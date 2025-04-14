澳优2024年营收利润韧性双增长 净利润增长35.3% 国际业务大幅增长68.2%

香港, 2025年4月14日 - (亚太商讯) - 4月10日，澳优乳业股份有限公司（股份代号：1717.HK）发布2024年度业绩公告。公告显示：2024年，澳优实现营业收入约人民币74.02亿元，同比增长0.3%；归属于母公司权益持有人应占利润约人民币2.36亿元，同比增长35.3%，实现营收利润韧性双增长。值得一提的是，澳优国际业务驶入快车道，同比大幅增长68.2%，成为驱动业绩增长的新引擎。

公告表示，2024年，面对世界经济增长动能及国内有效需求不足的内外部经济形势，澳优稳步推进"奶粉+营养品"全家营养战略，进一步强化"全球羊奶第一品牌"的领先地位，通过强科创、拓市场、提效能、固根基等多维举措，在婴配市场整体收窄的背景下，守住了市场份额，实现营收逆势上扬、利润大幅增长，以韧性生长穿越行业周期。

分版块看，澳优自有品牌奶粉业务板块实现整体收入约人民币58.06亿元。其中，羊奶粉业务实现收入约人民币36.99亿元，同比增长12.7%；牛奶粉业务实现收入约人民币21.07亿元。营养品业务板块实现收入约人民币3.05亿元，同比增加7.1%。

分区域看，2024年羊奶粉中国业务实现收入约人民币30.53亿元，同比增长5.3%；羊奶粉国际业务实现收入约人民币6.47亿元，同比大幅增长68.2%，并保持高速增长趋势，在公司自有品牌配方羊奶粉业务总收入的占比进一步提升至17.5%。

公告显示，中东地区在2024年持续展现稳健的增长势头；独联体取得高双位数增长；佳贝艾特婴配羊奶粉一段登陆美国市场，首年即实现里程碑突破。通过"线上精准推广+线下拓展渠道"的双轨策略，佳贝艾特羊奶粉迅速抢占亚马逊平台品类销冠，并获评"美国最佳山羊婴儿配方奶粉"。澳优在公告中表示，随着越来越多的医疗专业人士及专业机构对羊奶价值的进一步认可，北美有望成为继中东后的又一战略增长极。

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