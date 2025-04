Wednesday, 9 April 2025, 16:30 HKT/SGT Share: 阳光保险聚焦主业发展 2024年总保费收入持续增至1,283.8亿人民币

香港, 2025年4月9日 - (亚太商讯) - 2024年,在保险业新「国十条」政策指引与大保险观引领下,保险业努力做好金融「五篇大文章」,财产保险领域推动高质量发展付诸行动,人身保险领域持续深化重点领域改革,行业整体呈现增长态势。阳光保险(6963.HK)聚焦主责主业,全面启动并有序推进「新阳光战略」,深化客户行动,扎实价值发展,核心业务经营韧性持续凸显。 根据3月26日发布的业绩报告,于2024年,阳光保险实现总保费收入1,283.8亿元(单位:人民币,下同),同比增长8.0%;保险服务收入640.0亿元,同比增长6.9%。归属于母公司股东的净利润54.5亿元,同比增长45.8%。公司内含价值1,157.6亿元,较上年末增长11.2%。2024年末,有效客户数约3,019万。 在阳光保险集团业绩发布会上,董事长张维功对公司全年业绩评价道:「如果用一句话来概括,就是看得准、抓得实、做得好!」 寿险逐步深化多元布局,价值发展动能显著增强 以价值发展理念为准绳,阳光人寿夯实多线并进发展优势,发展质量不断提升;强化资产负债联动,实现业务结构、负债成本「双优化」,经营发展「稳中有进」。2024年实现总保费收入804.5亿元,同比增长7.8%;一年新业务价值51.5亿元,同比增长43.3%。 个险深入推进差异化经营管理,实施「强基工程」,「一身」队伍稳健向好、结构优化;「两翼」价值发展模式持续夯实,深耕客户经营,打造绩优队伍,发展动能持续增强。2024年,个险实现总保费收入228.7亿元,同比增长22.5%,其中新单期缴保费收入60.0亿元,同比增长39.6%。 同时,阳光人寿扎实推进「知心阳光」战略,调研客户近3万人,以「三╱五╱七」产品体系为抓手,积极把握客户需求变化,做细、做精客户分类经营体系。2024年中高客户经营稳步提升,有效保单累计首年标准保费15万元及以上的客户数增长22.7%,有效保单累计首年标准保费5万元及以上的客户数增长18.2%。 顺应科技发展趋势,阳光人寿还持续推进「科技阳光」战略落地,聚焦数字化转型和智能技术应用,赋能销售队伍,优化客户体验,增强数字风控能力。例如2024年,阳光人寿上线「客户家庭保险需求分析及保障规划系统」,这一系统结合客户家庭七大关键要素和具体情况,全面洞察保险需求及保障缺口,按照「三五七」逻辑构建智能化模型,一键生成个性化家庭保险规划报告。 财险加速重点领域创新布局,业务结构持续优化 通过加快金融「五篇大文章」重点领域的创新布局,阳光财险业务保持较快增长,结构实现持续优化。2024年实现原保险保费收入478.2亿元,同比增长8.1%。其中,非车险原保险保费收入同比增长16.7%,占比44.2%,同比提升3.3个百分点。承保综合成本率99.7%,实现承保利润1.2亿元。 机动车辆险方面,阳光财险持续深化应用车险智能生命表,提升目标客群选择、精准定价和科学配费能力,打造车险智慧理赔平台,推动渠道转型升级,业务结构持续优化,车险核心管理能力进一步增强。2024年,车险原保险保费收入267.1亿元,同比增长2.2%,承保综合成本率99.1%,实现承保利润2.4亿元。其中,家用车保费占比同比提升2.0个百分点,续保率同比提升0.2个百分点。 非机动车辆险方面,阳光财险持续提升在国家重大基础设施建设、乡村振兴、健康中国等领域的服务能力,不断优化产品供给和服务保障,深化「伙伴行动」全量风险管理服务模式,增强非车经营管理能力。2024年,非车险原保险保费收入211.1亿元,同比增长16.7%。其中,农险、政策性健康险等政策性业务同比增长94.8%。 客户经营方面,阳光财险持续深入洞察客户需求,便捷客户服务体系,丰富温暖贴心、专业可信的服务产品。2024年个人车险客户非车险产品购买比例达到57.8%,同比提升7.8个百分点,家用车续保率64.4%,同比持续提升。针对团体客户,持续深化「伙伴行动」风险管理服务落地,尤其是在酒店、仓储行业取得不错成绩。2024年,为超1.5万个企业客户提供科技减损和专业风险咨询服务。其中,酒店客户同比提升54.7%,服务客户到期续保率达到97.0%。 科技应用方面,坚持「数据智能+场景融合」,整合内外资源,深化全线上化和智能应用,着力培育保险科技领域竞争优势,不断提升客户体验和运营效率。如AI人伤图片智能定损工具实现小额人伤案件伤情诊断及定损,使用率达到82.4%,累计处理小额人伤案件11万余件,有效降低定损偏离度、提升业务处理效率与公司的风险管控能力;搭建数智经营平台,实现关键指标智能化归因分析,有效提升各级经营管理者的经营施策能力。 此外,阳光保险紧跟政策号召,发挥使命担当,履行社会责任,积极做好「五篇大文章」,2024年公司持续提升服务实体经济质效,为实体经济提供风险保障71万亿元,提供资金支持逾4,631亿元。 对于阳光保险来说,今年是阳光成立20周年的重要节点,作为本世纪成立的唯一上市的民营保险集团,阳光20年来取得的成就来自为何?张维功在业绩发布会上表示,「阳光靠的就是坚守初心的阳光文化、坚定不移的战略定力以及守正出奇、创新变革。或许这正解释了为何过往20年来,阳光保险成为了新世纪成立保险公司中的佼佼者。」 2025年是中国「十四五」规划的收官之年,也是落实保险业新「国十条」要求的第一个完整年度,对保险业意义重大。相信阳光保险将继续在政策指引下,坚定深耕主业、坚持价值发展,不断创新突破,扎实推进新阳光战略,为下一个20年书写全新篇章。



话题 Press release summary



部门 金融, 业务, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network