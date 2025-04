Tuesday, 1 April 2025, 18:35 HKT/SGT Share: 通通AI社交集团公布2024年度业绩 - 业务布局多元战略初见成效 营收2.6亿元增超200%

香港, 2025年4月1日 - (亚太商讯) - 通通AI社交集团有限公司(香港联合交易所代号:628.HK,“通通AI社交集团”或“公司”,及其附属公司,统称“集团”),公布其截至2024年12月31日止十二个月(“报告期”)经审计之全年业绩。 2024年,经济体受高利率制约增速放缓,新兴市场则依托数字化与产业链重构实现局部突破。中国作为关键增长点,在“高质量发展”框架下稳步前行。年内,我国金融科技发展特别是供应链金融的发展呈现出蓬勃态势,政府多项政策出台,进一步规范供应链金融服务发展,鼓励供应链金融创新与多元化发展。 聚焦互联网科技领域,全球数字互联网行业在技术创新与政策驱动的双重作用下持续变革。全球头部综合型平台依托用户规模与算法优势,加速布局生成式AI、元宇宙等前沿领域,争夺下一代流量入口。 报告期内,面对AI等尖端技术的全球落地应用加速,集团通过收购行动,成功实现多元化战略升级,并正式更名为“通通AI社交集团有限公司”,将公司业务拓展至游戏及社交网络领域。由于24年年内CashBox收购事项、传统商业保理业务持续成长及其他金融服务业务以及北京立衡收购事项所致,本集团收入大幅至人民币264,100,000元,同比增长222.1%;录得除税前溢利人民币67,800,000元,较去年增长47.1%。 稳中求进 商业保理持续发展 商业保理业务作为本集团的传统业务,具有良好的风险管理系统,尽管24年外部环境存在诸多不利因素,该业务仍然于年内实现稳步增长。2024年,集团向商业保理借款人收取的利率略有下降,但平均贷款结余净额录得增长,商业保理业务收入增加至人民币80,400,000元。同时本集团专注于信用状况良好的客户,虽年内客户数目较去年同期减少,但整体商业保理贷款金额增加,商业保理业务继续为本集团带来稳定回报。报告期内录得分部业绩实现人民币71,800,000元。 此外,本集团持续开拓提供其他金融服务业务的各种机遇,自2020年起通过营运金融服务应用程式“网金APP”向金融机构提供客户转介服务。报告期内,受加强业务推广原因,本集团来自其他金融服务业务的收入大幅增加至人民币33,300,000元(2023年:6,200,000元)。 蓄势待发 多元布局初见成效 报告期内,为增强集团于互联网金融领域的抗风险能力及竞争力,在现有业务基础上进行多元化转型。集团于2024年6月收购CashBox,及8月收购北京立衡集团,正式涉入游戏及社交网络业务。管理层相信,通过业务多元化、收入来源扩大将为本公司股东带来最大回报。 其中,CashBox作为业界领先的游戏开发商,截至2024年12月31日,开发及发布超过500款游戏,用户群体遍布美国、巴西、印度等人口稠密国家。报告期内, CashBox录得收入为人民币139,900,000元,其中线上广告服务及充值服务所产生的收入分别约占CashBox于报告期内总收入的19.0%及81.0%。 北京立衡集团则专注于社交网络、人工智能、电子商务、讯息技术服务及技术研发,其附属公司分别运营“通通APP”和“乐活派APP”,为公司接入更多流量。2024年5月,“通通APP”进入公开测试阶段,为用户提供更安全、更有趣、更智能、更新颖的“社交+电商”综合体验。截至2024年12月31日,立衡集团运营的平台累计拥有超过110万名注册用户;于报告期内,来自外部客户收入人民币10,500,000元,全部均来自订阅费。 展望未来,2025年世界经济或具备一定韧性,呈现温和复苏与结构性挑战并存之态势。本集团的长远目标是成为市场领先的综合金融科技服务集团,现阶段,集团立足于金融科技服务、数字互联网平台、数字内容生态等核心业务所打造的“社交+商业”闭环已初步成型。集团仍在持续寻找与核心业务板块相关的若干业务线的潜在收购项目,为集团业务创造协同效应。未来,集团将聚焦于打造“品牌价值厚度+技术应用效率+生态协同能力”组合拳,在合规框架下夯实现有业务基础,持续探索Web3.0时代的综合互联网数字生态集群下的新发展机遇。进一步实现集团业务多元化布局,有效寻求集团价值增长新路径,为广大股东带来更稳定且丰厚的回报。 关于通通AI社交集团有限公司

通通AI社交集团有限公司为香港联合交易所主板上市公司(股票代码:00628.HK)。集团积极拓展“社交+商业”领域的战略布局,不断丰富以大数据、人工智能、区块链技术为驱动的新兴互联网产业体系,构建WEB3.0时代的全新互联网数字生态集群。 此新闻稿由九富(香港)财讯公关集团有限公司代表通通AI社交集团有限公司发布。如有垂詢,



九富(香港)财讯公关集团有限公司

古今小姐/黄佳钰先生

電話:(852) 34688652

電郵:jin.gu@everbloom.com.cn/philip.huang@everbloom.com.cn



话题 Press release summary



部门 Cloud & Enterprise, 数字

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Mar 18, 2025 22:02 HKT/SGT 数字生态矩阵趋完善:通通AI社交集团公告并购两企 Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS 美国: +1 214 890 4418 | 中国: +86 181 2376 3721 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 东京: +81 3 6859 8575

   