多项财务指标创历史新高 海天味业冲刺港股「中国调味品第一股」

香港, 2025年4月8日 - (亚太商讯) - 2025年中国政府报告提出要大力提振消费，全方位扩大国内消费需求，将为以调味品为代表的基础消费品需求扩容提供长期支撑。刚需属性显著的中国调味品行业呈现「一超多强」局面，绝对龙头海天味业（603288.SH）已于今年年初向港交所递表，拟通过打造「A+H」双上市平台，进一步推进其全球化战略。

于4月3日，海天味业发布了2024年年度业绩报告。报告显示，过去一年，公司核心数据指针实现全面增长，营收、净利润、品类销值等多项指标均创历史新高。其中，营业收入达人民币269.01亿元，同比增长9.53%；归属于上市公司股东的净利润约人民币63.44亿元，同比增长12.75%；基本每股收益人民币1.14元，同比增加12.87%。

推动「绿色智能酿造」升级，厚植新质生产力



在中国调味品行业，海天味业是独占鳌头的领军企业，也是A股消费板块最具知名度的龙头之一。其最早源于明朝万历年间，迄今已拥有400余年的历史传承，基于传统工艺酿造的「最正宗中国酱油味道」，广受中国消费者的广泛认可和喜爱，形成了海天酱油在中国市场当仁不让的领先地位，并铸就了家喻户晓的国民品牌。

作为中国首批「中华老字号」企业之一的海天味业，在传承传统技艺的同时，也在积极创新求变，通过AI、物联网、大数据等技术的全链条应用，促进传统酿造工艺与前沿数智技术深度融合，推动传统酿造业从「经验驱动」向「数据驱动」跨越式升级，开辟出一条「绿色智能酿造」的可行路径。

通过多个维度的现代化和数字化转型，海天味业构建了全球范围内的技术壁垒，塑造在国际市场的雄厚竞争实力，持续引领和开创全球酱油智能酿造新时代。在原材料选择方面，自主研发「AI 豆脸技术」，从源头保障酱油风味的稳定性。在生产过程，采用 316L 食品级不锈钢管道与全封闭车间，并创新研发AI智能检测与信息加密技术。在产品品鉴方面，首创「AI 电子鼻」，大幅提升识别准确率。

以新思维、新思路推进新型工业化，构建绿色智慧体系，海天味业打造出可持续的智能制造生态，智能酿造达世界最顶级水平，新质生产力加速培育。2025年1月14日，公司旗下高明工厂借超5项世界顶级智能酿造技术，晋升为全球唯一酱油酿造「灯塔工厂」，奠定了中国酱油智能酿造的「全球第一」地位。

依托顶尖的智能酿造技术，海天味业响应「健康中国」战略要求，紧跟消费市场趋势，不断将科研成果转化为高质量产品，构建了健康化、个性化的健康产品矩阵。2024年，公司有机系列产品表现尤为突出，其中通过中美欧三方有机认证的有机酱油、有机黄豆酱，和有机谷物酿造的有机香醋等，已成为健康消费浪潮下的明星单品。针对现代消费者对低糖、低脂、低盐需求，公司推出的高鲜味极鲜酱油、橘子醋、白灼汁等系列产品，亦迅速抢占细分市场。

此外，海天味业密切关注企业与环境的协同发展，围绕应对气候变化、水资源管理、 循环经济与包装材料、绿色运营管理四个方面推进绿色实践，致力将运营对环境的影响降至最低，实现企业的可持续发展， ESG治理成果卓著。旗下高明工厂更是将固废填埋转移率控制在99.89%以上，并因此获SGS钻石级「零填埋认证」，这也是固废处理领域的最高认可。南宁工厂和高明工厂还相继荣获当地「无废工厂」称号。高明工厂亦实现96%的冷却水回收率，并再次获得广东省「节水标杆公司」称号。

业绩持续稳健增长，打造民族品牌出海标杆



自2014年A股上市至今，海天味业一直保持稳健持续的增长，营收从人民币98亿元增长超170%至269亿元。于2013年至2023年，公司是全球调味品前十大企业中，唯一实现收入双位数复合增长的企业。2024年，凭借着持续的研发投入、产品「推新」、渠道完善、服务升级等综合性措施，公司继续实现逆势增长，归属于上市公司股东的净资产人民币 308.95 亿元，同比增长 8.29%；整体净利率23.63%，同比增加0.65%。

行业领先的商业模式下，海天味业坚定长期发展定位，在消费需求洞察、创新研发攻坚和品牌塑造等领域持续深耕，塑造了强劲的发展韧性。公司不但拥有深入亿万消费者味蕾记忆的国民产品和产品家族，显著的质量、效率、成本优势，也具有行业最广泛和最下沉的立体化全国销售网络，使其增长及盈利兼备，2024年业绩强势向好，成为投资者一致看好的「质优股」。

与此同时，公司还大手笔分红，拟按每10股派发2024年度现金股利人民币8.60元(含税)，股利支付率75.24%，现金分红金额达人民币47.73亿元（含税），为历年最高。A股上市以来，海天味业累计派现人民币311.91亿元，近三年累计现金分红（派现+回购）人民币122.41亿元，积极回馈股东，与投资者共享公司发展成果。

而随着近年来中餐文化在全球的广泛普及，越来越多的中餐连锁海外开店，以酱油为首的中餐调味品借中餐饮食的流行推广逐渐走上西方餐桌，并日益受到全球消费者青睐。据统计，目前全球华人数量已超6,000万，海外中餐饮食人群基数庞大，但中国调味品的海外供应远未达到市场需求，增长空间巨大。海天味业逆势增长的实践，也为更多中国企业赢得全球性的长期竞争力提供了可借鉴的范本。

正是看到了调味品海的广阔机遇及行业全球化出浪潮的兴起，海天味业计划登陆港股市场，并以之为起点，依托深厚的中国酿造底蕴和领先世界的智能酿造水平，加快品牌出海，不断推动中国智造的调味品走向全球，进一步提升国际品牌形象及竞争力，持续释放国际市场增长潜力，致力于成为「全球第一酱油品牌」。

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