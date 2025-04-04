AEON信贷财务（亚洲）有限公司二零二四/二五财年收入升至17.593亿港元 净利润达4亿港元



香港, 2025年4月3日 - (亚太商讯) - AEON信贷财务（亚洲）有限公司（"AEON信贷财务"或"集团"；股份代号：00900）今天公布截至二零二五年二月二十八日止年度之全年业绩（"二零二四/二五财年"或"报告年度"）。 于报告年度，集团收入较上一年度增长8.4%至1,759,300,000港元，主要得益于集团实施多项营销计划，有效刺激信用卡消费，促使信用卡及私人贷款应收款项稳定增长。收入增长亦归因于费用及佣金收入增长10.4%，这得益于信用卡收单业务交易量的提升，以及保险中介业务新保险产品的推出。随着营运效率提升，成本对收入比率从截至二零二四年二月二十九日止年度（"二零二三/二四财年"或"上一年度"）的46.9%微降至46.6%，在营运层面上及未计入亏损及减值准备前，营运溢利上升9.1%至881,200,000港元。二零二四/二五财年税后溢利增长2.1%至400,500,000港元。 董事会建议派末期股息每股25.0港仙（二零二三/二四财年：每股24.0港仙），二零二四/二五财年全年股息为每股49.0港仙，派付股息比率为51.2%。 因应市场复苏步伐较预期缓慢，集团于二零二四/二五财年优先考虑稳定销售和应收款项增长，专注于打造着重创造收入、增长和韧性的高质量客户贷款组合。相比上一年度，集团整体销售额再创新高，持续增长10.5%。截至二零二五年二月二十八日，客户贷款及应收款项余额与二零二四年二月二十九日的余额相比增加了5.3%。此外，集团于报告年度内获得由九家地区及本地银行组成的银团所提供三亿港元可持续发展表现挂钩借款，进一步彰显集团将可持续发展理念融入其业务营运的坚定承诺。 在市场推广方面，集团与多个业务伙伴合作开展具针对性的营销及推广活动，向目标客群更有效地宣传精心开发的产品及服务之竞争优势。此外，为实现分行网络多元化并满足客户对面对面咨询服务日益增长的需求，集团继续整合及扩充其分行网络，包括于二零二四年六月开设沙田新分行。客户体验方面，升级后的信贷申请处理平台促进了"AEON 香港"手机应用程式（"手机应用程式"）内虚拟信用卡功能的推出，客户可在信用卡获批及启动后立即进行购物。集团亦持续将营运数码转型列为重点工作，其中包括强化客服平台以提升客户互动回应效率。 在信贷管理方面，加强后的信贷监控模型纳入了更新的客户信贷使用指标，改善了信贷风险分配，促进和更精准地利用、监控和控制客户组合的信贷风险。与此同时，为进一步巩固集团的科技基础，集团已成功将核心资料中心迁至将军澳，优先考虑运作时间、容错能力及成本效益，该中心亦符合国际认可的绿色建筑认证标准。此外，集团已完成改造综合核心营运系统平台。此等改进措施为未来产品推出及系统升级奠定了更坚实的资讯科技基础架构。 展望二零二五年，预计本地消费市场将继续逐步复苏，集团将优先透过海外和线上消费来实现销售额和应收款项的增长。与此同时，集团将改进信贷评估和监测方法，以保持可持续的资产质素组合并加快审批速度。 集团一直致力于创新与科技，并始终为客户提供无与伦比的使用体验。未来一年，集团计划开发及实施全新一体化的积分回赠平台，以简化积分管理流程。新的积分平台允许客户在单一平台上无缝管理和累积从 AEON信用卡和其他参与商户获得的积分，以确保易于使用。 作为香港负责任的消费金融服务供应商，集团始终致力于将可持续发展理念融入其营运，并将继续推广可持续和数码化的产品和服务，包括即将推出、支持顾客转向低碳生活方式的贷款产品。此外，随着非接触式流动支付在香港的普及，集团将进一步投资开发虚拟卡功能。 AEON信贷财务董事总经理魏爱国先生表示："尽管经营环境充满挑战，我们欣然于二零二四/二五财政实现稳健增长，为长期可持续发展奠定坚实基础。适逢AEON信贷财务成立三十五周年，我们始终致力提供以客为本的卓越信用卡服务。集团目标透过推出创新及客制化产品扩大客户群，并于快速发展的消费金融市场中把握新的增长机遇。凭借集团强大的流动性和稳健的资产负债表，我们具备充分优势维持增长动能，推动未来业务持续成功。" 关于AEON信贷财务（亚洲）有限公司（股份代号： 00900）

AEON信贷财务（亚洲）有限公司为AEON Financial Service Co., Ltd.之附属公司（东京证券交易所代号：8570）及AEON集团旗下公司，成立于1987年，并于1995年在香港联合交易所有限公司主板上市。集团主要从事金融业务，包括于香港签发信用卡及提供私人贷款、信用卡付款处理服务、保险中介业务，以及于中国内地从事小额金融业务。 详情请浏览公司网址：www.aeon.com.hk。



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