Friday, 25 April 2025, 15:03 HKT/SGT Share: 极海传媒助力纽曼出海:从中国智造到东南亚C位



长沙, 2025年4月25日 - (亚太商讯) - 在全球数码市场风云变幻的时代,纽曼(Newsmy)这个名字,似乎总是能在某个科技展会的某个角落,掏出一件你意想不到的"狠货" - 从点读笔到平板电脑,从MP4到智能车载,连储能电源都能整得明明白白。如今,这位深耕数码科技多年的"老牌选手",也不再满足于"国内卷王"的人设,开始把目光投向热带风情与商业潜力并存的东南亚市场。 这一次,纽曼(https://newsmy.com/)选择和长沙极海文化传媒(https://www.hnjihai.com/)联手,让自己在马来西亚、泰国、印尼、越南等地,来了一场说走就走的"品牌突围之旅"。 用东南亚热带的风,吹动中国制造的新名片 众所周知,东南亚不仅是"榴莲自由"的代名词,更是当下全球制造业出海的"高频关键词"。但这个市场,说简单不简单。多语言、多文化、多媒体环境,常常让品牌感到"东南亚好像谁都懂,但谁都搞不定"。 而极海传媒,恰恰是这片市场的"熟门熟路"。作为国内为数不多在东南亚市场拥有稳定合作网络的品牌传播机构之一,极海在新加坡、马来西亚、菲律宾等国家,与多家一线媒体保持紧密合作。包括《星洲日报》《海峡时报》、VietnamNet、Bangkok Post 等在内的主流媒体,为客户的海外形象提供了极具地缘优势的展示舞台。 "很多企业一谈东南亚,就想搞大动作,但最后都卡在了传播策略上。我们做的,就是把这些'大动作'落到地上,让东南亚的读者真正看到、听到、记住品牌的名字。"极海传媒市场负责人表示,"对纽曼这样的中国老牌科技企业而言,他们有技术、有产品、有故事,我们负责把这些讲好。" 黎志军:用实力说话,用内容"炸场" 谈及与极海的合作,纽曼市场总经理黎志军先生用一句话概括道:"我们对东南亚市场的兴趣,从来不只是试试看,而是奔着成绩去的。" 黎总坦言,纽曼在国内市场已形成较高的用户基础和品牌粘性,但面对东南亚这样一个文化差异显著、消费者偏好多样的市场,单靠传统的市场打法远远不够。"你不能指望一个泰国消费者在看到一堆技术参数之后立马买单。他们更在意故事感、品牌态度和是否'get到我'。而这正是极海所擅长的。" 据悉,在与极海合作期间,纽曼多个核心产品,如NewPad系列平板电脑、纽曼车载导航系统、储能电源等,均通过一系列本地化媒体布局进入东南亚市场主流视野。无论是产品测评、品牌专访,还是结合本地热点话题的软性推广,极海都根据各国受众的喜好进行深度定制,让纽曼品牌在短时间内迅速获得关注。 有趣的是,极海团队为纽曼策划的几篇专题报道,甚至一度登上马来西亚某门户科技频道的热门榜单。报道下方评论区,一位马来网友留言说:"我以为这是哪个欧美品牌,结果是中国的?Respect(致敬)!" 传播的尽头,是认同感 品牌出海,不止是产品的流动,更是文化与认同的传递。纽曼这次出海,不仅仅是想"卖出更多机器",更希望通过恰当的品牌表达,传递中国制造的品质与情怀。 极海传媒的团队也并未拘泥于传统媒体路线,而是同步联动Facebook、Twitter等社交媒体上的本地KOL资源,制造"真实可信"的用户讨论氛围。通过发布用户测评视频、使用心得分享等方式,让纽曼在社交场域中也"有话题""有人设"。 在新加坡,一位拥有上万粉丝的科技博主用纽曼车载导航录了一段"反向带路"视频,配文"终于不用再绕三圈找停车场",网友直呼"这才是生活里的科技感"。类似的"接地气"营销模式,也让纽曼摆脱了"只出产品不出人情味"的刻板印象。 写在最后:出海这事儿,得找对搭子 无论是智能硬件还是内容传播,在如今这个"信息过剩"的时代,光有产品远远不够,品牌故事如何讲、在哪讲、讲给谁听,往往决定了出海的成败。 纽曼此次选择与极海传媒合作,不仅展现出对东南亚市场的战略重视,也体现出对本地化传播力量的高度认可。而极海,则凭借其多年深耕东南亚的实战经验与高质量媒体资源,成为纽曼打开市场的"可靠搭子"。 未来,随着双方合作的深入,或许我们能在更多国家的街头巷尾,看到带有"纽曼制造"的智能设备悄然走进普通人的生活。而在背后推着这股东风的,也许就是极海传媒这个"出海品牌背后的隐形推手"。



话题 Press release summary



部门 电子产品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network