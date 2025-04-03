声通科技（02495.HK）：AI全栈技术驱动业绩高增 生态布局加速产业革新

香港, 2025年4月3日 - (亚太商讯) - 2025年3月28日，声通科技股份有限公司（以下简称"声通科技"）发布了截至2024年12月31日止年度的全年业绩公告。此次公告详细披露了公司在过去一年中的财务表现、业务进展以及未来的发展战略，展现出声通科技在人工智能领域的深厚技术积累与创新能力，以及在核心业务和新兴领域取得的显著成果。

一、核心财务表现：营收结构优化，高毛利业务占比提升

营收与利润双增

2024年，公司实现营收9.41亿元（人民币，下同），同比增长15.8%；经调整净利润1.51亿元，同比增长28.6%（调整事项源于声通科技过往同股东签订的股权融资协议-对赌条款，基于国际会计准则而被认定为金融负债，其影响将于2025年彻底消除。经调整净利润为反映公司真实盈利水平的指标），其中：

城市管理及行政收入3.88亿元（同比+21.0%），占企业级解决方案收入比例为41.7%；

汽车及交通收入1.98亿元（同比+4.0%），占企业级解决方案收入比例为21.3%；

通信板块收入1.72亿元（同比-1.0%），占企业级解决方案收入比例为18.5%；

金融板块收入1.01亿元（同比+19.1%），占企业级解决方案收入比例为10.8%；

其他行业收入0.72亿元（同比+139.3%），占企业级解决方案收入比例为7.7%。

高价值业务爆发式增

项目量激增：截止24年12月31日，年初进行中的项目数量达150个，年末进行中项目同比增长50.7%至226个。公司持续完善交互式人工智能技术，形成具备高度成熟度和商业化价值的产品及解决方案，持续深耕城市管理及行政、汽车及交通、通信和金融四大核心应用场景，同时积极拓展能源管理及大健康等新的应用场景。

城市管理及行政收入显著增长：截止24年12月31日，城市管理及行政的收入由2023年的3.21亿元增长至24年的3.88亿元，同比增加了21.0%。主要是不断丰富适用于智慧城市建设、数智化政府治理、智慧社区智能化等场景的产品及解决方案，并积极拓展新的城市合作项目，以及持续开发新客户资源。

其他行业业务快速发展：其他行业的收入同比激增139.3%。主要是由于公司积极探索多元化业务，新业务板块开始产生收益，并呈快速发展的态势增长。

经调整净利润反映公司经营性盈利水平

由于声通科技过往同股东签订的股权融资协议-对赌条款，该部分股份具备特殊权利，如优先回购、优先清算等权利，与普通股存在一定区别。因此基于国际会计准则将其认定为金融负债。但由于声通科技上市时间为2024年7月10日，因利润表体现的为公司的2024年整年的期间数据，因此2024年的净利润仍暂受该部分因素影响，但实际反映公司真实盈利水平的指标应为经调整净利润。以上会计处理均基于国际会计准则要求，其影响将于2025年彻底消除。

二、技术驱动：全栈AI能力构筑核心壁垒

技术底座Voicecomm Brain

Voicecomm Brain具有高兼容性，支持TAPI、TSAPI、CSTA等国际通信协议，兼容95%以上企业业务系统（如CRM、ERP）。Voicecomm Brain可以实现5万小时的无故障运行时间，多模态信息传输成功率99.999%，显著优于行业平均水平。

标准化产品矩阵Voicecomm Suites

Voicecomm Suites基于API具有高稳定性和易用性特点的低代码方式实现其想要的软件应用，因此可高效、敏捷地满足用户具体的业务要求和跨场景的应用拓展需求。

如"12345智慧热线"项目，在影响区域市政管理的重大事件（如疫情爆发）期间请求量及热线流量激增时，公司核心交互式人工智能技术帮助地级市政府解决了人力成本和问题解决效率的问题。

