阳光保险聚焦主业发展 2024年总保费收入持续增至1,283.8亿人民币

香港, 2025年4月9日 - (亚太商讯) - 2024年，在保险业新「国十条」政策指引与大保险观引领下，保险业努力做好金融「五篇大文章」，财产保险领域推动高质量发展付诸行动，人身保险领域持续深化重点领域改革，行业整体呈现增长态势。阳光保险（6963.HK）聚焦主责主业，全面启动并有序推进「新阳光战略」，深化客户行动，扎实价值发展，核心业务经营韧性持续凸显。

根据3月26日发布的业绩报告，于2024年，阳光保险实现总保费收入1,283.8亿元（单位：人民币，下同），同比增长8.0%；保险服务收入640.0亿元，同比增长6.9%。归属于母公司股东的净利润54.5亿元，同比增长45.8%。公司内含价值1,157.6亿元，较上年末增长11.2%。2024年末，有效客户数约3,019万。

在阳光保险集团业绩发布会上，董事长张维功对公司全年业绩评价道：「如果用一句话来概括，就是看得准、抓得实、做得好！」

寿险逐步深化多元布局，价值发展动能显著增强

以价值发展理念为准绳，阳光人寿夯实多线并进发展优势，发展质量不断提升；强化资产负债联动，实现业务结构、负债成本「双优化」，经营发展「稳中有进」。2024年实现总保费收入804.5亿元，同比增长7.8%；一年新业务价值51.5亿元，同比增长43.3%。

个险深入推进差异化经营管理，实施「强基工程」，「一身」队伍稳健向好、结构优化；「两翼」价值发展模式持续夯实，深耕客户经营，打造绩优队伍，发展动能持续增强。2024年，个险实现总保费收入228.7亿元，同比增长22.5%，其中新单期缴保费收入60.0亿元，同比增长39.6%。

同时，阳光人寿扎实推进「知心阳光」战略，调研客户近3万人，以「三╱五╱七」产品体系为抓手，积极把握客户需求变化，做细、做精客户分类经营体系。2024年中高客户经营稳步提升，有效保单累计首年标准保费15万元及以上的客户数增长22.7%，有效保单累计首年标准保费5万元及以上的客户数增长18.2%。

顺应科技发展趋势，阳光人寿还持续推进「科技阳光」战略落地，聚焦数字化转型和智能技术应用，赋能销售队伍，优化客户体验，增强数字风控能力。例如2024年，阳光人寿上线「客户家庭保险需求分析及保障规划系统」，这一系统结合客户家庭七大关键要素和具体情况，全面洞察保险需求及保障缺口，按照「三五七」逻辑构建智能化模型，一键生成个性化家庭保险规划报告。

财险加速重点领域创新布局，业务结构持续优化

通过加快金融「五篇大文章」重点领域的创新布局，阳光财险业务保持较快增长，结构实现持续优化。2024年实现原保险保费收入478.2亿元，同比增长8.1%。其中，非车险原保险保费收入同比增长16.7%，占比44.2%，同比提升3.3个百分点。承保综合成本率99.7%，实现承保利润1.2亿元。

机动车辆险方面，阳光财险持续深化应用车险智能生命表，提升目标客群选择、精准定价和科学配费能力，打造车险智慧理赔平台，推动渠道转型升级，业务结构持续优化，车险核心管理能力进一步增强。2024年，车险原保险保费收入267.1亿元，同比增长2.2%，承保综合成本率99.1%，实现承保利润2.4亿元。其中，家用车保费占比同比提升2.0个百分点，续保率同比提升0.2个百分点。

非机动车辆险方面，阳光财险持续提升在国家重大基础设施建设、乡村振兴、健康中国等领域的服务能力，不断优化产品供给和服务保障，深化「伙伴行动」全量风险管理服务模式，增强非车经营管理能力。2024年，非车险原保险保费收入211.1亿元，同比增长16.7%。其中，农险、政策性健康险等政策性业务同比增长94.8%。

客户经营方面，阳光财险持续深入洞察客户需求，便捷客户服务体系，丰富温暖贴心、专业可信的服务产品。2024年个人车险客户非车险产品购买比例达到57.8%，同比提升7.8个百分点，家用车续保率64.4%，同比持续提升。针对团体客户，持续深化「伙伴行动」风险管理服务落地，尤其是在酒店、仓储行业取得不错成绩。2024年，为超1.5万个企业客户提供科技减损和专业风险咨询服务。其中，酒店客户同比提升54.7%，服务客户到期续保率达到97.0%。

科技应用方面，坚持「数据智能+场景融合」，整合内外资源，深化全线上化和智能应用，着力培育保险科技领域竞争优势，不断提升客户体验和运营效率。如AI人伤图片智能定损工具实现小额人伤案件伤情诊断及定损，使用率达到82.4%，累计处理小额人伤案件11万余件，有效降低定损偏离度、提升业务处理效率与公司的风险管控能力；搭建数智经营平台，实现关键指标智能化归因分析，有效提升各级经营管理者的经营施策能力。

此外，阳光保险紧跟政策号召，发挥使命担当，履行社会责任，积极做好「五篇大文章」，2024年公司持续提升服务实体经济质效，为实体经济提供风险保障71万亿元，提供资金支持逾4,631亿元。

对于阳光保险来说，今年是阳光成立20周年的重要节点，作为本世纪成立的唯一上市的民营保险集团，阳光20年来取得的成就来自为何？张维功在业绩发布会上表示，「阳光靠的就是坚守初心的阳光文化、坚定不移的战略定力以及守正出奇、创新变革。或许这正解释了为何过往20年来，阳光保险成为了新世纪成立保险公司中的佼佼者。」

2025年是中国「十四五」规划的收官之年，也是落实保险业新「国十条」要求的第一个完整年度，对保险业意义重大。相信阳光保险将继续在政策指引下，坚定深耕主业、坚持价值发展，不断创新突破，扎实推进新阳光战略，为下一个20年书写全新篇章。

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