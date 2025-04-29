燃数科技与Vumonic达成战略合作 共同挖掘E-receipt数据投资价值

北京, 2025年4月29日 - (亚太商讯) - 近日，另类数据与数字解决方案领先服务商燃数科技（DataBurning）宣布与电邮收据技术先驱Vumonic Datalabs建立战略合作，燃数科技将独家引入Vumonic印度电邮收据数据，赋能金融投资决策。

本次合作整合双方优势：将Vumonic的核心技术和广泛数据覆盖与燃数科技的成熟渠道网络和客户服务体系相结合。双方将携手为金融机构及企业客户提供深入细致的消费市场洞察，覆盖印度超过270家重点消费企业，助力客户把握印度数字经济发展机遇。

这一战略合作具有里程碑意义，标志着Vumonic首次将高频、低延迟的电邮收据数据引入专业投资领域，也是经多年研发与严格验证后首次向金融机构开放。此前，其核心解析技术和广泛数据覆盖仅供特定企业客户及内部研究使用。依托Vumonic的技术优势，数据质量稳定可靠，深度覆盖Zomato、Swiggy、Flipkart、MakeMyTrip等数百家印度数字经济的代表性企业，能够满足对冲基金、量化机构、私募股权、风投及投行等机构对印度市场的研究需求，同时通过交易级数据帮助投资者深入了解市场份额、增长趋势和消费者行为，为精准决策提供可靠依据。

Vumonic联合创始人Gabriel Appleton表示："本次合作是印度另类数据领域的重大突破。将我们的数据和技术优势，与燃数科技强大的市场触达能力相结合，我们将为客户提供更具价值的洞察，助力其深入解析印度数字经济的消费模式与发展趋势。"

燃数科技金融事业部联席总裁Joyce Xiang表示：“我们一直在寻找坚实可靠、高颗粒度的印度电邮收据数据，Vumonic无论在数据规模、精准度还是覆盖面上，均符合机构投资者的高标准，我们相信这将为数据驱动的投资决策和战略规划提供坚实支持。”

此次战略合作将为机构投资者构建定制化的数据服务，满足其在投资决策中的核心数据需求：

- 质量标准：严格对标投资机构；交易数据与上市公司核心指标显著相关，为投资模型提供可靠支撑。

- 时效保障：最大程度压缩数据传输延迟，满足时间敏感型投资需求。

- 覆盖广泛：覆盖超270家企业交易数据，捕捉公开市场与私募市场投资机会。

- 频率灵活：提供日频、周频及月频数据，满足不同投资周期需求。

- 合规采集：严格遵循用户授权采集并进行匿名化处理，确保数据安全与合规。

Appleton补充道：“Vumonic的核心技术每天能够稳定处理数百万条复杂的电邮收据，准确率高达99.9%，符合机构投资者对数据可靠性的标准。我们的数据在广度和深度方面均表现出色，将为投资者提供前所未有的印度新经济洞察。”

作为合作的一部分，双方公司将定期联合举办网络研讨会，展示从数据中得出的市场洞察和趋势。有兴趣参加网络研讨会的投资者可以在 Databurning 网站上注册。

Vumonic成立于2018年，凭借前沿的电邮收据数据处理技术，迅速成为行业标杆，年交易处理量达数十亿，始终遵守最高的数据隐私和安全标准。通过自主研发的解析和数据增强技术，将海量原始收据数据有效转化为结构化情报。

燃数科技成立于2019年初，获得软银亚洲和IDG资本等顶尖机构的战略投资，现已发展成为亚太地区领先的另类数据和数字解决方案提供商。通过利用人工智能等创新技术，燃数科技的数据技术和行业研究专家团队致力于赋能客户的决策效率，为金融机构和企业客户创造显著价值。

对Vumonic印度电邮收据数据感兴趣的金融机构及企业，敬请联系燃数科技以获取更多信息。

官方网站: https://www.databurning.com/en/

电子邮件: market@databurning.com

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