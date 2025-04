Thursday, 3 April 2025, 17:21 HKT/SGT Share:

来源 JBM (Healthcare) Limited 健倍苗苗完成收购天喜堂90%股权 - 透过战略性收购扩大领先市场的品牌中药组合

香港, 2025年4月3日 - (亚太商讯) - 香港领先的品牌保健品营销商及分销商健倍苗苗(保健)有限公司(「健倍苗苗」;股份代号:2161,连同其附属公司统称「集团」)今天公布已完成收购天喜堂药厂有限公司(「天喜堂」)90%股权,总代价为171.0百万港元。天喜堂现正式成为健倍苗苗的非全资附属公司。 引入信誉悠久品牌 强化产品组合

天喜堂旗舰产品「天喜堂天喜丸」历史悠久,在香港及中国内地(尤其广东省)享有极高的品牌知名度。该产品配方独特,专为调节女性生理周期、促进生殖健康及增强血液循环以提升气色而设,深受女性消费者信赖,被广泛视为妇科健康的可靠良方。集团看好其独特的市场定位及长期增长潜力,是次收购将有效强化集团品牌中药产品组合的战略布局。 释放增长潜力及协同效应

是次收购为扩展集团的品牌中药组合,并加快其增长策略,提供了一个极佳的机会。通过将此一标志性品牌纳入现有产品线,集团可充分把握市场增长机遇,满足消费者对全人健康解决方案日益增长的需求。 为充分发挥品牌潜力,集团计划开展全面的市场推广活动,凭借其成功的品牌管理及年青化经验,提升消费者认知度及参与度。同时,集团将扩展分销网络,把握新市场机遇及拓展新的客户群。透过收购业务的互补优势,是次收购预期可带来显著的协同效应,符合集团收购资产及业务之策略,有助强化其长远愿景及提升股东价值。 品牌年青化的成功经验

集团对传统中药品牌年轻化拥有丰富经验,成功将将经典产品转化为市场领先品牌。旗下标志性品牌包括肠胃中成药市场的领导品牌「保济丸」、家喻户晓的止痛退烧药品牌「何济公」、以及透过融合香港怀旧情怀与创意广告,成功塑造全新形象的传统中药油品牌「飞鹰活络油」。 集团透过策略性品牌重塑、全渠道拓展及数码驱动的消费者互动策略,成功将传统品牌转型为同时深受忠实客户及年轻一代青睐的现代保健解决方案。健倍苗苗将为「天喜堂天喜丸」这个信誉卓著的品牌注入新动力,进一步扩大其市场影响力。 健倍苗苗行政总裁黄一伟先生表示:「收购天喜堂是巩固我们在品牌中药板块领导地位的关键举措。凭借其深厚的品牌底蕴及广泛的市场认可度,『天喜堂天喜丸』将为我们的产品组合带来高度互补的协同效应。凭借丰富的品牌重塑经验,集团有信心全面释放该品牌的市场增长潜力,为股东创造长远价值。」 有关健倍苗苗(保健)有限公司 (股份代号:2161)

健倍苗苗是设于香港的品牌医疗保健品推广及分销公司,产品据点遍及大中华、东南亚及其他选定国家。集团拥有丰富的行销专业知识并具备深厚的制药背景,秉承产品功效和品质至上的优良传统,在行业内定位独特,致力于满足消费者的保健需要。作为本地领先的品牌医疗保健品运营商,集团拥有一广泛系列品牌医疗保健品,包括品牌药、品牌中药及健康保健品,其中包括「保济丸」、「何济公止痛退热散」、「天喜堂天喜丸」、「飞鹰活络油」、「唐太宗活络油」、「十灵油」、「镇痛霸祛风活络油」、「德国秀碧除疤膏」及「美德玛宝儿除疤啫喱」等家喻户晓的传统品牌。而自2021年5月27日,集团获纳入MSCI 香港微型股指数成份股。有关集团详情,请浏览:www.jbmhealthcare.com.hk



