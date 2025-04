Monday, 14 April 2025, 08:30 HKT/SGT Share: 澳优2024年营收利润韧性双增长 净利润增长35.3% 国际业务大幅增长68.2%

香港, 2025年4月14日 - (亚太商讯) - 4月10日,澳优乳业股份有限公司(股份代号:1717.HK)发布2024年度业绩公告。公告显示:2024年,澳优实现营业收入约人民币74.02亿元,同比增长0.3%;归属于母公司权益持有人应占利润约人民币2.36亿元,同比增长35.3%,实现营收利润韧性双增长。值得一提的是,澳优国际业务驶入快车道,同比大幅增长68.2%,成为驱动业绩增长的新引擎。 公告表示,2024年,面对世界经济增长动能及国内有效需求不足的内外部经济形势,澳优稳步推进"奶粉+营养品"全家营养战略,进一步强化"全球羊奶第一品牌"的领先地位,通过强科创、拓市场、提效能、固根基等多维举措,在婴配市场整体收窄的背景下,守住了市场份额,实现营收逆势上扬、利润大幅增长,以韧性生长穿越行业周期。 分版块看,澳优自有品牌奶粉业务板块实现整体收入约人民币58.06亿元。其中,羊奶粉业务实现收入约人民币36.99亿元,同比增长12.7%;牛奶粉业务实现收入约人民币21.07亿元。营养品业务板块实现收入约人民币3.05亿元,同比增加7.1%。 分区域看,2024年羊奶粉中国业务实现收入约人民币30.53亿元,同比增长5.3%;羊奶粉国际业务实现收入约人民币6.47亿元,同比大幅增长68.2%,并保持高速增长趋势,在公司自有品牌配方羊奶粉业务总收入的占比进一步提升至17.5%。 公告显示,中东地区在2024年持续展现稳健的增长势头;独联体取得高双位数增长;佳贝艾特婴配羊奶粉一段登陆美国市场,首年即实现里程碑突破。通过"线上精准推广+线下拓展渠道"的双轨策略,佳贝艾特羊奶粉迅速抢占亚马逊平台品类销冠,并获评"美国最佳山羊婴儿配方奶粉"。澳优在公告中表示,随着越来越多的医疗专业人士及专业机构对羊奶价值的进一步认可,北美有望成为继中东后的又一战略增长极。



