Monday, 7 April 2025, 17:09 HKT/SGT Share: 从主业成功转型到进入港股通 万国黄金集团估值弹性持续释放 - “家中有矿”的万国黄金集团,缘何做到股价2年翻7倍?

香港, 2025年4月7日 - (亚太商讯) - 在经历了1972-1980年、2002年-2012年两轮牛市后,2019年8月1日,美联储十年来首次降息,海外央行纷纷跟进放水,以及国际地缘政治日趋复杂等因素扰动下,美元信用逐渐走弱,作为避险资产的黄金显现独特价值,步入第三轮牛市。 持续至今的黄金大牛市下,处于产业链上游的金矿企业无疑是最大受益者之一,不仅表现在产能扩张、业绩增长上,也体现在股价的持续拉升上。港股黄金开采板块中,截至今年3月31日,万国黄金集团(03939.HK)自去年3月以来累计上涨214.46%,近两年的涨幅更超过7倍,领涨整个板块,更远远跑赢大盘。 股价能有如此强势表现,得益于万国黄金集团主业转型的成功。同时,公司还于3月10日起进入港股通,流动性获得大幅提升,股价亦再创新高,3月20日盘中创下18.36港元的历史最高点。被纳入港股通标的以来,公司获南下资金持续增持,截至3月底,港股通持股比例增至1.41%,持股市值2.42亿港元。 收购金岭矿实现主业转型,迈入高潜力增长新阶段 万国黄金集团原名"万国国际矿业",主要在中国及所罗门群岛从事采矿、矿石选矿及销售精矿产品业务,在2023年之前,一直以旗下新庄矿的精矿产品为主要收入来源,而自2023年之后,金岭矿的收入规模逐渐超过新庄矿,位居第一。 出于对黄金走牛趋势的精准预判,万国黄金集团早于2020年4月30日收购了祥符金岭有限公司的77.78%权益,而后者拥有位于所罗门群岛的一处金岭矿90%权益,并于2022年11月起开始试产。整个2023年是金岭矿的产能爆发之年,全年实现收入约人民币6.58亿元,一举超过新庄矿约人民币5.73亿元的总营收,占万国黄金集团总营收的比重提升至50.1%,成为公司第一大收入来源。 也正因为金岭矿的产能扩张,使得万国黄金集团2023年业绩大增,收入、归母净利润分别增长93.0%、85.8%。2024年上半年,公司收入、归母净利润继续保持快速增长,增速达59.7%、72.9%,其中金岭矿收入占比进一步提升至约60.5%。看到如此良好势头,公司也趁热打铁,于2024年10月9日完成收购祥符金岭额外20.22%权益,由此拥有祥符金岭的98%权益及金岭矿的88.2%实际权益,将"金岭矿"这一聚宝盆牢牢攥在手中。 事实证明,这一策略是极为正确的。随着勘探项目的不断推进及生产工艺的循序改进,金岭矿销量持续提升,使得万国黄金集团的第一大收入来源发生了改变,更名成为水到渠成之事。2024年8月6日起,公司名称正式由原来的"万国国际矿业集团有限公司"更改为"万国黄金集团有限公司",以全新的企业定位和品牌形象,踏上跨越式发展的快车道。 2024年度,核心主营业务升级为黄金开采及销售的万国黄金集团,业绩继续稳步提升。全年实现收入约人民币18.76亿元,同比增加42.6%,其中,来自金岭矿的收入同比增加80.4%,占比63.3%。整体毛利约人民币9.97亿元,同比增加61.0%,整体毛利率53.2%;金岭矿毛利同比增加98.1%,毛利率55.6%,高出整体毛利率2.4个百分点。公司归母净利润约人民币5.75亿元,同比增加71.6%。 以上数据可以看出,金岭矿无论是收入、毛利润增幅,还是毛利率,都要高于万国黄金集团的整体水平,对增厚公司盈利产生的引擎作用明显。这也从侧面说明了,公司审时度势,顺应本轮黄金牛市而进行主业转型,经受住了市场的考验。 产能爬坡提速进行时,机构看好业务发展前景

