全球物流业大革新 域塔物流科技推出首个人形物流机器人

香港, 2025年4月16日 - (亚太商讯) - 在科技快速发展的今天,物流行业正迎来一场智慧化变革的浪潮。近日,行业领导者域塔物流科技(纳斯达克代码:RITR)携手人工智慧先驱NEXX,宣布再展开深度策略合作。双方将整合各自的资源优势,以人工智慧与具身智能技术,推出全港首个专为针对物流业运作而设计的人形机器人,彻底革新物流运作模式,开创未来智慧物流新生态。 作为专注于物流资产的综合发展平台,域塔物流科技的房地产 + 物流科技(PLT)一站式方案,成功整合了从物流地产开发到服务提供的全产业链资源,输出引领行业潮流的尖端物流解决方案。在此次合作中,域塔物流科技凭借对物流业痛点的深刻洞察,为人形机器人「Adam」的研发指明方向,并提供生态圈内多样化的真实场景和需求,确保研发成果与实际作业无缝对接。域塔将NEXX在人工智慧领域的先进技术,特别是LLM大模型驱动的NEXXBot物流大脑,为「Adam」提供智慧物流的决策能力,通过于实际环境自主学习,优化「Adam」的动作控制中心的设计,透过先进控制演算法与高精度感测器技术,并由NEXXBot旗下的AI Agent去驱使「Adam」能精准执行搬运、分类及上架等复杂动作,极大提升物流作业效率。 随着合作的深入推进,「Adam」即将在物流仓储场景中全面应用。凭借智慧化、自动化的作业方式,他将承担多场景货物搬运、分类、上架等核心任务,在智慧物流仓内担任更多角色,实现跨越式发展。同时,「Adam」的成功应用将成为行业智慧转型的典范,为整个物流行业树立新标杆,推动行业加速向智慧化、高效化迈进。双方期待通过此次合作,为全球物流业的智慧转型贡献独特的创新解决方案,真正实现全无人化操作,助力行业在全球范围内实现突破性发展。 图片下载连结:http://bit.ly/3Y0mFA6 关于域塔物流科技

域塔物流科技于2024年于美国纳斯达克交易所成功上市,是家专注于物流资产的综合发展平台,也是房地产+物流科技(PLT)解决方案产业的先驱。域塔物流科技拥有无比的先驱优势,一站式的营运模式,加上深厚的业务知识和经验,建构出完善全面的客户基础,使集团得以稳步扩展。我们提供综合资产增值及物流科技的整合解决方案,连结资产、科技及物流业界,提升客户的营运效率及资产经济效益,实现产业的全面融合。 关于NEXX

NEXX是物流大模型与AI智能体的科技公司,致力于重塑智慧物流与供应链管理。自主研发的AI智能体NEXXBot,由NEXX自研的垂直大模型NEXX语言模型(NexxLM)赋能,能够理解、制定并执行复杂的仓库运营任务,仅需简单的自然语言指令即可完成操作。 NEXX AI智能体不仅具备智慧调度、需求预测、自动优化等核心能力,还能结合多模态资料分析与强化学习演算法,持续提升物流运作效率。其代理式AI架构打破传统软体限制,实现弹性营运与即时智慧决策,协助企业降本增效。在这个长期落后的行业中,NEXX正在引领变革之路,迈向更智慧、更永续的未来。



话题 Press release summary



部门 Transport & Logistics, 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network