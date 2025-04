Tuesday, 8 April 2025, 19:00 HKT/SGT Share:

来源 USPA Global Licensing Inc. U.S. Polo Assn.在加州海岸发布2025春夏系列 运动风品牌推出135周年限量纪念系列

佛罗里达州西棕榈滩, 2025年4月8日 - (亚太商讯) - U.S. Polo Assn. 美国马球协会官方品牌(USPA)正式发布其标志性的2025年春夏运动风尚系列。本季系列以加州阳光明媚的圣地亚哥为背景,将品牌现代美式风格与美丽的海滩和公园景致完美融合。 U.S. Polo Assn. 从拉荷亚迷人的海岸,到历史悠久的巴尔博亚公园,再到郁郁葱葱的Lakeside马球俱乐部,这些标志性地点共同构成了2025春夏系列的理想舞台。本季系列还特别推出令人期待的**135周年限量纪念系列**,以致敬品牌名称的由来及其灵感来源——美国马球协会(USPA)。 “U.S. Polo Assn.全球设计团队的每一季系列,既承载我们在马球运动中的深厚历史,也不断推动品牌创意的边界。”USPA Global(负责全球运营和市场推广、管理该数十亿美元品牌)的总裁兼首席执行官J. Michael Prince表示,“本季系列不仅体现了我们对经典风格的坚持,也展现了我们致力于打造富有运动灵感的服饰,传承品牌传奇,同时激发全球消费者与运动爱好者的热情。” U.S. Polo Assn. 2025春夏系列沿加州迷人海岸拍摄,整体设计以优雅而丰富的色彩为主,融合柔和的粉彩与亮丽的色调。模特与马球运动员共同演绎本季多种适合暖季的面料,如透气亚麻、柔软毛圈布和轻盈针织,完美适应季节交替的穿着需求。U.S. Polo Assn. 最新服饰中,色彩点缀与多样的质感面料相得益彰,展现于时尚马球衫、舒适牛仔系列及柔软应季连衣裙等单品之中。整个系列还大量运用了大胆多彩的条纹设计,并配以活力十足的配饰,如时尚鞋履、潮流太阳镜和别致斜挎包,打造出充满个性的春夏造型。 “U.S. Polo Assn. 2025春夏系列注重风格与舒适并重,采用高品质材料与细致设计,便于消费者在季节转换之际轻松融入日常穿搭中。”U.S. Polo Assn. 商品与设计主管Jessica Ramesberger表示,“这一季的系列为全家人带来兼具趣味性、实用性与时尚感的穿搭选择。” 此外,U.S. Polo Assn. 也自豪地宣布将在2025年春季推出**135周年纪念限量系列**,以庆祝品牌在马球运动中的深厚传承与荣耀历史。该特别系列精选服装与配饰,彰显品牌一贯的经典美式风格,并突出标志性的红、白、蓝三色条纹。 “圣地亚哥悠闲的生活节奏,阳光沙滩的惬意氛围,完美契合了我们2025年春夏系列的精髓,尤其是这次推出的标志性135周年纪念系列。”USPA Global全球市场副总裁Stefanie Coroalles表示,“从阳光普照的拉荷亚海滩,到恒久魅力的巴尔博亚公园,再到活力四射的Lakeside马球俱乐部,我们特别选取的拍摄地突出了本季设计的运动感、趣味性与休闲风格。” Coroalles补充道:“这些独特场景不仅体现了加州轻松却富有冒险精神的生活方式,也完美契合我们品牌将时尚、舒适与可得性相结合的理念。” U.S. Polo Assn. 以其真实、运动启发的风格闻名于世,2025春夏系列延续品牌的经典美式风格,并保留了经久不衰的标志性单品。此外,本季系列中也包括了部分隶属于品牌全球可持续发展计划“USPA Life”的产品。该计划号召大众“Play Your Part”(积极参与),代表品牌在环境与社会责任方面的承诺,旨在通过对人、产品与地球的正向影响,支持可持续发展目标。该系列男装、女装与童装现已于全球U.S. Polo Assn. 门店及线上平台同步发售。 关于 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global U.S. Polo Assn. 是美国马球协会(USPA)的官方品牌,该协会成立于1890年,是北美最大的马球俱乐部及马球运动员联合会。U.S. Polo Assn. 拥有数十亿美元的全球影响力,并通过超过1,100家 U.S. Polo Assn. 零售店以及数千个其他分销点在全球190多个国家销售,为男性、女性和儿童提供服装、配饰和鞋类产品。与美国 ESPN 以及印度 Star Sports 达成的历史性协议现已转播由 U.S. Polo Assn. 赞助的多项世界顶级马球锦标赛,使这项激动人心的运动首次向全球数以百万计的体育迷开放。 据 License Global 报道,U.S. Polo Assn. 一直被评为全球顶级体育授权商之一,与 NFL、NBA 和 MLB 齐名。此外,这一受体育启发的品牌因其全球及数字化增长而在国际上获得奖项认可。凭借其作为全球品牌取得的巨大成功,U.S. Polo Assn. 曾在《福布斯》、《财富》、《现代零售》和《GQ》以及 Yahoo Finance 和 Bloomberg 等众多知名媒体上亮相。 欲了解更多信息,请访问 uspoloassnglobal.com 并关注 @uspoloassn。 USPA Global 是 USPA 的子公司,管理着全球价值数十亿美元的 U.S. Polo Assn. 品牌。通过其子公司 Global Polo Entertainment (GPE),USPA Global 还管理着提供体育和生活方式内容的 Global Polo TV。 欲了解更多体育内容,请访问 globalpolo.com。 联系信息 Kaela Drake