从投产过程来看,万国黄金集团旗下金岭矿于2022年8月开始堆浸厂试生产,并从2023年1月1日开始浮选厂试生产。于此试产阶段,金岭矿的浮选精矿产量一直在稳步提高,接近其设计产能。 根据公司披露,截至2023年12月31日,金岭矿的矿产资源总量为7,200万吨(含金量330万盎司),储量为2,870万吨(含120万盎司黄金)。公司发布的最新数据显示,截至2024年7月31日,金岭矿的矿产资源总量为1.96亿吨(含金量730万盎司),较2023年底增幅分别为172.2%及121.2%。储量为3,070万吨(含130万盎司黄金),较2023年底增加7.0%和8.3%。 根据业绩报告,于2024年,金岭矿的采矿量约271.3万吨,同比增加85.0%;选矿量约228.1万吨,同比增加96.9%。对此,民生证券在最新研报中指出,以20年左右的矿山生命周期来预估,未来金岭金矿年产量或能达到10吨以上,成长空间广阔。该行认为,万国黄金集团未来成长空间广阔,随着公司采矿恢复正常,选矿逐步改善,当前产能爬坡预计提速,同时未来还有进一步扩产的可能,叠加金价景气,看好公司后续黄金产量持续增长,迎来量价齐升。 中信证券则认为,目前金岭矿项目技改阶段正处于爬坡期,增储落地有望促进项目第二阶段规划和建设,预测金岭矿长期产量潜力有望达到8-10吨/年以上,效益释放正当时,成长前景远大。此外,金岭矿收购的资源对价仅为行业平均水平的三分之一,叠加规模效应以及电力供应改善,成本优势有望进一步夯实。该行预计2025年量增、降本、价涨的延续,将促进万国黄金集团业绩延续快速增长,近期金岭矿资源翻倍式增长为中长期扩产提供支撑,给予公司2015年17倍PE估值,首次覆盖并给予公司"买入"评级,目标价20港元。 获纳入恒指及港股通,长期投资价值持续彰显

近期,除了2024年度业绩报喜,万国黄金集团还获纳入恒生综合指数,并成为港股通标的,预示着其未来发展将迎来诸多利好。 今年2月21日,恒生指数公司公布最新季检结果,其中万国黄金集团满足了包括市值、流动性和上市时间等在内的一系列标准,获纳入恒生综合指数成份股。其后,根据深圳证券交易所公告,因应恒生综合指数成份股定期调整,深港通下的港股通标的证券名单于2025年3月10日起实施重大调整,万国黄金集团获调入,进入港股通名单。 被纳入恒指,是资本市场对万国黄金集团长期投资价值的高度认可。恒生指数作为香港市场的重要风向标,其成分股的选择极为严苛,需综合考量公司的市值规模、财务状况、行业地位以及发展前景等多方面因素。公司能够脱颖而出,成为其中一员,充分证明了其在黄金产业领域的稳健实力,以及在业务拓展过程中所展现出的强大竞争力和可持续增长潜力。 进入港股通后,万国黄金集团能够显著扩大股东基数,提升公司在国际资本市场的知名度和影响力,进而吸引更多长期稳定的投资者成为公司股东,为公司发展提供坚实的资金保障。同时,有助于吸引更多专业投资者和交易机构参与其股票交易,从而有效改善公司股票的流动性。此外,这也为公司带来了大量的主动和被动配置机会,这些新增的资金配置将为公司发展注入强劲动力。 良好的市场表现与资金支持,往往会带来更优的估值待遇。随着万国黄金集团在资本市场的知名度提升、股东基数扩大、流动性增强以及资金配置增加,市场对公司的未来发展预期将进一步提高,使公司享受更高的估值溢价。更高的估值不但意味着公司市值的提升,还将增强公司在融资、并购等方面的优势,为公司实现更大规模的发展和战略布局创造有利条件。 多重利好加持,让万国黄金集团站在了牛市的风口之上。在全球货币超发、国际局势多变以及"去美元化"浪潮下,凭借稀缺性和长期储藏性,黄金中长期依旧具备较高的配置价值。通过在黄金产业领域持续深耕,不断创新发展,相信万国黄金集团将以"盈利增长"和"估值提升"双重驱动,为投资者带来超额回报。



话题 Press release summary



部门 金属,矿产

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Aug 9, 2024 17:51 HKT/SGT 万国国际拟更名万国黄金 明晰黄金主业定位 开启发展新篇章