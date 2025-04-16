付英波：以香港为支点 解码百望股份全球化数据智能战略布局

香港, 2025年4月15日 - (亚太商讯) - 近日，在世界互联网大会亚太峰会上，百望股份CEO付英波以"数据智能驱动全球产业变革"为主题，向世界传递了中国科技企业的全球化野心。

作为中国数据智能领域的创变者与领航者，付英波宣布了百望股份香港分公司的战略意义，并系统阐释了其DI（Data Intelligence）战略如何以智能体为核心，推动数字生产力的全球跃迁。

香港：百望股份全球化布局的战略支点

"香港不仅是国际金融中心，更是全球科技创新的试验田。"付英波开宗明义。

百望股份旗下"香港百望数智科技有限公司"的成立，标志着"中国方案"向"全球实践"的关键跨越。依托香港的国际化资源与政策优势，百望股份将搭建双向通道：一方面，将中国在财税数字化、数据治理等领域的成熟经验输出至海外市场；另一方面，吸纳全球技术创新与场景实践，反哺国内产业升级。

这一布局绝非简单的业务复制，而是以DI战略为内核的中国数字治理体系的输出。付英波强调："香港百望将成为DI框架的全球化实践平台，针对不同区域市场的合规需求与产业特点，提供定制化的解决方案。"

此外，百望股份于近期提交了H股全流通备案申请。

全流通后，股份在国际市场上的流动性增强，将吸引更多国际投资者的关注和参与，有助于百望股份拓展国际业务，提升国际影响力，有望在全球范围内树立起更加专业、可靠的企业形象，为业务拓展和合作交流创造更多机会。

在百望股份的股东名单中，阿里巴巴、复星国际、深创投等顶级机构赫然在列，为百望股份带来资金活水，更打开了与国际金融机构、科技巨头的合作通道。

DI战略：从通用大模型到垂直场景大模型

付英波在演讲中深度拆解了百望股份的DI战略："数据智能的终极目标，是让智能体成为数字生产力的核心载体。"

不同于通用大模型的"泛化能力"，百望股份的DI战略聚焦行业垂直场景。例如，去年推出的金盾企业经营合规大模型，通过分析发票数据、申报数据及行业大数据，能实时绘制企业风险图谱。

近期，百望股份又孵化出交易管理智能体、经营决策智能体和金融业务智能体等智能体矩阵。这些智能体的落地，不仅解决了具体业务痛点，更展示了百望股份在AI技术上的创新能力。

1. 交易管理智能体：重构全球产业链协同

凭借知识图谱及AI大模型，百望股份的交易管理智能体，整合工商登记、司法诉讼等18个维度数据源，贯穿监管企业交易的全链路，动态监测3000+合规指标，精准识别虚假贸易、纳税申报等9大类风险场景，并自动生成应对方案。

2. 经营决策智能体：数据驱动的"商业大脑"

基于服务18大行业的深度洞察，百望股份的经营决策智能体可提供数据智能分析，通过追踪全国发票数据流动，能够识别全球200+类票据格式，智能匹配业务场景，预测某行业风险情况，完成增值税率判定、财税合规性验证，并为企业提供采购优化建议。此外，核心企业可通过智能配单、在线对账等功能，实现与上下游企业的快速协同。

3. 金融业务智能体：AI 时代的"风险先知"

百望股份的金融业务智能体，通过多模型在线学习，可智能解析图像、音频等信息，并自动触发预警机制，生成多维度风险报告，能增强金融产品流程效率及风控策略，帮助金融产品更精准识别和适配目标客群，同时实现金融产品的全流程的动态监控，将复杂的分析简化为直观的数据呈现，帮助银行等金融机构降低违约率，指导企业优化财务结构。

在全球数字经济格局重塑的当下，百望股份将以香港为起点，以DI（Data Intelligence）战略为蓝图，正式开启全球化发展的新布局。作为百望股份DI战略的国际实践平台，百望香港公司也将重点推动DI框架在多元场景下的创新应用，将中国数字治理的成功经验带向香港，辐射东南亚，同时也将全球最佳实践带回中国，实现技术与经验的双向流动！

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