来源 CIMC Group 中集集团公布2024年全年业绩 - 实现强劲增长:营收创新高,集装箱制造、海工相关业务创佳绩

- 归母净利润同比大增超6倍 拟派息9.45亿元

香港, 2025年4月3日 - (亚太商讯) - 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(简称"中集集团"或"集团",股份代号:000039.SZ/02039.HK)欣然公布截至2024年12月31日止12个月("报告期内"或"年内")之经审核全年业绩。 财务摘要 业绩亮点 01.海工相关产业盈利改善近9亿:制造分部首次扭亏为盈。中集来福士2024年营收同比增长58%至165.56亿人民币,净利润约2.24亿元,下半年毛利率提升7.8个百分点至12.8%。年内,海洋工程分部新增生效订单同比增长93.5%至32.5亿美金,创历史新高。2)金融及资产管理分部净利润大幅改善近6.4亿人民币:钻井平台自升式平台上租率100%,Deepsea Yantai半潜钻井平台租金上涨超20%; 02.集装箱产销创历史新高,分部业绩大幅提升:2024年,集团集装箱标准干箱新箱销量同比大增417.03%;集装箱制造板块净利润同比增长128%至人民币40.9亿元,毛利率逐季攀升; 03.道路运输、能源化工液态食品两大核心分部业务稳健经营:2024年中集车辆在中国半挂车市场的销量同比提升12.02%,市场占有率连续六年保持全国第一,营收逆势增长;中集安瑞科水上清洁能源相关业务累计新签订单超人民币100亿元,再创新高; 04.有息债务结构持续优化:有息负债率下行至22.4%。截至年底,已完成18.9亿浮动计息美元债置换,优化融资成本。 中集集团管理层表示:"2024年全球整体经营环境持续错综复杂,竞争加剧。集团持续务实笃行,深耕主业,优化订单品质,各业务板块协调并进,厚植制造业坚实优势,擘画服务业高品质发展新蓝图。得益于不断夯实的全球营运平台基础,集团能够通过捕捉各区域客户需求、平抑单一地区的风险波动,实现稳健有质发展。 2024年,集团秉持稳中求进、守正创新的理念,发挥全球布局优势,于逆势中破浪前行,单季度业绩节节攀升,全年实现营业收入1,776.64亿元,同比增长39.01%,创历史新高;归母净利润达29.72亿元,同比大幅增长605.60%;其中,海外与国内营收比重约54%比46%,全方位捕捉区域增长极。" 主要板块经营表现(人民币亿元) 2024各项指标 营业收入 占总营收比重 毛利 占总毛利比重 毛利率 净利润 集装箱制造 622.1 35.0% 97.0 43.6% 15.6% 40.9 物流服务 313.9 17.7% 19.4 8.7% 6.2% 4.4 道路运输车辆 210.0 11.8% 34.3 15.4% 16.3% 10.8 能源、化工 液态食品装备 255.8 14.4% 35.3 15.9% 13.8% 7.3 海洋工程 165.6 9.3% 15.1 6.8% 9.1% 2.2 核心业务表现 在物流领域 集装箱制造业务再创佳绩,标准箱生产交付量达到历史新高。报告期内,全球商品贸易需求回升,行业权威分析机构克拉克森(CLARKSONS)2025年2月报告显示2024年全球集装箱贸易量同比增长5.9%至2.13亿TEU;同时,红海危机导致欧线绕航、码头工人罢工导致港口拥堵等事件降低了集运运输效率,集装箱需求提升。受此影响,报告期内,集团集装箱制造业务产销量创下历史高峰,其中干货集装箱累计销量达343.36万TEU(去年同期:66.41万TEU),同比增长约417.03%;冷藏箱累计销量13.86万TEU(去年同期:9.25万TEU),同比增长约49.84%。2024年全年集团集装箱制造业务实现营业收入人民币622.05亿元(去年同期:人民币302.13亿元),同比上升105.89%,实现净利润人民币40.88亿元(去年同期:人民币17.94亿元),同比上升127.84%。 物流服务业务方面,报告期内,全球商品货物贸易呈现反弹增长态势,带动国际集运市场货量需求旺盛;同时,集运运价大幅回暖,反向促进空运、陆运市场需求增长。2024年集团物流服务业务直接获客能力持续增强,其主要核心产品业务量呈现2%-49%不同程度的增长,实现营业收入人民币313.89亿元(去年同期:人民币201.66亿元),同比增长55.65%,再创历史新高;净利润为人民币4.37亿元(去年同期:人民币1.87亿元),同比增长133.27%。其中,场站业务量再创新高,全年完成空箱进出场箱量超过750万TEU。报告期内,中集世联达在全球物流业权威杂志《Transport Topic》2024年全球海运货代50强榜中位列中国企业第三。 道路运输车辆方面,中集车辆纵深掘进"星链计画",实现新质领航。2024年,尽管全球商用车物流市场表现疲软,但中集车辆星链计画通过整合国内半挂车工厂资源,凭借卓越的产品力突出重围,实现国内车辆销量逆势上扬,巩固海外市场的竞争优势。国内市场方面,中集车辆在中国半挂车市场的销量同比提升12.02%,中国半挂车市场占有率连续六年保持全国第一,营收逆势增长。