顾客提供优质及多元化的产品和服务,满足不同顾客对健康饮食的需求。是次与 Nutribite 的战略合作利用到先进的人工智能技术,为顾客带来全新的健康餐饮体验,标志着集团在数字化转型中的一大突破。我们期待双方未来在市场上携手共进,共同描绘健康饮食的新蓝图,为集团的发展注入新的动力。" Nutribite维小饭创始人魏强先生亦为合作感到兴奋:"Nutribite 一直致力于推动数据化健康餐饮管理的创新,开发适用于多种场景的个性化健康餐解决方案。我们很高兴与鸿福堂合作,为我们的健康餐配合中式养生智慧原素,是我们深化健康饮食市场的重要一步。我们期待双方紧密合作,为市场带来更多创新价值,重塑健康饮食的未来。" 按此下载图片:https://bit.ly/44yMMSG 鸿福堂"自家CLUB"应用程式(请经此应用程序进入"鸿小饭堂"订餐平台 - 仅适用于手机): Apple Store: https://apps.apple.com/hk/app/%E9%B4%BB%E7%A6%8F%E5%A0%82/id509466853?l=en-GB Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hungfooktong.hft&pcampaignid=web_share 自取餐点的指定门店:https://bit.ly/3Gp0aPf 关于鸿福堂 鸿福堂创立于 1986 年,于2014年7月在香港联合交易所有限公司主板上市(股份代号:1446),为一间推广健康饮食概念的现代化企业,30多年来提供多元化的无添加健康产品。目前,集团于香港共有超过100家自营零售店,按零售网络计算,鸿福堂为全港最大中式草本产品零售商。为把握中国内地庞大消费市场的增长潜力,集团向第三方零售商及分销商销售保鲜饮品,覆盖多个中国内地城市。 关于Nutribite维小饭 Nutribite是香港创新型健康餐饮品牌,透过DeepSeek核心算法与数字化营养数据库的深度结合,打造出"AI健康餐"的智能餐饮解决方案,对每一份餐都进行了营养数据的标识,清晰标示"卡路里、蛋白质、脂肪、碳水化合物、膳食纤维",让消费者对吃什么、吃多少一目了然。 Nutribite独创"营养科学量化+家常化口味+AI个性化定制+自动化服务"四大核心体系,依托日本速冷锁鲜技术及覆盖全港的冷链物流网络,确保每日营养新鲜直达;亚洲名厨团队亲自研发70余款菜品,让健康餐告别单调口味。



