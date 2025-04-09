U.S. Polo Assn.在加州海岸发布2025春夏系列

“U.S. Polo Assn.全球设计团队的每一季系列，既承载我们在马球运动中的深厚历史，也不断推动品牌创意的边界。”USPA Global（负责全球运营和市场推广、管理该数十亿美元品牌）的总裁兼首席执行官J. Michael Prince表示，“本季系列不仅体现了我们对经典风格的坚持，也展现了我们致力于打造富有运动灵感的服饰，传承品牌传奇，同时激发全球消费者与运动爱好者的热情。”
U.S. Polo Assn. 2025春夏系列沿加州迷人海岸拍摄，整体设计以优雅而丰富的色彩为主，融合柔和的粉彩与亮丽的色调。模特与马球运动员共同演绎本季多种适合暖季的面料，如透气亚麻、柔软毛圈布和轻盈针织，完美适应季节交替的穿着需求。U.S. Polo Assn. 最新服饰中，色彩点缀与多样的质感面料相得益彰，展现于时尚马球衫、舒适牛仔系列及柔软应季连衣裙等单品之中。整个系列还大量运用了大胆多彩的条纹设计，并配以活力十足的配饰，如时尚鞋履、潮流太阳镜和别致斜挎包，打造出充满个性的春夏造型。
“U.S. Polo Assn. 2025春夏系列注重风格与舒适并重，采用高品质材料与细致设计，便于消费者在季节转换之际轻松融入日常穿搭中。”U.S. Polo Assn. 商品与设计主管Jessica Ramesberger表示，“这一季的系列为全家人带来兼具趣味性、实用性与时尚感的穿搭选择。”
此外，U.S. Polo Assn. 也自豪地宣布将在2025年春季推出**135周年纪念限量系列**，以庆祝品牌在马球运动中的深厚传承与荣耀历史。该特别系列精选服装与配饰，彰显品牌一贯的经典美式风格，并突出标志性的红、白、蓝三色条纹。
U.S. Polo Assn. 以其真实、运动启发的风格闻名于世，2025春夏系列延续品牌的经典美式风格，并保留了经久不衰的标志性单品。此外，本季系列中也包括了部分隶属于品牌全球可持续发展计划“USPA Life”的产品。该计划号召大众“Play Your Part”（积极参与），代表品牌在环境与社会责任方面的承诺，旨在通过对人、产品与地球的正向影响，支持可持续发展目标。该系列男装、女装与童装现已于全球U.S. Polo Assn. 门店及线上平台同步发售。
关于 U.S. Polo Assn. 和 USPA Global
U.S. Polo Assn. 是美国马球协会（USPA）的官方品牌，该协会成立于1890年，是北美最大的马球俱乐部及马球运动员联合会。U.S. Polo Assn. 拥有数十亿美元的全球影响力，并通过超过1,100家 U.S. Polo Assn. 零售店以及数千个其他分销点在全球190多个国家销售，为男性、女性和儿童提供服装、配饰和鞋类产品。与美国 ESPN 以及印度 Star Sports 达成的历史性协议现已转播由 U.S. Polo Assn. 赞助的多项世界顶级马球锦标赛，使这项激动人心的运动首次向全球数以百万计的体育迷开放。
据 License Global 报道，U.S. Polo Assn. 一直被评为全球顶级体育授权商之一，与 NFL、NBA 和 MLB 齐名。此外，这一受体育启发的品牌因其全球及数字化增长而在国际上获得奖项认可。凭借其作为全球品牌取得的巨大成功，U.S. Polo Assn. 曾在《福布斯》、《财富》、《现代零售》和《GQ》以及 Yahoo Finance 和 Bloomberg 等众多知名媒体上亮相。
欲了解更多信息，请访问 uspoloassnglobal.com 并关注 @uspoloassn。
USPA Global 是 USPA 的子公司，管理着全球价值数十亿美元的 U.S. Polo Assn. 品牌。通过其子公司 Global Polo Entertainment (GPE)，USPA Global 还管理着提供体育和生活方式内容的 Global Polo TV。