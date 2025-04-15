广东集信国控检测认证技术服务中心股份有限公司公布上市后首份年度业绩 收入大幅增长33.16%



投资亮点

- 业绩高速增长，收入及利润大幅攀升

- 积极拓展市场版图，跨区域与佛山市高明区国企合作成立子公司

- 持续优化服务，把握市场机遇

- 行业前景可期，政策助力发展



竞争优势

- 资金端政策红利，助力公司业务拓展

- 房地产行业转型，带来新的业务增长点

- 内部业务结构优化，顺应宏观政策调整 香港, 2025年4月14日 - (亚太商讯) - 广东集信国控检测认证技术服务中心股份有限公司（「集信国控」，股份代号：8629，下称「公司」）欣然宣布公司截至二零二四年十二月三十一日止（「回顾年内」）的年度财务业绩。 作为一家在检测认证行业具有强劲竞争力的企业，集信国控在上市后首次公布的年度业绩中展现了显著的增长势力和市场拓展能力，为投资者带来了众多亮点： 一、业绩高速增长，收入及利润大幅攀升 于回顾年内，公司业绩表现卓越，收入及利润均录得显著增长。 公司收入大幅提升至约人民币55.26百万元，较去年的人民币41.50百万元增长33.16%，年内利润较去年的人民币13.25百万元增长22.96%至约人民币16.30百万元。 这充分展现了公司在检测认证行业的强劲竞争力和卓越的市场表现。 公司通过不断拓展业务领域、提升服务质量和效率，成功把握市场机遇，實現了收入和利潤的雙豐收。 公司每股基本盈利为人民币0.61元。 为让股东们能一起分享成果，董事会建议派发末期股息每股人民币 0.15元（含适用税项）。 全年派息合共约人民币5.09百万元，全年派息比率约为31%。 业务回顾 公司的收入主要来自提供建设工程检测检验服务。 于回顾年内，提供建设工程检测服务产生的收入增加28.9%至人民币46.45百万元（2023年：人民币36.03百万元），主要归因于（i）茂名建设工程检测检验行业的整体增长; 及（ii）公司检测资质范围增加，能为客户提供更多检验检测服务内容，收入随之增长。 于回顾年内，建设工程检验服务产生的收入增加3.6%至人民币5.67百万元（2023年：人民币5.47 百万元），主要由于（i）茂名建设工程检测检验行业的整体增长; 及（ii）公司检测资质范围增加，能为客户提供更多检验检测服务内容，收入随之增长。 自2024年5月起，公司的食品农产品检测部门正式开展业务，并于截至2024年12月31日止年度产生收入人民币3.14百万元。 下表载列截至2024年及2023年12 月31日止年度本公司按服务类别划分的收入明细： 业务分支 收益（人民币千元）

截至十二月三十一日止 收益占比（%）

截至十二月三十一日止 二零二四年 二零二三年 变化 二零二四年 二零二三年 建设工程检测服务 地基基础检测服务 27,482 24,619 +11.6% 49.7% 59.3% 建筑材料检测服务 4,973 3,888 +27.9% 9.0% 9.4% 建筑结构检测服务 3,908 1,682 +132.3% 7.1% 4.0% 基础设施及 公共道路检测服务 10,086 5,837 +72.8% 18.3% 14.1% 建设工程检验服务 边坡监测及 基坑监测服务 5,671 5,474 +3.6% 10.3% 13.2% 食品及农业检测服务 3,140 - - 5.7% - 总计 55,260 41,500 +33.2% 100% 100%

