阳光保险：业绩稳增彰显发展韧性 香港资管开业再启新程

香港, 2025年4月1日 - (亚太商讯) - 近年来，中国持续推动金融业高水平对外开放。2024年，中国保险业第三个「国十条」正式落地，延续进一步推动对外开放的政策导向，鼓励中资保险机构稳步拓展海外业务。阳光保险（6963.HK）积极响应国家号召，加快国际业务布局。

3月28日，阳光保险旗下阳光资产管理（香港）有限公司（以下简称「阳光香港资管公司」）在港正式开业，新阳光战略进一步迈出坚实步伐。这一里程碑事件，与阳光保险刚公布的2024年业绩表现交相辉映 - 全年总保费收入人民币（下同）1,283.8亿元，同比增长8.0%；归母净利润同比增长45.8%；内含价值突破1,157.6亿元，较上年末增长11.2%。多项关键指标显著增长，彰显出其强大的市场竞争力。

立足香港辐射全球 阳光香港资管正式开业

作为本世纪成立的205家内地保险企业中唯一上市的传统险企，阳光保险深耕中国内地市场20年，分支机搆覆盖内地所有省（市），服务客户超3,000万人，管理资产规模7,446.1亿元。在资产管理方面，旗下阳光资产坚持长期主义、价值投资理念，久经市场考验，管理能力备受市场认可。2024年连续第二年上榜IPE全球资管机构500强，位列全球第206位，中国第37位。

阳光香港资管公司的开业，是阳光保险从「本土深耕」迈向「全球赋能」的关键一步。历时两年筹备，阳光香港资管完成团队组建、系统搭建及业务试运营，并完成首笔受托管理境外资金的实质性落地，标志着其正式进入运营阶段。背靠阳光保险这棵大树，阳光香港资管公司将依托香港国际金融中心的区位优势，积极参与国际金融市场竞争，不断拓展业务领域，为客户提供更加多元化、国际化的资产管理服务，助力自身价值增长。同时以更国际化的视野服务国家战略，写好金融「五篇大文章」，为建设金融强国贡献力量。

业绩稳健增长 高质量发展筑牢价值根基

国际化的稳步推进，与阳光保险内生增长的强劲势头形成共振。2024年，阳光保险坚持「好中求进」的价值发展理念，有序推进「新阳光战略」，核心业务稳健发展，核心能力持续增强。

围绕「价值阳光」，阳光保险寿险业务坚持渠道变平台，多平台协同并进，推进 「一身两翼」发展战略，价值创造持续突破。个险新业务价值增速33.1%、人均产能提升21.9%。财险以三张生命表为抓手，全面打造风险定价、资源配置、成本管理、客户经营核心竞争力，财险业务规模较快增长，结构持续优化，承保综合成本率99.7%，实现承保利润1.2亿元。

在客户经营层面，阳光保险围绕「知心阳光」，全面深化客户行动，以「纵横伙伴」战略计划为突破口，做实客户经营。阳光人寿有效保单累计首年标准保费15万元及以上的客户数增长22.7%，有效保单累计首年标准保费5万元及以上的客户数增长18.2%。阳光财险酒店、仓储等行业的风险管理服务能力不断提升。

在科技创新层面，阳光保险围绕「科技阳光」，深度布局「人工智能+」，推动销售、服务与管理全方位智能化升级，AI 客服全年服务客户1,457万人次，智能化服务率同比提升25.8个百分点。

总体而言，阳光保险凭借稳健的业绩，展现出了强大的综合实力。阳光香港资管公司的开业，更为其未来发展注入了新的活力。站在新的起点，阳光保险将继续秉持「让人们拥有更多的阳光」的使命，蓄力打造「负债+投资」的双轮驱动的发展模式，实现更高质量发展。

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