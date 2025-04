Wednesday, 2 April 2025, 11:44 HKT/SGT Share: 《周游记3》开播,背后“隐藏玩家”巨星传奇再造顶流综艺IP

香港, 2025年4月2日 - (亚太商讯) - 3月29日,《周游记3》正式在浙江卫视、Z视介、优酷同步上线。首期节目锁定在浪漫爱琴海之滨的雅典。本季"全民健身教练"刘畊宏也正式加入"周游团",异国街头带练"本草纲目"。开播当日,《周游记3》即以破竹之势斩获优酷热度榜第一,并拿下CSM71城省级卫视同时段收视冠军,全网相关话题曝光量近2亿,热搜狂揽22个,微博、抖音、小红书热度飙升,强势开启"周游"新篇章。 节目开播恰逢周杰伦"嘉年华"演唱会三亚站,周杰伦本人在演唱会现场喊话粉丝要去看《周游记3》,并在自己的社交平台上喊话粉丝分享最有趣的片段。节目第一期完播后,周杰伦晒出节目取得的成绩,用满屏"开心"向粉丝分享自己的喜悦。 《周游记3》首期节目通过街头斗舞、即兴音乐创作等环节,巧妙融合希腊文化探索与明星互动趣味,再度印证节目背后打造者巨星传奇的顶流IP运营实力。本季节目由魔胴西西里咖啡(MODONG MAGIC)独家冠名,支付宝担任战略合作,ADATA、恩雅赛博吉他、爱吃鲜摩人、VIVICYCLE特约赞助,多元品牌强势入驻,彰显顶流内容IP的商业价值。 值得注意的是,魔胴、爱吃鲜摩人、VIVICYCLE是巨星传奇新零售业务的明星品牌。魔胴咖啡是巨星传奇的王牌产品,2025年魔胴咖啡进行品牌升级,推出全新MODONG MAGIC系列新品 - 魔胴西西里咖啡-柠檬风味咖啡&魔胴仙人掌风味黑咖啡,强调"随身一杯 - 打造健康生活魔法家"的品牌概念。据灼识咨询报告,按总商品交易额(GMV)计,魔胴咖啡于2020-2024年连续五年蝉联中国防弹饮料市占率第一。爱吃鲜摩人是刘畊宏Vivi夫妇联手打造的健康生活方式品牌,强调干净配料表理念,推出了一系列健康至上、配料表干净、无防腐剂的健康创新食品。根据灼识咨询统计,按总商品交易额(GMV)计,爱吃鲜摩人抹茶粉在2022年推出后,于2023年成为抖音天然粉赛道市场份额第一的产品。VIVICYCLE是以Vivi为主理人的轻运动生活方式品牌,专注于轻运动生活场景需求,打造当下最流行的轻运动生活方式。 区别于艺人经纪公司,巨星传奇致力于围绕不同艺人的特性塑造自有品牌,对于明星IP的商业价值开发也坚持长线开发思路。在本季节目背后,巨星传奇凭借精品内容IP实现商业闭环再升级。业内人士指出:《周游记》背后的商业逻辑是巨星传奇通过《周游记》吸引到品牌赞助及实现节目版权收入的同时,节目亦可以赋能自有IP及品牌以带动新零售产品的销售,依靠艺人的影响力及直播电商、私域等全域渠道推广产品,将IP的流量转化为产品的销量,形成了完整的"IP赋能新零售"的商业化闭环,充分体现了其运营模式的优越性。此次《周游记3》开播即爆,不仅为巨星传奇IP版图再添里程碑,更彰显其运营模式的可复制性与长效生命力。 此前,这一模式就已经得到了市场的充分认证。从2020年的"魔幻之旅",到2023年的"乐游世界",走过两季的《周游记》凭借无脚本、无人设、无规则的真实质感不仅收获众多好评,也从内容IP为新零售产品带来了诸多赋能。如在《周游记1》中频繁露出魔胴咖啡,就在节目播出的2020年实现了上市一年内销售额同比增长超360%的商业奇迹,带动巨星传奇当年的净利润同比增长了233.04%。相比第一季,《周游记2》收视率更迈上了更高的台阶,节目播出首集即创下同时段收视率第一位,相关话题在微博阅读量已突破6亿,全网收获超过390个热搜,快手全站播放量超25.2亿,市场反响热烈,对巨星传奇旗下新零售产品销售带来了更为显著的驱动力。 除《周游记》外,巨星传奇为庾澄庆打造的音乐访谈秀节目《乐来乐快乐》也在播出后收获了极高人气,创下同时段同类综艺节目的最高收视率。节目全网收获超过200个热搜,热搜话题在榜时长超过900小时,相关话题全网阅读量超20亿,引爆话题讨论。 据巨星传奇2024年财报,公司全年实现总收入5.84亿元,同比增长35.8%;毛利3.27亿元,同比增加约18.4%;净利润5024万元,同比增加约21.3%。在IP创造及营运与新零售两大业务协同发力下,公司连续实现收入与利润双增长。2024财年公司电视节目播出产生收入达人民币1.68亿元,使得IP创造及营运业务以3.14亿元收入创历史新高,同比大幅增长65.1%,收入占比从2023年的44.2%跃升至53.8%。新零售业务收入2.70亿元,同比增长约12.5%。如此亮眼的业绩反映了IP生态持续带来的收入增长,也彰显出巨星传奇在IP打造与IP赋能新零售领域强大的复制能力。



