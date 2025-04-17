全球物流业大革新 域塔物流科技推出首个人形物流机器人

香港, 2025年4月16日 - (亚太商讯) - 在科技快速发展的今天，物流行业正迎来一场智慧化变革的浪潮。近日，行业领导者域塔物流科技（纳斯达克代码：RITR）携手人工智慧先驱NEXX，宣布再展开深度策略合作。双方将整合各自的资源优势，以人工智慧与具身智能技术，推出全港首个专为针对物流业运作而设计的人形机器人，彻底革新物流运作模式，开创未来智慧物流新生态。

作为专注于物流资产的综合发展平台，域塔物流科技的房地产 + 物流科技（PLT）一站式方案，成功整合了从物流地产开发到服务提供的全产业链资源，输出引领行业潮流的尖端物流解决方案。在此次合作中，域塔物流科技凭借对物流业痛点的深刻洞察，为人形机器人「Adam」的研发指明方向，并提供生态圈内多样化的真实场景和需求，确保研发成果与实际作业无缝对接。域塔将NEXX在人工智慧领域的先进技术，特别是LLM大模型驱动的NEXXBot物流大脑，为「Adam」提供智慧物流的决策能力，通过于实际环境自主学习，优化「Adam」的动作控制中心的设计，透过先进控制演算法与高精度感测器技术，并由NEXXBot旗下的AI Agent去驱使「Adam」能精准执行搬运、分类及上架等复杂动作，极大提升物流作业效率。

随着合作的深入推进，「Adam」即将在物流仓储场景中全面应用。凭借智慧化、自动化的作业方式，他将承担多场景货物搬运、分类、上架等核心任务，在智慧物流仓内担任更多角色，实现跨越式发展。同时，「Adam」的成功应用将成为行业智慧转型的典范，为整个物流行业树立新标杆，推动行业加速向智慧化、高效化迈进。双方期待通过此次合作，为全球物流业的智慧转型贡献独特的创新解决方案，真正实现全无人化操作，助力行业在全球范围内实现突破性发展。

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关于域塔物流科技

域塔物流科技于2024年于美国纳斯达克交易所成功上市，是家专注于物流资产的综合发展平台，也是房地产+物流科技（PLT）解决方案产业的先驱。域塔物流科技拥有无比的先驱优势，一站式的营运模式，加上深厚的业务知识和经验，建构出完善全面的客户基础，使集团得以稳步扩展。我们提供综合资产增值及物流科技的整合解决方案，连结资产、科技及物流业界，提升客户的营运效率及资产经济效益，实现产业的全面融合。

关于NEXX

NEXX是物流大模型与AI智能体的科技公司，致力于重塑智慧物流与供应链管理。自主研发的AI智能体NEXXBot，由NEXX自研的垂直大模型NEXX语言模型（NexxLM）赋能，能够理解、制定并执行复杂的仓库运营任务，仅需简单的自然语言指令即可完成操作。 NEXX AI智能体不仅具备智慧调度、需求预测、自动优化等核心能力，还能结合多模态资料分析与强化学习演算法，持续提升物流运作效率。其代理式AI架构打破传统软体限制，实现弹性营运与即时智慧决策，协助企业降本增效。在这个长期落后的行业中，NEXX正在引领变革之路，迈向更智慧、更永续的未来。

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