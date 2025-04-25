汇聚科技有限公司公布截至二零二四年十二月三十一日止末期业绩



香港, 2025年4月25日 - (亚太商讯) - 汇聚科技有限公司（「汇聚科技」，股份代号：1729，连同其子公司统称「集团」）欣然宣布集团截至二零二四年十二月三十一日止年度（「本年度」或「2024财政年度」）的末期财务业绩。集团实现了破纪录的增长，这一成就主要得益于其在高利润业务的战略性扩张以及卓越的执行力。 本年度，全球经济增长放缓，主要受借贷成本高企、财政支持撤回及地缘经济割裂加剧的影响，整体市场需求遭遇压力。此外，周期性失衡正逐步消解，主要经济体的经济活动逐渐回归潜在水平。在此复杂的经济环境中，本集团灵活应对变化，积极推动业务转型及产品升级，重点把握人工智能崛起所带动的服务器及数据中心的需求。集团的服务器业务持续成为增长的核心动力，带动数据中心及特种线分部收益显著上升。同时，集团亦不断加大对医疗设备电线业务的投入，进一步扩大客户群及增强研发实力。集团管理层坚信企业发展与社会责任应相辅相成，积极投身医疗工程与创新发展，通过与业界伙伴携手合作，致力为香港医疗技术生态注入长远价值。 本年度，集团录得的收益为7,388.8百万港元，较上年度的4,826.3百万港元增加2,562.5百万港元或53.1%。本年度经营溢利为623.6百万港元，较上年度的433.4百万港元增加190.2百万港元或43.9%，而本年度的经营利润率则由9.0%轻微下降至8.4%。经营利润率减少主要归因于研发成本增加所致。本年度的净利润为450.5百万港元，较上年度的277.6百万港元增加172.9百万港元或62.3%，而本年度的净利润率则由5.8%上升至6.1%*。 於本年度，集團每股基本盈利為23.2港仙，而上年度每股基本盈利則為14.2港仙。 业务回顾 集团各个业务分部的营业额分布如下： 业务分部 收益（百万港元） 收益占比 截至二零二四年

十二月三十一日止年度 截至二零二三年

十二月三十一日止

九个月 变化 截至二零二四年

十二月三十一日止年度 截至二零二三年

十二月三十一日止

九个月 电线组件 -数据中心 1,213.5 791.0 53.4 % 16.4% 16.4% -电讯 566.8 555.4 2.1% 7.7% 11.5% -医疗设备 816.6 258.0 216.5% 11.1% 5.3% -工业设备 29.2 24.4 19.7% 0.4% 0.5% -汽车 157.7 100.4 57.1% 2.1% 2.1% 数字电线 -网络电线 1,179.9 788.7 49.6% 16.0% 16.4% -特种电线 237.0 77.0 207.8% 3.2% 1.6% 服务器 3,188.1 2,231.4 42.9% 43.1% 46.2% 总计 7,388.8 4,826.3 53.1% 100% 100%

