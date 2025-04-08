从主业成功转型到进入港股通 万国黄金集团估值弹性持续释放

香港, 2025年4月7日 - (亚太商讯) - 在经历了1972-1980年、2002年-2012年两轮牛市后，2019年8月1日，美联储十年来首次降息，海外央行纷纷跟进放水，以及国际地缘政治日趋复杂等因素扰动下，美元信用逐渐走弱，作为避险资产的黄金显现独特价值，步入第三轮牛市。

持续至今的黄金大牛市下，处于产业链上游的金矿企业无疑是最大受益者之一，不仅表现在产能扩张、业绩增长上，也体现在股价的持续拉升上。港股黄金开采板块中，截至今年3月31日，万国黄金集团（03939.HK）自去年3月以来累计上涨214.46%，近两年的涨幅更超过7倍，领涨整个板块，更远远跑赢大盘。

股价能有如此强势表现，得益于万国黄金集团主业转型的成功。同时，公司还于3月10日起进入港股通，流动性获得大幅提升，股价亦再创新高，3月20日盘中创下18.36港元的历史最高点。被纳入港股通标的以来，公司获南下资金持续增持，截至3月底，港股通持股比例增至1.41%，持股市值2.42亿港元。

收购金岭矿实现主业转型，迈入高潜力增长新阶段

万国黄金集团原名"万国国际矿业"，主要在中国及所罗门群岛从事采矿、矿石选矿及销售精矿产品业务，在2023年之前，一直以旗下新庄矿的精矿产品为主要收入来源，而自2023年之后，金岭矿的收入规模逐渐超过新庄矿，位居第一。

出于对黄金走牛趋势的精准预判，万国黄金集团早于2020年4月30日收购了祥符金岭有限公司的77.78%权益，而后者拥有位于所罗门群岛的一处金岭矿90%权益，并于2022年11月起开始试产。整个2023年是金岭矿的产能爆发之年，全年实现收入约人民币6.58亿元，一举超过新庄矿约人民币5.73亿元的总营收，占万国黄金集团总营收的比重提升至50.1%，成为公司第一大收入来源。

也正因为金岭矿的产能扩张，使得万国黄金集团2023年业绩大增，收入、归母净利润分别增长93.0%、85.8%。2024年上半年，公司收入、归母净利润继续保持快速增长，增速达59.7%、72.9%，其中金岭矿收入占比进一步提升至约60.5%。看到如此良好势头，公司也趁热打铁，于2024年10月9日完成收购祥符金岭额外20.22%权益，由此拥有祥符金岭的98%权益及金岭矿的88.2%实际权益，将"金岭矿"这一聚宝盆牢牢攥在手中。

事实证明，这一策略是极为正确的。随着勘探项目的不断推进及生产工艺的循序改进，金岭矿销量持续提升，使得万国黄金集团的第一大收入来源发生了改变，更名成为水到渠成之事。2024年8月6日起，公司名称正式由原来的"万国国际矿业集团有限公司"更改为"万国黄金集团有限公司"，以全新的企业定位和品牌形象，踏上跨越式发展的快车道。

2024年度，核心主营业务升级为黄金开采及销售的万国黄金集团，业绩继续稳步提升。全年实现收入约人民币18.76亿元，同比增加42.6%，其中，来自金岭矿的收入同比增加80.4%，占比63.3%。整体毛利约人民币9.97亿元，同比增加61.0%，整体毛利率53.2%；金岭矿毛利同比增加98.1%，毛利率55.6%，高出整体毛利率2.4个百分点。公司归母净利润约人民币5.75亿元，同比增加71.6%。

以上数据可以看出，金岭矿无论是收入、毛利润增幅，还是毛利率，都要高于万国黄金集团的整体水平，对增厚公司盈利产生的引擎作用明显。这也从侧面说明了，公司审时度势，顺应本轮黄金牛市而进行主业转型，经受住了市场的考验。

产能爬坡提速进行时，机构看好业务发展前景

从投产过程来看，万国黄金集团旗下金岭矿于2022年8月开始堆浸厂试生产，并从2023年1月1日开始浮选厂试生产。于此试产阶段，金岭矿的浮选精矿产量一直在稳步提高，接近其设计产能。

