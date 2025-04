通用原子航空系统公司（GA-ASI）与韩国韩华公司签署合作协议

圣地亚哥, 2025年4月9日 - (亚太商讯) - 通用原子航空系统公司(GA-ASI)与韩国的韩华航天公司(Hanwha Aerospace)已达成协议,双方将在全球国防市场上合作开发和生产无人机系统(UAS)。此次合作是在2024年一项重大飞行演示成功完成后达成的。当时,两家公司从韩国海军的两栖登陆舰“独岛号” (ROKS Dokdo, LPH-6111) 上成功发射了一架 GA-ASI MQ-1C “灰鹰”® 短距起降(GE STOL)无人机,该舰正在韩国浦项外海航行中。 该演示展示了 GE STOL 安全在多种具备飞行甲板的舰艇上运行的能力,为美军及其盟友提供了多域作战的新选择。此次成功也促成了 GA-ASI 与韩华签署新协议,共同投资并拓展新的无人机业务机会。 “我们很高兴能与韩华进一步拓展并深化合作关系,” GA-ASI 首席执行官林登·布鲁(Linden Blue)表示,他曾亲自监督了2024年11月12日的海上飞行演示。“灰鹰 STOL 的试飞获得了韩国海军的积极评价,我们知道韩华已经准备好与 GA-ASI 共同投资,在韩国和美国发展无人机业务。” 灰鹰 STOL(短距起降)是同类中唯一具备中空长航时性能、可在具备飞行甲板的战舰(如两栖舰和航母)上运行而无需弹射器或阻拦装置的无人机。它还可从简易跑道、公路、海滩、停车场等地起降,实现真正的跑道独立性。 韩华航天计划投资超过3000亿韩元(约合2.035亿美元),用于 GE STOL 及其无人机发动机的开发与生产设施,扩大研发活动,并在韩国与 GA-ASI 美国工厂同时提供生产基础设施。这一举措是在 GA-ASI 过去及持续对 STOL 技术投入的基础上进一步加强的。韩华还计划通过招聘专业人才创造就业机会,挖掘国内零部件及材料合作伙伴,促进本土无人机产业生态的发展。GA-ASI 预计该合作将在未来十年内创造近1万个就业岗位,其中在美国将创造至少500个岗位。 韩华航天副董事长金东官表示:“韩华航天将无人系统视为未来国防的战略支柱。通过与 GA-ASI 的合作,我们希望加强主权防卫能力,扩大韩国在全球无人机系统市场的影响力,并为韩美联盟的进一步巩固做出贡献。” 曾被称为“莫哈维”的灰鹰短距起降无人机(Gray Eagle STOL),在大量采用现役并已成熟投产的“灰鹰25M”机体平台的基础上,提供了一种性能强大、成本更低、技术风险更小的新型飞机,相较于从零设计的方案更具可行性。灰鹰 STOL 创下了多项航空领域的首次纪录,包括从“独岛号”舰上起飞、在英国航母“威尔士亲王号”(HMS Prince of Wales, 09)上实现发射与回收、在亚利桑那州尤马试验场进行实弹测试等。该机型为各国军队提供了独特平台:具备全套功能的中空长航时无人机系统,不仅具备强大战场任务载荷能力,还能从舰艇、简易地面或其他高战备需求的地点进行短距起降。 关于韩华航天 韩华集团是韩国第七大企业集团,业务涵盖航空机电、清洁能源与海洋解决方案、金融以及零售和服务等多个领域。韩华航天在航空燃气涡轮发动机及其零部件、航空器组件、空间系统、导弹系统、陆军和海军武器系统等方面,具有世界领先的设计、开发、组装与维护能力,并在相关产品领域提供高度专业化的组织级与基地级维修支持服务。 官方网站:www.hanwha.com 关于 GA-ASI 通用原子航空系统公司(GA-ASI)是通用原子公司的子公司,致力于设计和制造成熟可靠的远程驾驶航空系统(RPA)、雷达及电光和相关任务系统,包括 Predator® RPA 系列和 Lynx® 多模式雷达。GA-ASI 运营超过 800 万飞行小时,提供具备长航时和任务能力的航空平台,并集成传感器和数据链系统,以实现持续态势感知。公司还研发多种传感器控制和图像分析软件,提供飞行员培训及支持服务,并开发超材料天线。 更多信息,请访问: www.ga-asi.com 。 Avenger、Gray Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 均为通用原子航空系统公司在美国及其他国家/地区注册的商标。 联系信息