数据中心分部 数据中心分部的收益由上年的791.0百万港元大幅增加422.5百万港元至本年度的1,213.5百万港元。受惠于人工智能热潮及服务器升级，出货水平持续高企，该分部继续为电线组件业务中收益最高的分部。 电讯分部 本年度，电讯分部的收益由上年的555.4百万港元增加11.4百万港元至566.8百万港元。虽生产资源部分转向订单量攀升的数据中心业务，惟电讯分部中利润较高的订单得以保留，有助优化整体产品组合。 医疗设备分部 集团继续加大对医疗设备业务的投入，持续扩大其医疗设备客户群，并提升研发能力。去年，受惠于昆山汇聚及江西汇聚两座新厂房建成，以及拓展医疗设备电线产品的产能及研发能力，该分部的收益大幅增长至816.6百万港元，比去年的258.0百万港元增加558.6百万港元。集团管理层预计，随着健康意识的提高，医疗设备的需求将持续增长。 工业设备分部 尽管全球经济复苏步伐较慢，且通胀高企和高利率对经济活动带来压力，集团的工业设备分部的收益仍有所增长。该分部收益由上年的24.4百万港元增至本年度的29.2百万港元，增幅为19.7%。 汽车分部 尽管受地缘政治及贸易战影响，汽车配线产品的销售订单保持较低水平，但本年度该分部的收益仍增长至157.7百万港元，比上年的100.4百万港元增加57.3百万港元。集团相信汽车配线产品能为客户提供更广泛的产品组合，并通过丰富本集团的业务组合及拓展其独特的客户群，踏足新业务领域，以把握电动汽车市场蓬勃发展带来的机遇。集团在墨西哥成立全资附属公司Linkz Cables Mexico S. de R.L. de C.V.（「Linkz Mexico」），旨在扩大中国及亚洲以外市场的份额。 网络电线分部 即使不同国家之间的分歧、战争、利率高企、美元走强及通胀偏高等众多负面因素仍然存在，网络电线分部的海外订单仍持续改善，分部收益增至1,179.9百万港元，较上年的788.7百万港元增加391.2百万港元。铜价上涨显示市场需求持续增长。此外，Linkz Mexico的成立有助于提升集团在美国及墨西哥市场的市场份额。 特种线分部 受人工智能应用推动，高速电缆需求显著增长，带动特种线分部强劲发展。该分部在本年度收益从上年的77.0百万港元，增加160.0百万港元至237.0百万港元，增幅达207.8%。高速电缆的增长亦带动利润率转佳，进一步提升本集团整体的盈利能力。 服务器分部 本年度，服务器分部收益大幅增长至3,188.1百万港元，较去年2,231.4百万港元增加956.7百万港元。尽管上半年曾受关键零件供应短缺影响，但集团积极寻求各种业务解决方案，最终成功恢复生产，令下半年业绩回升。服务器的需求持续强劲，亦进一步推动业务增长。 展望 尽管宏观经济环境充满挑战，地缘政治紧张更为全球经济增长带来更多的不确定性，集团管理层对未来的业务发展依然保持信心，并将秉持灵活应变和持续创新的精神，致力于强化供应链韧性、扩大国际布局及推动多元业务成长，以保障集团的长远发展。 集团于本年度积极拓展海外业务，并已于墨西哥新设全资附属公司Linkz Mexico。新工厂预期将于年内全面投产，主要生产数字电线及汽车配线产品，有效配合「中国加一」策略，分散地缘风险，保障出口稳定性。面对电动汽车及先进驾驶系统需求迅速增长，汽车线束产品已成为集团下一阶段的业务增长驱动力。与此同时，全球5G部署加速、居家办公与云端应用常态化等趋势，进一步推动本集团在电讯线材与服务器解决方案领域的持续增长。 在服务器业务方面，凭借JDM/ODM业务模式，集团成功拓展数据中心产品线，持续根据品牌客户的需求深入定制。中国「东数西算」政策将继续推动相关建设，配合立讯集团的技术平台及市场资源，本集团将进一步扩大数据中心业务规模，抓住人工智能、大数据及云计算等发展所带来的庞大市场机遇。 集团CEO兼行政总裁柯天然博士对于医疗科技的前景，继续保持积极的态度：「集团于2024年进一步扩大投资，包括一家具备逾30年营运经验的日本医疗电子设备公司的股权认购，并投资一间拥有先进穿戴式触控技术的英国初创企业；借此拓展智慧健康、复健科技与虚拟医疗应用的新市场。我们相信这两项投资，将大大强化本集团于医疗设备领域的研发及生产能力，提升产品组合及技术层次。为配合扩展策略，集团已相继设立两个新海外联络办事处，即Time US及Time UK，以深化全球业务布局。」 值得一提的是，柯天然博士于2024年促成香港工业总会属下成立「医学工程及创新协会」，并出任该协会之联合主席，与香港工业总会主席及香港新型工业发展联盟主席庄子雄先生，共同推动医学工程行业发展。该协会旨在建立医学工程前沿追踪机制，深度挖掘技术转化与商业化潜力；其次构建「政产学研投」全链条协同平台，整合政府政策、高校研发、临床资源与产业资本，设立联合实验室及快速转化通道，加速科研成果产业化；同时强化跨境合作，对接全球创新网络，引入国际认证机构与技术转移平台，协助港企突破海外市场准入壁垒，并建立跨境产学研基地，巩固区域创新枢纽地位；最后实施产业全周期培育计划，从原型开发、法规认证、临床试验到规模生产，为初创企业提供全链条支持，同步推动传统产业转型与全球市场拓展，助力香港医疗科技产业形成「研发-转化-产业化」的完整生态，应对全球健康挑战，提升国际竞争力。 集团相信企业在追求业务增长之余，亦须履行社会企业责任，积极回应健康、创新及产业升级等社会议题的需求。未来集团将立足本土，放眼全球，持续聚焦高潜力领域。通过创新、协同与可持续发展，强化集团业务的核心竞争力，并致力成为领先的网络解决方案及医疗科技基础设施供应商，为股东与社会创造更高价值。 医学工程及创新协会成立里程碑 关于汇聚科技有限公司 汇聚科技有限公司是一家信誉卓著的定制电线互连方案供应商，在行业拥有超过30年经验。总部设于香港，并于中华人民共和国（中国）上海、苏州、江西及惠州，以及日本及墨西哥拥有生产设施。集团目前制造及供应各种铜缆和光缆电线组件、数字电线产品及服务器产品，应用于包括电讯、数据中心、工业设备、医疗设备、汽车配线、数字电线及服务器在内的各种市场领域，均受到商誉优良的中国及国际客户所采用。 本新闻稿由智升公关有限公司代表汇聚科技有限公司发放。 如有任何媒体查询，请联系智升公关有限公司： 龚小姐 | 电话：(852) 46371627 / (852) 6608 9927 | 电邮：ashley.kung@brightcommns.com



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