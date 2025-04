巴林推出黄金居留信息网站与热线，吸引全球专业人士与投资者

巴林麦纳麦, 2025年4月11日 - (亚太商讯) - 为吸引具有卓越才能的个人及投资进入巴林王国,并配合提升国家竞争力与推动各经济、投资及服务领域发展的战略努力,巴林今日正式推出专属网站(www.goldenresidendy.gov.bh)及热线电话(+973 17484000),为公众提供关于黄金居留计划的资讯。这些新服务旨在为有兴趣的申请人和受益人提供权威参考和信息支持。 自2022年黄金居留计划作为《经济复苏计划》的一部分启动以来,国籍、护照与居留事务总署已向投资者、拥有本地房地产的外籍人士、艺术家、运动员、优秀专业人士以及长期服务员工及其家属授予永久居留权。 可持续发展部长兼巴林经济发展委员会首席执行官努尔·本特·阿里·阿尔库莱夫阁下表示:“凭借其战略地理位置和支持商业发展的生态系统,巴林王国一直是全球人才和投资的重要枢纽。黄金居留计划重申了我们致力于营造一个充满活力和包容性的环境,让个人和企业都能蓬勃发展,并成为巴林未来发展蓝图的一部分的承诺。巴林始终致力于为公民、居民和访客持续提供高效、先进的服务。” 巴林已牢牢确立其作为全球专业人士与投资者首选目的地的地位。这里拥有包容友善的社区和高品质的生活环境,为所有人提供理想的居所。居民在此可享受兼具现代岛屿生活方式与深厚文化底蕴的国际化生活。作为区域性的商业枢纽,巴林在大多数领域允许100%外资拥有权,拥有具有竞争力的税收制度和高素质的双语劳动力。地处阿拉伯湾核心位置,居民可以享受通达关键市场的战略优势,以及鼓励创新与投资的亲商监管环境。 巴林内政部国籍、护照与居留事务副部长谢赫·希沙姆·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒哈利法阁下表示:“通过黄金居留计划,我们希望吸引全球人才与投资者,为巴林的发展蓝图作出贡献。此次官网与热线的上线,使我们能够全面提供该计划的相关信息,有助于吸引人才与资本,从而进一步巩固巴林作为本地区旅游和居住首选目的地的地位。” 黄金居留计划允许持有人及其家属在巴林生活和工作,适用于符合以下资格条件的个人: 雇员:在巴林连续工作至少五年,且过去五年中每月平均工资不低于2,000巴林第纳尔(约合5,306美元)的专业人士。 房产所有者:在巴林购买价值不低于200,000巴林第纳尔(约合530,555美元)房地产的投资者。 退休人士:曾在巴林工作至少15年,且在居住的最后五年中月均退休金不低于2,000巴林第纳尔(约合5,306美元);非居民若其月均退休金超过4,000巴林第纳尔(约合10,624美元)亦符合资格。 高端人才:包括企业家、高技能专业人士,以及对巴林经济或社会有重大贡献的个人。 符合条件的个人可通过巴林电子政务门户网站申请该计划,享受快速高效的申请流程。政府还设有专门团队,为黄金居留计划的申请人和持有人提供支持,确保他们在巴林王国期间持续获得所需的协助与服务。 如需更多资讯,请联络:

Abdulelah Abdulla

通讯部门

巴林经济发展委员会

电话:+973-39798919

电子邮件: internationalmedia@bahrainedb.com 关于巴林经济发展委员会 (Bahrain EDB) 巴林经济发展委员会 (Bahrain EDB) 是一家投资促进机构,负责吸引投资到巴林王国并支持改善投资环境的倡议。巴林经济发展委员会与政府及现有和潜在的投资者合作,确保巴林的投资环境具有吸引力,传达其主要优势,并确定通过投资促进经济增长的机会所在。 巴林经济发展委员会专注于几个利用巴林竞争优势并提供重大投资机会的经济领域。这些领域包括金融服务、制造业、物流、资讯与通信技术 (ICT) 及旅游业。欲了解更多有关巴林经济发展委员会的资讯,请访问 www.bahrainedb.com。 来源: Bahrain Economic Development Board