期内,中集车辆还顺应新能源发展趋势,首次向市场推出了纯电动头挂列车产品。2024年,中集车辆实现收入人民币209.98亿元(去年同期:人民币250.87亿元),同比下降16.30%;实现净利润人民币10.81亿元(去年同期:人民币24.48亿元),同比下降55.83%,主要系2024年北美业务由高位回归常态水准;同时2023年中集车辆处置深圳专用车股权产生一笔非经常性收益约人民币8.48亿元。 在能源领域 海洋工程方面,业绩首次扭亏为盈。2024年全球船舶和海工市场环境持续向好,国际油价处于相对高位水准,对油气生产平台仍存在促进作用,持续增长的海洋作业活动推动海工装备利用率和租金连续走高,海工装备市场继续恢复向好。报告期内,中集来福士新签海工订单创历史最佳业绩,达32.5亿美金(去年同期:16.8亿美元),同比增长近一倍,包括1条FLNG修改造、2个FPSO船体总包、3条滚装船及其它清洁能源订单。2024年底,累计持有在手订单价值同比增长27%至69.2亿美元(去年同期:54.7亿美元),其中油气业务、风电安装船及滚装船占比约为3:1:1,已排产至2027年。报告期内,集团海洋工程业务的营业收入为人民币165.56亿元(去年同期:人民币104.52亿元),同比上升58.41%;净盈利人民币2.24亿元(去年同期:净亏损人民币0.31亿元)。 海工资产运营方面,全球宏观经济复苏缓慢及原油价格波动持续影响全球海上钻井市场,市场竞争加剧,海上钻井市场利用率及费率在下半年有所承压。石油公司重新审视新能源转型,调整发展战略、放慢转型步伐,重新聚焦油气生产。报告期内,中集海工资产运营管理业务持续发挥现有专案经验和业务能力,进一步巩固与国内外客户合作关系,借助优异的海工平台运营管理能力,提高资产上租率,成功完成2座平台新签租约。2024年,海工资产池平台运营抢抓资产盘活机会,租赁运营收入实现同比提升,减亏效果明显。 能源、化工及液态食品装备业务方面,集团克服周期错位波动,助力全球能源转型需求。清洁能源收入与订单增速亮眼,更持续完善海外业务布局及氢能上游业务能力。具体来看,全球航运业加速绿色转型,中集安瑞科水上清洁能源相关业务累计新签订单超人民币100亿元,再创新高;LNG车用瓶的销售收入达人民币11.4亿元,同比增长31%,创历史新高。化工环境连续多年全球罐式集装箱市场份额第一。液态食品方面,集团紧抓国内烈酒市场成长机遇,实现分部营业收入同比增长。总的来看,报告期内,集团能源、化工及液态食品装备业务实现营业收入人民币255.79亿元(去年同期:人民币250.26亿元),同比增长2.21%;净利润人民币7.32亿元(去年同期:人民币8.54亿元),同比下降14.31%。 未来发展和展望 集团管理层表示:"展望2025年,集团将继续深化公司五年战略规划,落实"加快构建增长新动能,着力推动高品质发展" 的战略主题,统筹"量"的合理增长与"质"的有效提升,打造"成为高品质的、受人尊敬的世界一流企业"。 增长新动能方面,中集将抓住绿色发展、新质生产等重要机遇,积极开拓清洁能源、智慧物流等战略新兴业务布局;兼顾全球化,拓展东南亚、中东等新兴市场区域发展机会;注重核心产品升级与关键技术突破,向产业链更高价值环节进取。聚力高品质发展方面,将更加着重提升品质与效益,实现资源投入回报水准的稳定、可持续增长;加强科技创新与数位化建设,进一步提升产品竞争力;加强战略伙伴联盟与产业协同,建立高品质发展关系。 2025年,是中集集团'向高而行'的关键一年,集团将持续勇于直面挑战,不畏艰难险阻,以坚定的步伐砥砺奋进,在逆境中寻求突破,在挑战中铸就新篇,以稳扎稳打的业绩回馈全体股东!" 关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 中集集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供应商,产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域,龙头市场地位持续巩固。在物流领域,本集团仍然坚持以集装箱制造业务为核心,孵化出道路运输车辆业务、空港与物流装备/消防与救援设备业务,辅之以物流服务业务及回圈载具业务提供物流专业领域的产品及服务;在能源行业领域,本集团主要从能源/化工/液态食品装备业务、海洋工程业务方面开展;同时,本集团也在不断开发新兴产业并拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务。作为一家为全球市场服务的多元化跨国产业集团,中集在亚洲、北美、欧洲、澳洲等地区拥有300余家成员企业,共拥有4家上市公司,客户和销售网路分布在全球100多个国家和地区。2024年,本集团业绩实现营业收入人民币1,776.64亿元,毛利率保持在12.52%,净利润为人民币41.95亿元。2024年,本集团位列2024《财富》中国500强榜单第179名。如欲获得更多资讯,请流览https://www.cimc.com/。



