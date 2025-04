Wednesday, 2 April 2025, 08:30 HKT/SGT Share: 洲际航天科技业绩期聚焦:百星展览展示AI赋能卫星制造的未来

香港, 2025年4月2日 - (亚太商讯) - 洲际航天科技集团有限公司(USPACE,HKEX:01725)在最新发布的2024年度业绩公告中显示,截至2024年12月31日止,洲际航天科技集团持续经营业务收益约为人民币3.16亿元,同比下降32.7%。这一数据反映出在全球经济压力及市场需求转变的背景下,公司业绩面临一定挑战。然而,公司在控制成本和推动技术创新方面取得了积极进展。在毛利方面,集团录得约48.1百万元,同比下降11.4%,这主要是由于原材料价格波动及生产成本压力所致。 更值得关注的是,尽管市场环境艰难,但公司股东应占亏损录得约1.98亿元,同比较去年有所收窄(收窄约6.2%),这显示管理层在费用控制、流程优化和资本管理上已采取有效措施,逐步改善财务状况与资金压力。 虽然面临全球市场环境复杂及外部经济挑战,但公司仍在技术创新与市场布局上持续发力,力图巩固在卫星制造及电子制造服务(EMS)领域的领先地位。与国际宇航联合会(IAF)携手举办的「百颗卫星巡展」不仅展示了公司在先进技术研发与大规模生产方面的突破,还为全球客户及合作伙伴提供了一个深入了解USPACE创新能力和未来规划的绝佳平台。 百星展览:技术与创新的盛宴

USPACE与国际宇航联合会(IAF)携手举办的「百颗卫星巡展」在香港正式拉开帷幕,展览展示了USPACE制造的100颗5米分辨率光学卫星及其相关组件,并以「AI+精密制造」为核心理念,全面呈现了人工智能技术与卫星制造、运营及应用的深度融合。USPACE通过整合Google DeepMind、Siemens Insights Hub、GPT、Deepseek、IoT + IBM Cloud以及PyTorch等多项尖端人工智能技术,实现了卫星制造效率和精度的革命性提升。数据显示,卫星制造成本降低了80%,生产效率提高了80%,这一突破性成果为航天工业树立了新的标杆。 全球化布局与市场拓展

USPACE的全球化布局正在稳步推进。继香港首站展览后,百星巡展将在加拿大、美国、土耳其、阿联酋、埃及、马来西亚、泰国、法国、西班牙及巴西等多个国家展出。这一全球化的展示计划不仅提升了USPACE的国际影响力,也为公司进一步拓展国际市场奠定了基础。 USPACE与阿拉伯信息通讯组织(AICO)签署了战略合作协议,共同建设覆盖非洲及中东地区的6000颗低轨卫星星座计划。这一项目以"通信+遥感+导航增强"三位一体为核心架构,将首次实现手机直连卫星的大规模商用服务,旨在填补"一带一路"国家的数字鸿沟,构建空天地一体化信息网络。这不仅是USPACE深度参与国际航天产业链的重要里程碑,也为其未来市场拓展提供了强劲动力。 未來展望:AI重塑航太產業的無限可能

展望未来,USPACE计划在未来五年内凭借其全球制造布局与AI技术,成为全球最大规模、最低成本的近地轨道卫星制造商。公司目标是将年产能提升至700颗卫星,其中包括500颗5米分辨率卫星、150颗1米分辨率卫星及50颗0.5米分辨率卫星。USPACE致力于将下一代「AI+精密制造」技术应用至更多领域,推动制造业创新与可持续发展。通过AI技术优化卫星能源系统和自主开发星载计算机系统,USPACE进一步提升了空间算力,同时降低了能源消耗。 USPACE正在推动卫星具备自我学习与进化能力。通过构建天地一体化算力网络,USPACE将构建覆盖太空与地面的分布式AI算力池,为全球客户提供更高效、更灵活的解决方案。这种人机协同的创新模式将进一步推动卫星制造行业的进步,提高生产效率和灵活性。 在工业5.0的浪潮下,USPACE以"智能化、全球化、可持续化"为战略支点,正引领全球航天产业迈向一个更高效、更互联、更智能的新纪元。随着全球对卫星通信、遥感、导航及深空探测需求的持续增长,USPACE有望在这一历史性机遇中实现更大的突破。



话题 Press release summary



部门 广播,电视及卫星

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Feb 19, 2025 11:28 HKT/SGT 洲际航天科技再添重大订单 加速商业卫星全球部署 Dec 17, 2024 07:56 HKT/SGT 商业航天黄金期,低轨卫星最具商业价值