二、积极拓展市场版图，与佛山高明的国企合作成立子公司 在业务拓展方面，公司于本年度内取得了重大进展。 二零二四年十二月一日，公司在广东省佛山市高明区设立了一家分公司，标志着公司进一步拓展市场版图，提升服务覆盖范围。 此外，公司还与当地国企合资成立了子公司，旨在更好地把握佛山高明市场的机遇，为当地客户提供更便捷、高效的检测认证服务。 这一举措不仅有助于公司进一步巩固其在检测认证行业的市场地位，也为公司的长期发展奠定了坚实基础。 三、持续优化服务，把握市场机遇 公司一直致力于为客户提供全方位、高质量的检测认证服务，业务涵盖建设工程检测、产品及材料检测、环境检测、食品检测等多个领域。 在国家乡村振兴政策以及广东省百县千镇万村高质量发展工程等政策的推动下，检测认证行业需求持续攀升，特别是在三线及以下城市。 粤西地区独立检测认证行业的市场规模预计将由2023年的人民币36亿元增至2028年的人民币65亿元，复合年增长率达12.7%。 作为茂名地区具规模的检测认证服务提供商，公司能够充分受惠于行业增长趋势。 此外，凭借多元化的服务布局和专业能力，公司积极拓展服务产品，适应市场变化，以实现可持续发展。 四、行业前景可期，国家政策助力发展 《公路水运工程质量检测管理办法》（交通运输部令2023年第9号）及《水利中央预算内投资专项管理办法》（发改农经规[2024]1761号）等政策的实施，为交通、水利及多元化检测认证行业带来新的增长契机。 有见及此，公司紧跟国家政策的步伐，凭借其卓越的专业技术，于近日成功取得由广东省交通运输厅颁发的《公路水运工程质量检测机构所：公路工程-丙级》资质证书。 藉此机会，公司将牢牢把握资金端政策红利、房地产转型带来的机遇，积极优化公司内部结构，顺应宏观政策调整，提升市场竞争力。 （一）资金端政策红利，助力公司业务拓展 根据近期两会及政府工作报告，2025年国家预计将发行1.3万亿超长期特别国债和4.4万亿政府专项债。 这些资金的投入不仅为市场注入了强大的活力，更为基建相关领域带来了实质性的支持。 作为检测认证行业的佼佼者，集信国控凭借其突出的技术实力、专业资质和市场口碑，有望在基建项目中承担更多的检测任务。 公司能够充分抓住这一政策红利，将资金支持转化为业务增长动力，推动公司业务规模进一步扩大，从而在市场竞争中占据有利地位。 （二）房地产行业转型，带来新的业务增长点 在房地产领域，提高居住质量"好房子"及盘活存量地产已成为行业发展的重要方向。 这一转型不仅反映了市场对高品质居住环境的需求，也为检测认证行业创造了新的商机。 集信国控作为专业的检测服务提供商，业务覆盖建设工程检测、产品及材料检测等多个领域，能够为房地产开发商和建筑公司提供全面的质量检测服务。 随着房地产行业向高质量方向转型，公司有望在建筑材料检测、建筑结构检测等方面获得更多的业务机会，从而提升公司在房地产相关业务中的收入贡献，开拓新的业务增长点。 （三）内部业务结构优化，顺应宏观政策调整 国家政府对基建领域的重视和投入，使得市政检测相关服务的需求不断攀升。 集信国控及时调整业务结构，加大在市政检测方面的资源投入，成功抓住了市场机遇。 回顾年内，集信国控的市政检测业务占比逐步增加，与国家宏观政策对基建的支持方向高度契合。 这种业务结构的优化不仅提升了公司的市场竞争力，也增强了公司应对市场风险的能力，为公司未来的可持续发展奠定了坚实基础。 公司对国家政策所带来的机遇的洞悉和把握，使其在激烈的市场竞争中能够保持领先地位，并为公司的长期发展和可持续增长提供了坚实的保障。 随着市场环境的不断变化和公司自身的持续进步，集信国控有望在未来取得更加辉煌的成绩，为股东和社会创造更大的价值。 公司主席兼执行董事赖锋先生表示：「我们很高兴公司于回顾年内取得非凡成绩，这不仅反映了我们在市场中的强劲竞争力，也展现了我们团队的卓越执行力。 展望未来，我们将继续坚持以创新驱动发展，提升服务质量，为股东创造更大的价值，同时为行业发展贡献力量。 同时，我们积极拓展市场版图，跨区域与佛山市高明区国企合作成立子公司，此举亦充分显示国企对公司业务的未来发展充满信心。 我们相信此举将能更好地助力公司把握区域市场机遇，进一步巩固公司在检测认证行业的市场地位。 」 关于广东集信国控检测认证技术服务中心股份有限公司 作为一家专业的检测检验服务提供商，广东集信国控检测认证技术服务中心股份有限公司的业务涵盖建设工程检测检验服务、产品及材料检测服务、环境检测服务及食品检测服务等多个领域。 凭借多元化的服务布局，公司能够满足私营及公共部门实体等不同客户群体的多样化需求，客户包括房地产开发商、建筑公司、国有投资公司、中国政府机构及政府部门等。 公司已获得广东省市场监督管理局批准的41个与建设工程、产品及材料检测、环境检测、食品检测及农业相关检测有关的检测检验服务类别的资质，并提供41个类别项下逾3,183个参数的检测服务，体现了较高的专业水平及良好的信誉和市场竞争力。 本新闻稿由智升公关有限公司代表广东集信国控检测认证技术服务中心股份有限公司发放。 如有任何媒體查詢，請聯繫智升公關有限公司： 龔小姐 電話： (852) 46371627 (852) 6608 9927 電郵：ir@brightcommns.com



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