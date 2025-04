卫龙美味公布2024年全年业绩

香港, 2025年4月3日 - (亚太商讯) - 中国辣味休闲食品行业龙头企业,卫龙美味全球控股有限公司("卫龙美味"或"集团")及附属公司("集团")(香港联交所股票代码:09985)公布截至2024年12月31日止12个月("年内")之全年业绩。 2024年,面对错综复杂的国内外环境,中国消费市场不断呈现出新的快速变化。卫龙美味深度洞察消费者需求,聚焦"多品类"产品策略,持续推进全渠道策略和品牌建设,致力于将中国的传统美食打造成消费者能随时随地享用的休闲食品,满足市场和消费者多元化和个性化的需求。 回顾年内,卫龙美味整体业务运营及财务业绩保持良好的增长态势。2024年实现总收入约62.66亿元(人民币,下同),同比增长28.6%,主要得益于集团年内有效实施各项业务发展策略,特别是积极推进全渠道建设和品牌建设,线上线下收入均有稳步提升。受惠年内产能利用率提升,集团录得毛利约30.16亿元,同比增长29.9%,毛利率由上年度47.7%提升0.4个百分点至48.1%。集团年内净利润同比增长21.3%至约10.68亿元,主要由于年内本集团的收入增加。 基于集团年内整体业绩表现,董事会建议派发2024年末期股息每股普通股0.11元(人民币,含税,下同),此末期股息连同中期股息,约为集团2024年度净利润的59%。同时,集团董事会建议派发特别股息每股普通股0.18元,约为集团2024年度净利润的40%。合计中期股息、末期股息及特别股息,集团拟全年派息比率高达约99%。 产品方面,集团基于"多品类"产品策略深度布局,通过深度消费者洞察,挖掘市场需求,持续提升产品品质和创新能力,围绕"麻辣麻辣"、"魔芋爽"、"小魔女"、"风吃海带"多品类系列产品口味、工艺、包装等方面持续升级和创新,进一步丰富了产品矩阵,满足消费者多元化和个性化的需求,巩固了集团在辣味休闲食品市场的领先地位。 渠道方面,集团抓住渠道多元化的趋势,持续推进全渠道策略落地实施,与消费者建立更多的连接。集团持续提升销售团队的专业能力,赋能经销商并加强终端门店的执行力,通过优化门店管理和执行策略,有效提升线下渠道的销售业绩。同时,集团积极布局主流电商平台(如天猫、京东、拼多多)和新兴内容电商平台(如抖音、快手、小红书),通过短视频和直播等各种年轻消费者喜爱的方式,增强品牌互动,提升市场影响力。 品牌方面,集团不断深化品牌建设,通过线上线下融合的整合式推广策略持续强化与消费者互动,从而推动品牌的持续年轻化与市场渗透。年内,集团围绕核心大单品"魔芋爽"以及以"小魔女"IP为主要抓手的品牌传播,与手游《蛋仔派对》跨界联名"亲嘴烧"产品,以及"榴槤辣条"主题快闪活动等多元行销活动的玩法,持续推动品牌与新生代消费场景深度融合,从而进一步提升品牌的话题度和整体活力。 卫龙美味董事长刘卫平先生表示:2024年是卫龙美味砥砺奋进、有效实施各项业务发展策略、收获成长的一年。面对消费市场不断呈现出新的快速变化,集团坚持以消费者体验为中心,持续开拓市场。新的一年,集团将继续积极关注行业和消费者的变化,持续推进产品升级与创新,深化品牌年轻化策略和全渠道布局策略,并加强供应链、数位化能力和组织团队建设,不断提升经营效率,努力为广大股东和客户创造价值。 关于卫龙美味全球控股有限公司 卫龙美味全球控股有限公司("卫龙美味")是中国领先的集研发、生产及销售为一体的辣味休闲食品企业,拥有强劲的增长势头和颇具影响力的品牌。卫龙美味以传统美食为基础开创了中国调味面制品(俗称"辣条")行业,于2001年开创出第一根辣条,并引领了辣条行业标准建设。凭借出众的品类拓展能力,本集团已成功扩展至蔬菜制品、豆制品及其它产品等品类,推出了包括魔芋爽、风吃海带、小魔女等大单品。卫龙美味是倍受中国年轻消费者喜爱的休闲食品品牌,拥有有效触达年轻消费者的全渠道销售及经销网路。2024年我们荣登胡润百富颁发的"胡润国潮品牌百强榜",荣获每日经济新闻颁发的"2024食品饮料行业创新力榜『Z世代』喜爱品牌TOP10"和"2024大消费最具成长公司"以及由中国广告协会颁发的"第31届中国国际广告节青年榜2024大学生喜爱的活力品牌"等二十余项奖项。如欲获得更多资讯,请流览https://www.weilongshipin.com/。



