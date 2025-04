Tuesday, 1 April 2025, 18:42 HKT/SGT Share: 阳光保险:业绩稳增彰显发展韧性 香港资管开业再启新程

香港, 2025年4月1日 - (亚太商讯) - 近年来,中国持续推动金融业高水平对外开放。2024年,中国保险业第三个「国十条」正式落地,延续进一步推动对外开放的政策导向,鼓励中资保险机构稳步拓展海外业务。阳光保险(6963.HK)积极响应国家号召,加快国际业务布局。 3月28日,阳光保险旗下阳光资产管理(香港)有限公司(以下简称「阳光香港资管公司」)在港正式开业,新阳光战略进一步迈出坚实步伐。这一里程碑事件,与阳光保险刚公布的2024年业绩表现交相辉映 - 全年总保费收入人民币(下同)1,283.8亿元,同比增长8.0%;归母净利润同比增长45.8%;内含价值突破1,157.6亿元,较上年末增长11.2%。多项关键指标显著增长,彰显出其强大的市场竞争力。 立足香港辐射全球 阳光香港资管正式开业 作为本世纪成立的205家内地保险企业中唯一上市的传统险企,阳光保险深耕中国内地市场20年,分支机搆覆盖内地所有省(市),服务客户超3,000万人,管理资产规模7,446.1亿元。在资产管理方面,旗下阳光资产坚持长期主义、价值投资理念,久经市场考验,管理能力备受市场认可。2024年连续第二年上榜IPE全球资管机构500强,位列全球第206位,中国第37位。 阳光香港资管公司的开业,是阳光保险从「本土深耕」迈向「全球赋能」的关键一步。历时两年筹备,阳光香港资管完成团队组建、系统搭建及业务试运营,并完成首笔受托管理境外资金的实质性落地,标志着其正式进入运营阶段。背靠阳光保险这棵大树,阳光香港资管公司将依托香港国际金融中心的区位优势,积极参与国际金融市场竞争,不断拓展业务领域,为客户提供更加多元化、国际化的资产管理服务,助力自身价值增长。同时以更国际化的视野服务国家战略,写好金融「五篇大文章」,为建设金融强国贡献力量。 业绩稳健增长 高质量发展筑牢价值根基 国际化的稳步推进,与阳光保险内生增长的强劲势头形成共振。2024年,阳光保险坚持「好中求进」的价值发展理念,有序推进「新阳光战略」,核心业务稳健发展,核心能力持续增强。 围绕「价值阳光」,阳光保险寿险业务坚持渠道变平台,多平台协同并进,推进 「一身两翼」发展战略,价值创造持续突破。个险新业务价值增速33.1%、人均产能提升21.9%。财险以三张生命表为抓手,全面打造风险定价、资源配置、成本管理、客户经营核心竞争力,财险业务规模较快增长,结构持续优化,承保综合成本率99.7%,实现承保利润1.2亿元。 在客户经营层面,阳光保险围绕「知心阳光」,全面深化客户行动,以「纵横伙伴」战略计划为突破口,做实客户经营。阳光人寿有效保单累计首年标准保费15万元及以上的客户数增长22.7%,有效保单累计首年标准保费5万元及以上的客户数增长18.2%。阳光财险酒店、仓储等行业的风险管理服务能力不断提升。 在科技创新层面,阳光保险围绕「科技阳光」,深度布局「人工智能+」,推动销售、服务与管理全方位智能化升级,AI 客服全年服务客户1,457万人次,智能化服务率同比提升25.8个百分点。 总体而言,阳光保险凭借稳健的业绩,展现出了强大的综合实力。阳光香港资管公司的开业,更为其未来发展注入了新的活力。站在新的起点,阳光保险将继续秉持「让人们拥有更多的阳光」的使命,蓄力打造「负债+投资」的双轮驱动的发展模式,实现更高质量发展。



话题 Press release summary



部门 金融, 业务, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network