根据公司披露，截至2023年12月31日，金岭矿的矿产资源总量为7,200万吨（含金量330万盎司），储量为2,870万吨（含120万盎司黄金）。公司发布的最新数据显示，截至2024年7月31日，金岭矿的矿产资源总量为1.96亿吨（含金量730万盎司），较2023年底增幅分别为172.2%及121.2%。储量为3,070万吨（含130万盎司黄金），较2023年底增加7.0%和8.3%。

根据业绩报告，于2024年，金岭矿的采矿量约271.3万吨，同比增加85.0%；选矿量约228.1万吨，同比增加96.9%。对此，民生证券在最新研报中指出，以20年左右的矿山生命周期来预估，未来金岭金矿年产量或能达到10吨以上，成长空间广阔。该行认为，万国黄金集团未来成长空间广阔，随着公司采矿恢复正常，选矿逐步改善，当前产能爬坡预计提速，同时未来还有进一步扩产的可能，叠加金价景气，看好公司后续黄金产量持续增长，迎来量价齐升。

中信证券则认为，目前金岭矿项目技改阶段正处于爬坡期，增储落地有望促进项目第二阶段规划和建设，预测金岭矿长期产量潜力有望达到8-10吨/年以上，效益释放正当时，成长前景远大。此外，金岭矿收购的资源对价仅为行业平均水平的三分之一，叠加规模效应以及电力供应改善，成本优势有望进一步夯实。该行预计2025年量增、降本、价涨的延续，将促进万国黄金集团业绩延续快速增长，近期金岭矿资源翻倍式增长为中长期扩产提供支撑，给予公司2015年17倍PE估值，首次覆盖并给予公司"买入"评级，目标价20港元。

获纳入恒指及港股通，长期投资价值持续彰显

近期，除了2024年度业绩报喜，万国黄金集团还获纳入恒生综合指数，并成为港股通标的，预示着其未来发展将迎来诸多利好。

今年2月21日，恒生指数公司公布最新季检结果，其中万国黄金集团满足了包括市值、流动性和上市时间等在内的一系列标准，获纳入恒生综合指数成份股。其后，根据深圳证券交易所公告，因应恒生综合指数成份股定期调整，深港通下的港股通标的证券名单于2025年3月10日起实施重大调整，万国黄金集团获调入，进入港股通名单。

被纳入恒指，是资本市场对万国黄金集团长期投资价值的高度认可。恒生指数作为香港市场的重要风向标，其成分股的选择极为严苛，需综合考量公司的市值规模、财务状况、行业地位以及发展前景等多方面因素。公司能够脱颖而出，成为其中一员，充分证明了其在黄金产业领域的稳健实力，以及在业务拓展过程中所展现出的强大竞争力和可持续增长潜力。

进入港股通后，万国黄金集团能够显著扩大股东基数，提升公司在国际资本市场的知名度和影响力，进而吸引更多长期稳定的投资者成为公司股东，为公司发展提供坚实的资金保障。同时，有助于吸引更多专业投资者和交易机构参与其股票交易，从而有效改善公司股票的流动性。此外，这也为公司带来了大量的主动和被动配置机会，这些新增的资金配置将为公司发展注入强劲动力。

良好的市场表现与资金支持，往往会带来更优的估值待遇。随着万国黄金集团在资本市场的知名度提升、股东基数扩大、流动性增强以及资金配置增加，市场对公司的未来发展预期将进一步提高，使公司享受更高的估值溢价。更高的估值不但意味着公司市值的提升，还将增强公司在融资、并购等方面的优势，为公司实现更大规模的发展和战略布局创造有利条件。

多重利好加持，让万国黄金集团站在了牛市的风口之上。在全球货币超发、国际局势多变以及"去美元化"浪潮下，凭借稀缺性和长期储藏性，黄金中长期依旧具备较高的配置价值。通过在黄金产业领域持续深耕，不断创新发展，相信万国黄金集团将以"盈利增长"和"估值提升"双重驱动，为投资者带来超额回报。

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