来源 CTF LIFE 周大福人寿捐赠“大粒MAC教室”阅读计划及“语文的生命”书柜捐赠计划 - 惠及10所本地学校

- 宣扬中华文化 传承郑裕彤博士精神 推广正向价值观

Caption: 周大福人寿捐赠"大粒MAC教室"阅读计划及"语文的生命"书柜捐赠计划,惠及10所本地学校。出席嘉宾包括

周大福人寿首席策略总监欧阳明欣(左三),以及周大福慈善基金主席、净缘慈善基金项目管理委员会主席郑家成(中)。 香港, 2025年4月15日 - (亚太商讯) - 周大福人寿日前于九龙湾佛教慈敬学校出席由净缘慈善基金与亲子头条共同举办的"大粒MAC教室"阅读计划及"语文的生命"书柜捐赠计划捐赠仪式。此项为周大福人寿"籽望未来"计划2025的重点活动,通过赠予10所本地学校绘本及语文教材,助力传承中华文化,推动学生学好中国语文,并以阅读为载体,向下一代推广正向价值观及生命教育,共建和谐共融的社会环境。 "大粒MAC教室"阅读计划及"语文的生命"书柜捐赠计划是由净缘慈善基金发起的标志性慈善项目,两项计划皆传承自郑裕彤博士的精神。"语文的生命"书柜捐赠计划中的中文教材"凝皓六段",由中文补习名师林溢欣老师带领超过50人的专业团队编撰,内容结合中国历史文化知识,同时配合本地中小学课程内容,以图文并茂、循序渐进地方式教授中文知识。教材亦配备点读笔,深入浅出解说历史典故,为学校中文教学提供辅助,同时激发学生自主学习的兴趣。 周大福人寿执行董事兼行政总裁叶文杰表示:"周大福人寿始终秉持'勤、诚、义'的企业精神,以勤筑基,以诚立信,以义践行,积极履行社会责任。是次向本地小学捐赠教育绘本与教材,期望以阅读为桥梁,向下一代传递正向价值观,推广生命教育,推动中国文化和语言的传承,强化本地学生的文化自信与认同感,为社会创造更大的共享价值。" 周大福慈善基金主席、净缘慈善基金项目管理委员会主席郑家成表示:"'大粒MAC教室'阅读计划及'语文的生命'书柜捐赠计划旨在推广正向生命教育,同时提升学生学习中国语文的兴趣。我们希望透过这两项计划将郑裕彤博士'勤、诚、义'精神传递给学童,助他们建立正确的人生价值观。计划自2022年开展至今已惠及近60所小学及幼稚园的超过30,000名学童。我们希望同学们能善用这些资源,学有所获,增广见闻。" 本次捐赠计划向10所学校,赠予共计约300套(一套12册)"大粒MAC教室"绘本及配套点读笔,及10个以周大福人寿命名的书柜。10间受赠学校分别为佛教慈敬学校、佛教黄焯菴小学、佛教林炳炎纪念学校、佛教林金殿纪念小学、佛教荣茵学校、佛教陈荣根纪念学校、顺德联谊总会胡少渠纪念小学、顺德联谊总会李金小学、顺德联谊总会伍冕端小学及宝觉小学。 此前,周大福人寿与净缘慈善基金及周大福慈善基金合作,为《郑裕彤传》的出版提供支持,弘扬其"勤、诚、义"处世之道。 关于周大福人寿 周大福人寿保险有限公司("周大福人寿")扎根香港40年,为周大福创建有限公司("周大福创建")(香港股份代号:659)的全资附属公司,也是香港最具规模的寿险公司之一。作为周大福企业成员,周大福人寿紧扣郑氏家族("周大福集团"或"集团")多元业务体系的雄厚资源,致力为客户及其挚爱于"生活、成长、健康、传承"的人生旅程中,提供个人化的匠心规划、终身保障及优质体验。凭借集团财务实力及环球投资布局,周大福人寿矢志成为亚太区领先的保险公司,持续开创保险新价值。 传媒联络 周大福人寿