三、行业深耕：四大核心场景加速渗透

城市管理及行政

在政务热线领域，公司的解决方案已成功覆盖超过130个地级市，是2024年中国企业级全栈式交互人工智能解决方案市场中覆盖地级市数量领先的服务提供商之一，为智慧政务的普及与发展奠定了坚实基础。

金讯数智作为公司的非全资附属公司，专注于公共服务领域，并在实际应用中取得了重要突破。其已将DeepSeek全面集成到智慧政务解决方案框架中，大幅提升了智慧政务系统在智能交互和数据治理方面的核心能力，充分彰显了领先人工智能技术在实际行业应用中的深远价值。

汽车及交通

声通科技在绵阳市科技城新区启动并实施了首个无人驾驶项目，这是公司在智能交通领域的重要实践。通过融合交互式人工智能与无人驾驶技术，该项目为绵阳科技城新区的智慧城市建设拓展了广阔发展空间。

"绵阳城市出行与物流服务自动驾驶先导应用试点"是四川省唯一的自动驾驶试点项目。凭借智慧交通领域的创新与实践，该项目成功入选"2024人工智能应用标杆TOP100"，以"全国智能交通试点项目 - 绵阳智能网联车构建"的突出成果，展现了其在智能交通领域的示范引领作用。

通信

在通信领域中，声通科技为中国主要电信公司提供了基于互联网的云总机系统解决方案。基于核心交互式人工智能技术和协作解决方案增加了增值功能，从而提高了企业的工作和通信效率。

金融

在金融领域中，通过智能座席解决方案大大降低了银行维护客户与运营造成的巨大成本。通过AI识别客户情绪，帮助银行更优质地服务客户。

四、战略布局：AI生态构建与全球化拓展

第二增长曲线：新兴场景深度渗透

声通科技将以城市管理、汽车交通、通信、金融四大核心场景为基础，横向拓展至能源管理、大健康、文旅等高潜力领域，打造多元化业务矩阵。

1.大健康

随着人口老龄化加剧，传统家庭养老功能减弱，现有医疗系统难以满足医养结合的新需求。针对这一民生痛点，我们推出了智慧养老解决方案。公司的智慧养老平台项目通过信息化与智能化手段，全面提升养老服务水平，构建居家、社区和机构相结合的综合服务体系。

另外，公司与重庆医药(集团)股份有限公司（"重庆医药集团"）建立了深度合作。针对其在荐药、用药提醒和客户维护等销售服务环节中专业知识培训和服务技巧提升的需求，以及实战培训和操作监督方面的不足，公司推出了以智能工牌为核心的解决方案。

2.能源管理

声通科技基于人工智能打造的智慧充电解决方案，旨在打通充电桩、智慧停车场等生态系统，实现桩车无缝连接、自动识别和自动充电服务。目前已逐步整合中国充电桩资源，并覆盖东南亚多个国家的主流充电桩网络，为车主提供更多高标准充电选择。

参与投资并购，构建AI产业生态

声通科技将充分发挥上市公司的资源优势和品牌影响力，通过直接投资或设立产业基金的方式，积极布局并深度参与以公司为核心的上下游产业链整合。同时，聚焦人工智能及数字经济领域的优质企业，通过战略性并购或投资，推动核心业务的拓展与协同效应的释放。

开拓海外市场，坚持国际品牌战略

公司已注册马来西亚子公司，将以东盟为核心，拓展渠道与市场布局，推动人工智能技术与产品的广泛应用，提升国际影响力。同时，将结合市场特点与政策优势，强化本地化运营，确保战略实施高效。

此外，公司将布局中东市场，重点关注阿联酋、沙特阿拉伯等国家，通过输出先进技术赋能当地产业升级与数字化转型。凭借技术优势与全球化视野，公司将稳固东盟和中东业务基础，助力国际化战略落地。

五、总结

声通科技凭借"融合通信+AI"全栈技术，持续深化政务、汽车等高价值场景，同时布局大健康、能源等蓝海市场。随着H股上市后研发投入加码，公司有望进一步扩大在交互式AI解决方案市场的领先优势，成为AI产业生态的核心构建者。

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